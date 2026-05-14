Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा खेल! बिना भाव जाने खरीदना पड़ सकता है भारी

Madhya Pradesh Gold Price Today: कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा हुआ है. इस क्षेत्र में विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ में अस्थिरता के फिर से बढ़ने की चिंताओं के बीच, सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया इसकी मुख्य वजह “सुरक्षित-निवेश” (safe-haven) विकल्पों की बढ़ती मांग थी.

घरेलू कारक जैसे शादी-ब्याह के मौसम की खरीदारी, त्योहारों की मांग और निवेश के उद्देश्य से की गई खरीदारी भी भारतीय बुलियन बाज़ार में कीमतों में उतार-चढ़ाव में योगदान दे रहे हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,330 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,000 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,238 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,885 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.