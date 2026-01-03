Gold Price Today: सोने के दाम गिरे धड़ाम! भारी गिरावट के बाद खरीदारी का सुनहरा मौका

Gold Price Today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

3 जनवरी 2026 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,35,970 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,36,350 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 3 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या हैं

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,597 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,202 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,582 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,450 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,187 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,582 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,450 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,187 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,582 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,450 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,187 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,658 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,520 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,445 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,597 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,202 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,597 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,202 रुपये हो गई है.