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Delhi Gold Price 16 May: दिल्ली में सोने के दामों ने बढ़ाई हलचल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का भाव

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 16, 2026 10:07:40 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: बुधवार को अप्रैल महीने के लिए U.S. की थोक महंगाई दर 2022 के बाद से सबसे तेज गति से बढ़ी. इस बढ़ोतरी की वजह बिजनेस और एनर्जी की बढ़ती लागत को माना जा रहा है जिसका संबंध मध्य-पूर्व में ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष से है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले महीने U.S. की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.8% हो गई थी जो मई 2023 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है. निवेशकों ने अब इस साल Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जबकि वे साल खत्म होने से पहले एक और बार दरें बढ़ने की ज़्यादा संभावना जता रहे हैं. हालांकि, सोने को पारंपरिक रूप से महंगाई के खिलाफ एक बचाव (hedge) माना जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें इस बिना किसी रिटर्न वाले एसेट पर नीचे की ओर दबाव डालती हैं. इस बीच Trading Economics के अनुसार, बाजार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा पर भी बारीकी से नजर रखे हुए हैं ताकि व्यापार वार्ताओं में किसी भी प्रगति के संकेत मिल सकें साथ ही वे ईरान संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों पर भी नज़र बनाए हुए हैं. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,080 रुपये है कल सोने की कीमत 1,58,080 थी. आज दिल्ली में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

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नई दिल्ली

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उत्तर दिल्ली

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दक्षिण दिल्ली

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पूर्वी दिल्ली

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पश्चिमी दिल्ली

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शाहदरा

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मध्य दिल्ली

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द्वारका

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रोहिणी

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साकेत

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Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhi
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