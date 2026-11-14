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Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 14 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona Ka Daam: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 14 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 14, 2026 6:19:46 AM IST

Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


gold price today 14 november 2026 :  सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट का दौर जारी है. शनिवार (14 नवंबर, 2026) को देशभर में सर्राफा बाजार है. ऐसे में सोने के दाम शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) के ही प्रभावी रहेंगे. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.1% बढ़कर यानी 135 रुपये तेजी के साथ 1,36,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के बाद 1,36,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,36,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,881.00 डॉलर प्रति औंस है. उधर, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,640 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,27,100 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और यह 2500 रुपये टूटकर 1,40,900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 138640 127100 104020
मुंबई 138490 126950 103870
कोलकाता 138490 126950 103870
चेन्नई 138490 126950 103900
पटना 138540 127000 103920
लखनऊ 138640 127100 104020
मेरठ 138640 127100 104020
कानपुर 138640 127100 104020
अयोध्या 138640 127100 104020
अलीगढ़ 138640 127100 104020
मुरादाबाद 138640 127100 104020
मिर्जापुर 138640 127100 104020
झांसी 138640 127100 104020
मथुरा 138640 127100 104020
गोरखपुर 138640 127100 104020
बरेली 138640 127100 104020
प्रयागराज 138640 127100 104020
वाराणसी 138640 127100 104020
आगरा 138640 127100 104020
गाजियाबाद 138640 127100 104020
नोएडा 138640 127100 104020
गुरुग्राम 138640 127100 104020
चंडीगढ़ 138640 127100 104020
जयपुर 138640 127100 104020
लुधियाना 138640 127100 104020
गुवाहाटी 138490 126950 103870
जलगांव 138490 126950 103870
इंदौर 138540 127000 103920
भोपाल 138540 127000 103920
सूरत 138540 127000 103920
नागपुर 138490 126950 103870
नासिक 138540 126980 103900
बैंगलोर 138490 126950 103870
अहमदाबाद 138540 127000 103920
पुणे 138490 126950 103870
वडोदरा 138540 127000 103920
कटक 138490 126950 103870
भुवनेश्वर 138490 126950 103870
अमरावती 138490 126950 103870
विशाखापत्तनम 138490 126950 103870
मैसूर 138490 126950 103870
विजयवाड़ा 138490 126950 103870
कोयंबटूर 138490 126950 103900
मंगलौर 138490 126950 103870
मदुरै 138490 126950 103900
रायपुर 138490 126950 103870
बेलगाम 138490 126950 103870
राजमुंदरी 138490 126950 103870
हैदराबाद 138490 126950 103870
दावनगेरे 138490 126950 103870
बेल्लारी 138490 126950 103870
सलेम 138490 126950 103900
वेल्लोर 138490 126950 103900
अमरावती 138490 126950 103870
गुंटूर 138490 126950 103870
नेल्लोर 138490 126950 103870
काकीनाडा 138490 126950 103870
तिरुपति 138490 126950 103870
कडपा 138490 126950 103870
अनंतपुर 138490 126950 103870
वारंगल 138490 126950 103870
निजामाबाद 138490 126950 103870
खम्मम 138490 126950 103870
बेरहामपुर 138490 126950 103870
राउरकेला 138490 126950 103870
राजकोट 138540 127000 103920
वसई-विरार 138540 126980 103900
औरंगाबाद 138490 126950 103870
सोलापुर 138490 126950 103870
भिवंडी 138540 126980 103900
कोल्हापुर 138490 126950 103870
लातूर 138540 126980 103900
तिरुपुर 138490 126950 103900
तिरुनेलवेली 138490 126950 103900
त्रिची 138490 126950 103900
संबलपुर 138490 126950 103870
इरोड 138490 126950 03900
कोच्चि 138490 126950 103870
थाइन 138490 126950  103870
अमृतसर 138640 127100 104020
नागरकोइल 138490 126950 103900
तिरुवनंतपुरम 138490 126950 103870
तंजावुर 138490 126950 103900
गोवा 138490 126950 103870
करूर 138490 126950 103900
कुंभकोणम 138490 126950 103900
नमक्कल 138490 126950 103900
धर्मपुरी 138490 126950 103900
डिंडीगुल 138490 126950 103900
तूतीकोरिन 138490 126950 103900
कुड्डालोर 138490 126950 103900
कांचीपुरम 138490 126950 103900
कृष्णागिरी 38490 126950 103900
विल्लुपुरम 138490 126950 103900
कोविलपट्टी 138490 126950 103900
तिरुवन्नामलाई 138490 126950 103900
होसुर 138490 126950 103900
कराइकुडी 138490 126950 103900
पुदुक्कोट्टई 138490 126950 103900
रामनाथपुरम 138490 126950 103900
अम्बुर 138490 126950 103900
कन्याकुमारी 138490 126950 103900
नागपट्टिनम 138490 126950 103900
विरुधुनगर 138490 126950 103900
कल्लाकुरिची 138490 126950 103900
पोलाची 138490 126950 103900
अर्काट 138490 126950 103900
पलानी 138490 126950 103900
अरियालूर 138490 126950 103900
मोहाली 138640 127100 104020
परमाकुदी 138490 126950 103900
पेरम्बलूर 138490 126950 103900
जयनकोंडम 138490 126950 103900
कोडईकनाल 138490 126950 103900
ऊटी 138490 126950 103900
रामेश्वरम 138490 126950 103900
शिवगंगा 138490 126950 103900
तिरुवरुर 138490 126950 103900
त्रिशूर 138490 126950 103870
पांडिचेरी 138490 126950 103900
चित्रदुर्ग 138490 126950 103870
गडग 138490 126950 103870
बागलकोट 138490 126950 103870
मंड्या 138490 126950 103870
भद्रावती 138490 126950 103870
कोलार 138490 126950 103870
तुमकुर 138490 126950 103870
कोल्लम 138490 126950 103870
अलाप्पुझा 138490 126950 103870
कोट्टायम 138490 126950 103870
पलक्कड़ 138490 126950 103870
मलप्पुरम 138490 126950 103870
कोझिकोड 138490 126950 103870
कन्नूर 138490 126950 103870

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 14 November 2026: वीकेंड पर क्या है सोने का रेट? अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत