Home > व्यापार > Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 14 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 14 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 14, 2026 4:27:31 AM IST

Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 14 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. पिछले काफी समय से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,199.50 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि हो गई. वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और यह 400 रुपये टूटकर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.08% घटकर यानी 127 रुपये गिरावट के साथ 1,49,416 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,543 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 149440 137000 112120
मुंबई 149290 136850 111970
कोलकाता 149290 136850 111970
चेन्नई 149290 136850 112350
पटना 149340 136900 112020
लखनऊ 149440 137000 112120
मेरठ 149440 137000 112120
अयोध्या 149440 137000 112120
कानपुर 149440 137000 112120
अलीगढ़ 149440 137000 112120
मुरादाबाद 149440 137000 112120
मिर्जापुर 149440 137000 112120
झांसी 149440 137000 112120
मथुरा 149440 137000 112120
आगरा 149440 137000 112120
गोरखपुर 149440 137000 112120
बरेली 149440 137000 112120
प्रयागराज 149440 137000 112120
वाराणसी 149440 137000 112120
गाजियाबाद 149440 137000 112120
नोएडा 149440 137000 112120
गुरुग्राम 149440 137000 112120
चंडीगढ़ 149440 137000 112120
जयपुर 149440 137000 112120
लुधियाना 149440 137000 112120
गुवाहाटी 149290 136850 111970
जलगांव 149290 136850 111970
इंदौर 149340 136900 112020
भोपाल 149340 136900 112020
अहमदाबाद 149340 136900 112020
वडोदरा 149340 136900 112020
सूरत 149340 136900 112020
नागपुर 149290 136850 111970
पुणे 149290 136850 111970
नासिक 149330 136880 112000
बैंगलोर 149290 136850 111970
भुवनेश्वर 149290 136850 111970
कटक 149290 136850 111970
अमरावती 149290 136850 111970
विशाखापत्तनम 149290 136850 111970
मैसूर 149290 136850 111970
विजयवाड़ा 149290 136850 111970
कोयंबटूर 149290 136850 112350
मंगलौर 149290 136850 111970
मदुरै 149290 136850 112350
रायपुर 149290 136850 111970
बेलगाम 149290 136850 111970
राजमुंदरी 149290 136850 111970
हैदराबाद 149290 136850 111970
दावनगेरे 149290 136850 111970
बेल्लारी 149290 136850 111970
सलेम 149290 136850 112350
वेल्लोर 149290 136850 112350
अमरावती 149290 136850 111970
गुंटूर 149290 136850 111970
नेल्लोर 149290 136850 111970
काकीनाडा 149290 136850 111970
तिरुपति 149290 136850 111970
कडपा 149290 136850 111970
अनंतपुर 149290 136850 111970
वारंगल 149290 136850 111970
निजामाबाद 149290 136850 111970
खम्मम 149290 136850 111970
बेरहामपुर 149290 136850 111970
राउरकेला 149290 136850 111970
राजकोट 149340 136900 112020
वसई-विरार 149330 136880 112000
औरंगाबाद 149290 136850 111970
सोलापुर 149290 136850 111970
भिवंडी 149330 136880 112000
कोल्हापुर 149290 136850 111970
लातूर 149330 136880 112000
तिरुपुर 149290 136850 112350
तिरुनेलवेली 149290 136850 112350
त्रिची 149290 136850 112350
संबलपुर 149290 136850 111970
इरोड 149290 136850 112350
कोच्चि 149290 136850 111970
थाइन 149290 136850 111970
अमृतसर 149440 137000 112120
नागरकोइल 149290 136850 112350
तिरुवनंतपुरम 149290 136850 111970
तंजावुर 149290 136850 112350
गोवा 149290 136850 111970
करूर 149290 136850 112350
कुंभकोणम 149290 136850 112350
नमक्कल 149290 136850 112350
धर्मपुरी 149290 136850 112350
डिंडीगुल 149290 136850 112350
तूतीकोरिन 149290 136850 112350
कुड्डालोर 149290 136850 112350
कांचीपुरम 149290 136850 112350
कृष्णागिरी 149290 136850 112350
विल्लुपुरम 149290 136850 112350
कोविलपट्टी 149290 136850 112350
तिरुवन्नामलाई 149290 136850 112350
होसुर 149290 136850 112350
कराइकुडी 149290 136850 112350
पुदुक्कोट्टई 149290 136850 112350
रामनाथपुरम 149290 136850 112350
अम्बुर 149290 136850 112350
कन्याकुमारी 149290 136850 112350
नागपट्टिनम 149290 136850 112350
विरुधुनगर 149290 136850 112350
कल्लाकुरिची 149290 136850 112350
पोलाची 149290 136850 112350
अर्काट 149290 136850 112350
पलानी 149290 136850 112350
अरियालूर 149290 136850 112350
मोहाली 149440 137000 112120
परमाकुदी 149290 136850 112350
पेरम्बलूर 149290 136850 112350
जयनकोंडम 149290 136850 112350
कोडईकनाल 149290 136850 112350
ऊटी 149290 136850 112350
रामेश्वरम 149290 136850 112350
शिवगंगा 149290 136850 112350
तिरुवरुर 149290 136850 112350
त्रिशूर 149290 136850 111970
पांडिचेरी 149290 136850 112350
चित्रदुर्ग 149290 136850 111970
गडग 149290 136850 111970
बागलकोट 149290 136850 111970
मंड्या 149290 136850 111970
भद्रावती 149290 136850 111970
कोलार 149290 136850 111970
तुमकुर 149290 136850 111970
कोल्लम 149290 136850 111970
अलाप्पुझा 149290 136850 111970
कोट्टायम 149290 136850 111970
पलक्कड़ 149290 136850 111970

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज

October 13, 2026

इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?

October 12, 2026

इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक

October 12, 2026

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 14 October 2026: क्या पलट गया सर्राफा बाजार, बदल गए सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स