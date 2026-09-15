Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 15 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच जारी कथित युद्ध के चलते शेयर बाजार से सोना-चांदी की कीमतें तक प्रभावित हो रही हैं. खासतौर से पिछले करीब एक पखवाड़ से भी अधिक समय से लगातार सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,337.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज 0.01% बढ़कर यानी 21 रुपये तेजी के साथ 1,52,609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 151,920 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|154240
|141400
|115720
|मुंबई
|154090
|141250
|115570
|कोलकाता
|154090
|141250
|115570
|चेन्नई
|154090
|141250
|118950
|पटना
|154140
|141300
|115620
|लखनऊ
|154240
|141400
|115720
|मेरठ
|154240
|141400
|115720
|अयोध्या
|154240
|141400
|115720
|कानपुर
|154240
|141400
|115720
|अलीगढ़
|154240
|141400
|115720
|मुरादाबाद
|154240
|141400
|115720
|मिर्जापुर
|154240
|141400
|115720
|झांसी
|154240
|141400
|115720
|मथुरा
|154240
|141400
|115720
|गोरखपुर
|154240
|141400
|115720
|बरेली
|154240
|141400
|115720
|प्रयागराज
|154240
|141400
|115720
|गाजियाबाद
|154240
|141400
|115720
|नोएडा
|154240
|141400
|115720
|गुरुग्राम
|154240
|141400
|115720
|चंडीगढ़
|154240
|141400
|115720
|जयपुर
|154240
|141400
|115720
|लुधियाना
|154240
|141400
|115720
|गुवाहाटी
|154090
|141250
|115570
|जलगांव
|154090
|141250
|115570
|इंदौर
|154140
|141300
|115620
|अहमदाबाद
|154140
|141300
|115620
|सूरत
|154140
|141300
|115620
|वडोदरा
|154140
|141300
|115620
|पुणे
|154090
|141250
|115570
|नागपुर
|154090
|141250
|115570
|नासिक
|154140
|141280
|115600
|बैंगलोर
|154090
|141250
|115570
|भुवनेश्वर
|154090
|141250
|115570
|कटक
|154090
|141250
|115570
|केरल
|154090
|141250
|115570
|अमरावती
|154090
|141250
|115570
|विशाखापत्तनम
|154090
|141250
|115570
|मैसूर
|154090
|141250
|115570
|विजयवाड़ा
|154090
|141250
|115570
|कोयंबटूर
|154090
|141250
|118950
|मंगलौर
|154090
|141250
|115570
|मदुरै
|154090
|141250
|118950
|रायपुर
|154090
|141250
|115570
|बेलगाम
|154090
|141250
|115570
|राजमुंदरी
|154090
|141250
|115570
|हैदराबाद
|154090
|141250
|115570
|दावनगेरे
|154090
|141250
|115570
|बेल्लारी
|154090
|141250
|115570
|सलेम
|154090
|141250
|118950
|वेल्लोर
|154090
|141250
|118950
|अमरावती
|154090
|141250
|115570
|गुंटूर
|154090
|141250
|115570
|नेल्लोर
|154090
|141250
|115570
|काकीनाडा
|154090
|141250
|115570
|तिरुपति
|154090
|141250
|115570
|कडपा
|154090
|141250
|115570
|अनंतपुर
|154090
|141250
|115570
|वारंगल
|154090
|141250
|115570
|निजामाबाद
|154090
|141250
|115570
|खम्मम
|154090
|141250
|115570
|बेरहामपुर
|154090
|141250
|115570
|राउरकेला
|154090
|141250
|115570
|राजकोट
|154140
|141300
|115620
|वसई-विरार
|154140
|141280
|115600
|औरंगाबाद
|154090
|141250
|115570
|सोलापुर
|154090
|141250
|115570
|भिवंडी
|154140
|141280
|115600
|कोल्हापुर
|154090
|141250
|115570
|लातूर
|154140
|141280
|115600
|तिरुपुर
|154090
|141250
|118950
|तिरुनेलवेली
|154090
|141250
|118950
|त्रिची
|154090
|141250
|118950
|संबलपुर
|154090
|141250
|115570
|इरोड
|54090
|141250
|118950
|कोच्चि
|154090
|141250
|115570
|थाइन
|154090
|141250
|115570
|अमृतसर
|154240
|141400
|115720
|नागरकोइल
|154090
|141250
|118950
|तिरुवनंतपुरम
|154090
|141250
|115570
|तंजावुर
|154090
|141250
|118950
|भोपाल
|154140
|141300
|115620
|वाराणसी
|154240
|141400
|115720
|गोवा
|154090
|141250
|115570
|करूर
|154090
|141250
|118950
|कुंभकोणम
|154090
|141250
|118950
|नमक्कल
|154090
|141250
|118950
|आगरा
|154240
|141400
|115720
|धर्मपुरी
|154090
|141250
|118950
|डिंडीगुल
|154090
|141250
|118950
|तूतीकोरिन
|154090
|141250
|118950
|कुड्डालोर
|154090
|141250
|118950
|कांचीपुरम
|154090
|141250
|118950
|कृष्णागिरी
|154090
|141250
|118950
|विल्लुपुरम
|154090
|141250
|118950
|कोविलपट्टी
|154090
|141250
|118950
|तिरुवन्नामलाई
|154090
|141250
|118950
|होसुर
|154090
|141250
|118950
|कराइकुडी
|154090
|141250
|118950
|पुदुक्कोट्टई
|154090
|141250
|118950
|रामनाथपुरम
|154090
|141250
|118950
|अम्बुर
|154090
|141250
|118950
|कन्याकुमारी
|154090
|141250
|118950
|नागपट्टिनम
|154090
|141250
|118950
|विरुधुनगर
|154090
|141250
|118950
|कल्लाकुरिची
|154090
|141250
|118950
|पोलाची
|154090
|141250
|118950
|अर्काट
|154090
|141250
|118950
|पलानी
|154090
|141250
|118950
|अरियालूर
|154090
|141250
|118950
|मोहाली
|154240
|141400
|115720
|परमाकुदी
|154090
|141250
|118950
|पेरम्बलूर
|154090
|141250
|118950
|जयनकोंडम
|154090
|141250
|118950
|कोडईकनाल
|154090
|141250
|118950
|ऊटी
|154090
|141250
|118950
|रामेश्वरम
|154090
|141250
|118950
|शिवगंगा
|154090
|141250
|118950
|तिरुवरुर
|154090
|141250
|118950
|त्रिशूर
|154090
|141250
|115570
|पांडिचेरी
|154090
|141250
|118950
|चित्रदुर्ग
|154090
|141250
|115570
|गडग
|154090
|141250
|115570
|बागलकोट
|154090
|141250
|115570
|मंड्या
|154090
|141250
|115570
|भद्रावती
|154090
|141250
|115570
|कोलार
|154090
|141250
|115570
|तुमकुर
|154090
|141250
|115570
|कोल्लम
|154090
|141250
|115570
|अलाप्पुझा
|154090
|141250
|115570
|कोट्टायम
|154090
|141250
|115570
|पलक्कड़
|154090
|141250
|115570