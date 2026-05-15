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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे भारी गिरावट हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 16, 2026 10:31:20 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: 16 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें नीची बनी रहीं, जो लगातार बनी वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और निवेशकों के सतर्क रवैये को दर्शाती हैं. मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ी हुई आयात शुल्कों से कुछ प्रतिरोध के बावजूद, घरेलू बुलियन बाजारों में कारोबार रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब जारी रहा.

भारत और चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग करता है. वैश्विक महंगाई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ने और भू-राजनीतिक तनावों के कमोडिटी बाजारों पर असर डालने के कारण, निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित निवेश (या हेजिंग एसेट) के तौर पर देख रहे हैं. घरेलू बाजार भी, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आयात नीतियों में बदलाव से काफी हद तक प्रभावित रहता है. विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कम समय के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है लेकिन लंबी अवधि में सोने का भविष्य मूल रूप से सकारात्मक ही रहेगा. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,910 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

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Tags: gold price today Himachal PradeshHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate today
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