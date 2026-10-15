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Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 15 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 15 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Last Updated: October 15, 2026 4:52:43 AM IST

Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 15 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का असर सोने की कीमतों (Gold Rate Today) पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि इसमें लगातार बदलाव भी हो रहा है. पिछले काफी समय से सर्राफा बाजार  में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल  बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,165.50 डॉलर प्रति औंस हो गई। उधर, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.42 प्रतिशत कम होकर 625 रुपये गिरावट के साथ 1,47,825 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 148,410 136,050 111,340
मुंबई 148,260 135,900 111,190
कोलकाता 148,260 135,900 111,190
चेन्नई 148,260 135,900 111,650
पटना 148,310 135,950 111,240
लखनऊ 148,410 136,050 111,340
मेरठ 148,410 136,050 111,340
अयोध्या 148,410 136,050 111,340
कानपुर 148,410 136,050 111,340
अलीगढ़ 148,410 136,050 111,340
मुरादाबाद 148,410 136,050 111,340
मिर्जापुर 148,410 136,050 111,340
झांसी 148,410 136,050 111,340
मथुरा 148,410 136,050 111,340
आगरा 148,410 136,050 111,340
गोरखपुर 148,410 136,050 111,340
बरेली 148,410 1136,050 111,340
प्रयागराज 148,410 136,050 111,340
वाराणसी 148,410 136,050 111,340
गाजियाबाद 148,410 136,050 111,340
नोएडा 148,410 136,050 111,340
गुरुग्राम 148,410 136,050 111,340
चंडीगढ़ 148,410 136,050 111,340
जयपुर 148,410 136,050 111,340
लुधियाना 148,410 136,050 111,340
गुवाहाटी 148,260 135,900 111,190
जलगांव 148,260 135,900 111,190
भोपाल 148,310 135,950 111,240
इंदौर 148,310 135,950 111,240
अहमदाबाद 148,310 135,950 111,240
वडोदरा 148,310 135,950 111,240
सूरत 148,310 135,950 111,240
पुणे 148,260 135,900 111,190
नागपुर 148,260 135,900 111,190
नासिक 148,290 135,930 111,220
बैंगलोर 148,260 135,900 111,190
कटक 148,260 135,900 111,190
भुवनेश्वर 148,260 135,900 111,190
अमरावती 148,260 135,900 111,190
विशाखापत्तनम 148,260 135,900 111,190
मैसूर 148,260 135,900 111,190
विजयवाड़ा 148,260 135,900 111,190
कोयंबटूर 148,260 135,900 111,650
मंगलौर 148,260 135,900 111,190
मदुरै 148,260 135,900 111,650
रायपुर 148,260 135,900 111,190
बेलगाम 148,260 135,900 111,190
राजमुंदरी 148,260 135,900 111,190
हैदराबाद 148,260 135,900 111,190
दावनगेरे 148,260 135,900 111,190
बेल्लारी 148,260 135,900 111,190
सलेम 148,260 135,900 111,650
वेल्लोर 148,260 135,900 111,650
गुंटूर 148,260 135,900 111,190
नेल्लोर 148,260 135,900 111,190
काकीनाडा 148,260 135,900 111,190
तिरुपति 148,260 135,900 111,190
कडपा 148,260 135,900 111,190
अनंतपुर 148,260 135,900 111,190
वारंगल 148,260 135,900 111,190
निजामाबाद 148,260 135,900 111,190
खम्मम 148,260 135,900 111,190
बेरहामपुर 148,260 135,900 111,190
राउरकेला 148,260 135,900 111,190
राजकोट 148,310 135,950 111,240
वसई-विरार 148,290 135,930 111,220
औरंगाबाद 148,260 135,900 111,190
सोलापुर 148,260 135,900 111,190
भिवंडी 148,290 135,930 111,220
कोल्हापुर 148,260 135,900 111,190
लातूर 148,290 135,930 111,220
तिरुपुर 148,260 135,900 111,650
तिरुनेलवेली 148,260 135,900 111,650
त्रिची 148,260 135,900 111,650
संबलपुर 148,260 135,900 111,190
इरोड 148,260 135,900 111,650
कोच्चि 148,260 135,900 111,190
थाइन 148,260 135,900 111,190
अमृतसर 148,410 136,050 111,340
नागरकोइल 148,260 135,900 111,650
तिरुवनंतपुरम 148,260 135,900 111,190
तंजावुर 148,260 135,900 111,650
गोवा 148,260 135,900 111,190
करूर 148,260 135,900 111,650
कुंभकोणम 148,260 135,900 111,650
नमक्कल 148,260 135,900 111,650
धर्मपुरी 148,260 135,900 111,650
डिंडीगुल 148,260 135,900 111,650
तूतीकोरिन 148,260 135,900 111,650
कुड्डालोर 148,260 135,900 111,650
कांचीपुरम 148,260 135,900 111,650
कृष्णागिरी 148,260 135,900 111,650
विल्लुपुरम 148,260 135,900 111,650
कोविलपट्टी 148,260 135,900 111,650
तिरुवन्नामलाई 148,260 135,900 111,650
होसुर 148,260 135,900 111,650
कराइकुडी 148,260 135,900 111,650
पुदुक्कोट्टई 148,260 135,900 111,650
रामनाथपुरम 148,260 135,900 111,650
अम्बुर 148,260 135,900 111,650
कन्याकुमारी 148,260 135,900 111,650
नागपट्टिनम 148,260 135,900 111,650
विरुधुनगर 148,260 135,900 111,650
कल्लाकुरिची 148,260 135,900 111,650
पोलाची 148,260 135,900 111,650
अर्काट 148,260 135,900 111,650
पलानी 148,260 135,900 111,650
अरियालूर 148,260 135,900 111,650
मोहाली 148,410 136,050 111,340
परमाकुदी 148,260 135,900 111,650
पेरम्बलूर 148,260 135,900 111,650
जयनकोंडम 148,260 135,900 111,650
कोडईकनाल 148,260 135,900 111,650
ऊटी 148,260 135,900 111,650
रामेश्वरम 148,260 135,900 111,650
शिवगंगा 148,260 135,900 111,650
तिरुवरुर 148,260 135,900 111,650
त्रिशूर 148,260 135,900 111,190
पांडिचेरी 148,260 135,900 111,650
चित्रदुर्ग 148,260 135,900 111,190
गडग 148,260 135,900 111,190
बागलकोट 148,260 135,900 111,190
मंड्या 148,260 135,900 111,190
भद्रावती 148,260 135,900 111,190
कोलार 148,260 135,900 111,190
तुमकुर 148,260 135,900 111,190
कोल्लम 148,260 135,900 111,190
अलाप्पुझा 148,260 135,900 111,190
कोट्टायम 148,260 135,900 111,190
पलक्कड़ 148,260 135,900 111,190
मलप्पुरम 148,260 135,900 111,190

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Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 15 October 2026: सर्राफा बाजार में सोने के दामों ने किसकी बढ़ाई टेंशन और किसे दी राहत; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स