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Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड ने बढ़ाई हलचल! आज का भाव नहीं देखा तो होगा बड़ा नुकसान

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में भारी गिरावट हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 15, 2026 9:58:23 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: भारत एक ऐसा देश है जहां सोने के प्रति गहरा लगाव है इस धातु के साथ इसका एक अनोखा रिश्ता है और इसकी खपत के मामले में यह दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है. इसकी प्रकृति दोहरी है यह निवेश के माध्यम के रूप में भी काम करता है और एक ऐशो-आराम की वस्तु के रूप में भी. पिछले कुछ वर्षों में, इस धातु के मूल्य में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है ठीक इसी कारण से, इसे एक संपत्ति के रूप में निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,090 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,330 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

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इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,014 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,012 रुपये प्रति ग्राम है.

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