Gold Price Today 14 July 2026 : सोना फिर हुआ महंगा! यूपी-बिहार-दिल्ली में बढ़े दाम, जानिए आपके शहर का आज का गोल्ड रेट

Gold Price Today 14 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने की कीमतों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती मांग के कारण आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार को सोने के दाम में हल्की बढ़त दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार और एमसीएक्स तक गोल्ड की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा भाव जरूर जान लें.

सोने की कीमत में हल्की तेजी

मंगलवार सुबह सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई. ताजा आंकड़ों के अनुसार, 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 1,40,580 रुपये पर पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोने की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. वहीं, सोमवार को एमसीएक्स (MCX) पर सोना 1,40,036 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था. ऐसे में आज सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 13 July 2026)

शहर का नाम 24 कैरेट सोने की कीमत/प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत/ प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत/प्रति ग्राम दिल्ली 14,305 13,114 10,732 मुंबई 14,290 13,099 10,717 चेन्नई 14,399 13,199 11,019 कोलकाता 14,290 13,099 10,717 बेंगलुरु 14,290 13,099 10,717 लखनऊ 14,290 13,099 10,717 हैदराबाद 14,290 13,099 10,717

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