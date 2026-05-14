Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड के दामों ने उड़ाए होश! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Himachal pradesh Gold Price Today: हाल के सत्रों में कीमतों में आई तेजी के बाद जिसकी मुख्य वजह वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी और ईरान तथा अमेरिका के बीच शांति समझौते की संभावना थी आज 14 मई 2026 सोने और चांदी की कीमतें, प्रमुख ज्वेलरी ब्रांडों और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) में कल के मुकाबले भरी बढ़ोतरी रहीं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,330 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,000 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 16,212 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,895 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,190 रुपये है.