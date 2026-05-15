Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Himachal pradesh Gold Price Today: 16 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें नीची बनी रहीं, जो लगातार बनी वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और निवेशकों के सतर्क रवैये को दर्शाती हैं. मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ी हुई आयात शुल्कों से कुछ प्रतिरोध के बावजूद, घरेलू बुलियन बाजारों में कारोबार रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब जारी रहा.

भारत और चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग करता है. वैश्विक महंगाई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ने और भू-राजनीतिक तनावों के कमोडिटी बाजारों पर असर डालने के कारण, निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित निवेश (या हेजिंग एसेट) के तौर पर देख रहे हैं. घरेलू बाजार भी, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों में बदलाव से काफी हद तक प्रभावित रहता है. विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कम समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है लेकिन लंबी अवधि में सोने का भविष्य मूल रूप से सकारात्मक ही रहेगा. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,910 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,645 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,900 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,218 रुपये है.