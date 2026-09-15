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Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 15 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 15 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 15, 2026 7:22:30 AM IST

Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 15 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  अमेरिका और ईरान के बीच जारी कथित युद्ध के चलते शेयर बाजार से सोना-चांदी की कीमतें तक प्रभावित हो रही हैं. खासतौर से पिछले करीब एक पखवाड़ से भी अधिक समय से लगातार सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,337.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज 0.01% बढ़कर यानी 21 रुपये तेजी के साथ 1,52,609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,52,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 151,920 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली  154240 141400 115720
मुंबई 154090 141250 115570
कोलकाता 154090 141250 115570
चेन्नई 154090 141250 118950
पटना 154140 141300 115620
लखनऊ 154240 141400 115720
मेरठ 154240 141400 115720
अयोध्या 154240 141400 115720
कानपुर 154240 141400 115720
अलीगढ़ 154240 141400 115720
मुरादाबाद 154240 141400 115720
मिर्जापुर 154240 141400 115720
झांसी 154240 141400 115720
मथुरा 154240 141400 115720
गोरखपुर 154240 141400 115720
बरेली 154240 141400 115720
प्रयागराज 154240 141400 115720
गाजियाबाद 154240 141400 115720
नोएडा 154240 141400 115720
गुरुग्राम 154240 141400 115720
चंडीगढ़ 154240 141400 115720
जयपुर 154240 141400 115720
लुधियाना 154240 141400 115720
गुवाहाटी 154090 141250 115570
जलगांव 154090 141250 115570
इंदौर 154140 141300 115620
अहमदाबाद 154140 141300 115620
सूरत 154140 141300 115620
वडोदरा 154140 141300 115620
पुणे 154090 141250 115570
नागपुर 154090 141250 115570
नासिक 154140 141280 115600
बैंगलोर 154090 141250 115570
भुवनेश्वर 154090 141250 115570
कटक 154090 141250 115570
केरल 154090 141250 115570
अमरावती 154090 141250 115570
विशाखापत्तनम 154090 141250 115570
मैसूर 154090 141250 115570
विजयवाड़ा 154090 141250 115570
कोयंबटूर 154090 141250 118950
मंगलौर 154090 141250 115570
मदुरै 154090 141250 118950
रायपुर 154090 141250 115570
बेलगाम 154090 141250 115570
राजमुंदरी 154090 141250 115570
हैदराबाद 154090 141250 115570
दावनगेरे 154090 141250 115570
बेल्लारी 154090 141250 115570
सलेम 154090 141250 118950
वेल्लोर 154090 141250 118950
अमरावती 154090 141250 115570
गुंटूर 154090 141250 115570
नेल्लोर 154090 141250 115570
काकीनाडा 154090 141250 115570
तिरुपति 154090 141250 115570
कडपा 154090 141250 115570
अनंतपुर 154090 141250 115570
वारंगल 154090 141250 115570
निजामाबाद 154090 141250 115570
खम्मम 154090 141250 115570
बेरहामपुर 154090 141250 115570
राउरकेला 154090 141250 115570
राजकोट 154140 141300 115620
वसई-विरार 154140 141280 115600
औरंगाबाद 154090 141250 115570
सोलापुर 154090 141250 115570
भिवंडी 154140 141280 115600
कोल्हापुर 154090 141250 115570
लातूर 154140 141280 115600
तिरुपुर 154090 141250 118950
तिरुनेलवेली 154090 141250 118950
त्रिची 154090 141250 118950
संबलपुर 154090 141250 115570
इरोड 54090 141250 118950
कोच्चि 154090 141250 115570
थाइन 154090 141250 115570
अमृतसर 154240 141400 115720
नागरकोइल 154090 141250 118950
तिरुवनंतपुरम 154090 141250 115570
तंजावुर 154090 141250 118950
भोपाल 154140 141300 115620
वाराणसी 154240 141400 115720
गोवा 154090 141250 115570
करूर 154090 141250 118950
कुंभकोणम 154090 141250 118950
नमक्कल 154090 141250 118950
आगरा 154240 141400 115720
धर्मपुरी 154090 141250 118950
डिंडीगुल 154090 141250 118950
तूतीकोरिन 154090 141250 118950
कुड्डालोर 154090 141250 118950
कांचीपुरम 154090 141250 118950
कृष्णागिरी 154090 141250 118950
विल्लुपुरम 154090 141250 118950
कोविलपट्टी 154090 141250 118950
तिरुवन्नामलाई 154090 141250 118950
होसुर 154090 141250 118950
कराइकुडी 154090 141250 118950
पुदुक्कोट्टई 154090 141250 118950
रामनाथपुरम 154090 141250 118950
अम्बुर 154090 141250 118950
कन्याकुमारी 154090 141250 118950
नागपट्टिनम 154090 141250 118950
विरुधुनगर 154090 141250 118950
कल्लाकुरिची 154090 141250 118950
पोलाची 154090 141250 118950
अर्काट 154090 141250 118950
पलानी 154090 141250 118950
अरियालूर 154090 141250 118950
मोहाली 154240 141400 115720
परमाकुदी 154090 141250 118950
पेरम्बलूर 154090 141250 118950
जयनकोंडम 154090 141250 118950
कोडईकनाल 154090 141250 118950
ऊटी 154090 141250 118950
रामेश्वरम 154090 141250 118950
शिवगंगा 154090 141250 118950
तिरुवरुर 154090 141250 118950
त्रिशूर 154090 141250 115570
पांडिचेरी 154090 141250 118950
चित्रदुर्ग 154090 141250 115570
गडग 154090 141250 115570
बागलकोट 154090 141250 115570
मंड्या 154090 141250 115570
भद्रावती 154090 141250 115570
कोलार 154090 141250 115570
तुमकुर 154090 141250 115570
कोल्लम 154090 141250 115570
अलाप्पुझा 154090 141250 115570
कोट्टायम 154090 141250 115570
पलक्कड़ 154090 141250 115570

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स