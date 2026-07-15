Gold Price Today 15 July 2026 : आज कितना महंगा है सोना? 15 जुलाई के ताजा भाव देखकर ही करें खरीदारी; जानें ताजा रेट

Gold Price Today 15 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: 15 जुलाई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि यह गिरावट ज्यादा नहीं है, लेकिन कीमती धातुओं के दाम रोज बदलते रहते हैं. ऐसे में सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लेना चाहिए. यहां दिए गए भाव पिछले क्लोजिंग सेशन और आज सुबह जारी शुरुआती अपडेट के आधार पर तैयार किए गए हैं, ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिल सके.

आज सोने के दाम

आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,279 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,089 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,709 प्रति ग्राम है. कल के मुकाबले तीनों कैरेट के सोने के दाम में ₹1 प्रति ग्राम की मामूली कमी आई है. वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,42,790 है. हालांकि आज हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जुलाई की शुरुआत में 24 कैरेट सोना ₹14,078 प्रति ग्राम था. इसके मुकाबले अब इसकी कीमत ₹14,279 प्रति ग्राम हो गई है. यानी महीने की शुरुआत से अब तक सोना करीब 1.43% महंगा हो चुका है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 15 July 2026)

शहर 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव दिल्ली ₹1,42,940 ₹1,31,040 ₹1,07,240 मुंबई ₹1,42,790 ₹1,30,890 ₹1,07,090 कोलकाता ₹1,42,790 ₹1,30,890 ₹1,07,090 चेन्नई ₹1,43,450 ₹1,31,490 ₹1,09,690 बेंगलुरू ₹1,42,790 ₹1,30,890 ₹1,07,090 हैदराबाद ₹1,42,790 ₹1,30,890 ₹1,07,090 लखनऊ ₹1,42,940 ₹1,31,040 ₹1,07,240 पटना ₹1,42,840 ₹1,30,940 ₹1,07,140 जयपुर ₹1,42,940 ₹1,31,040 ₹1,07,240

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