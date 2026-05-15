Home > व्यापार > Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन

Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 15, 2026 10:03:42 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: बुधवार को अप्रैल महीने के लिए U.S. की थोक महंगाई दर 2022 के बाद से सबसे तेज गति से बढ़ी. इस बढ़ोतरी की वजह बिजनेस और एनर्जी की बढ़ती लागत को माना जा रहा है जिसका संबंध मध्य-पूर्व में ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष से है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले महीने U.S. की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.8% हो गई थी जो मई 2023 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है. निवेशकों ने अब इस साल Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जबकि वे साल खत्म होने से पहले एक और बार दरें बढ़ने की ज़्यादा संभावना जता रहे हैं. हालांकि, सोने को पारंपरिक रूप से महंगाई के खिलाफ एक बचाव (hedge) माना जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें इस बिना किसी रिटर्न वाले एसेट पर नीचे की ओर दबाव डालती हैं. इस बीच Trading Economics के अनुसार, बाजार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा पर भी बारीकी से नजर रखे हुए हैं ताकि व्यापार वार्ताओं में किसी भी प्रगति के संकेत मिल सकें साथ ही वे ईरान संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों पर भी नज़र बनाए हुए हैं. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,090 रुपये है कल सोने की कीमत 1,62,330 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

You Might Be Interested In

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 16,024 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,022 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhigold rate 15 May 2026New Delhi gold priceRohini gold price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन
Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन
Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन
Delhi Gold Price 15 May: सिल्वर खरीदने वालों के लिए अलर्ट! दिल्ली में आज के भाव ने बढ़ाई टेंशन