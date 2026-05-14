Home > व्यापार > Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 14, 2026 10:08:38 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: दिल्ली भारत के प्रमुख बुलियन बाजारों में से एक बना हुआ है, और चांदनी चौक गहनों और कीमती धातुओं के व्यापार का एक मुख्य केंद्र है. उद्योग विशेषज्ञों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सोने की मांग आमतौर पर शादी के मौसम और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ जाती है. खुदरा खरीदारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा बाजार दरों में मेकिंग चार्ज या 3% GST शामिल नहीं है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,62,330 रुपये है कल सोने की कीमत 1,63,000 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

You Might Be Interested In

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 16,226 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,795 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 12,190 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhigold rate 14 May 2026New Delhi gold priceRohini gold price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026
Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Delhi Gold Price 14 May: दिल्ली में चांदी के दामों ने मचाई हलचल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट