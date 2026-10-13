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Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 13 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 13 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 13, 2026 6:10:51 AM IST

Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 13 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सोमवार को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में गिरावट हुई.  बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,187.90 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 1,400 रुपये घटकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समते) रह गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.35% गिरकर यानी 2050 रुपये गिरावट के साथ 1,49,449 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 151130 138550 113390
मुंबई 150980 138400 113240
कोलकाता 150980 138400 113240
चेन्नई 150980 138400 113700
पटना 151030 138450 113290
लखनऊ 151130 138550 113390
मेरठ 151130 138550 113390
अयोध्या 151130 138550 113390
कानपुर 151130 138550 113390
अलीगढ़ 151130 138550 113390
मुरादाबाद 151130 138550 113390
मिर्जापुर 151130 138550 113390
झांसी 151130 138550 113390
मथुरा 151130 138550 113390
आगरा 151130 138550 113390
गोरखपुर 151130 138550 113390
बरेली 151130 138550 113390
प्रयागराज 151130 138550 113390
वाराणसी 151130 138550 113390
गाजियाबाद 151130 138550 113390
नोएडा 151130 138550 113390
गुरुग्राम 151130 138550 113390
चंडीगढ़ 151130 138550 113390
जयपुर 151130 138550 113390
लुधियाना 151130 138550 113390
गुवाहाटी 150980 138400 113240
जलगांव 150980 138400 113240
इंदौर 151030 138450 113290
भोपाल 151030 138450 113290
अहमदाबाद 151030 138450 113290
वडोदरा 151030 138450 113290
सूरत 151030 138450 113290
पुणे 150980 138400 113240
नागपुर 150980 138400 113240
नासिक 151010 138430 113270
बैंगलोर 150980 138400 113240
भुवनेश्वर 150980 138400 113240
कटक 150980 138400 113240
अमरावती 150980 138400 113240
विशाखापत्तनम 150980 138400 113240
मैसूर 150980 138400 113240
विजयवाड़ा 150980 138400 113240
कोयंबटूर 150980 138400 113700
मंगलौर 150980 138400 113240
मदुरै 150980 138400 113700
रायपुर 150980 138400 113240
बेलगाम 150980 138400 113240
राजमुंदरी 150980 138400 113240
हैदराबाद 150980 138400 113240
दावनगेरे 150980 138400 113240
बेल्लारी 150980 138400 113240
सलेम 150980 138400 13700
वेल्लोर 150980 138400 113700
अमरावती 150980 138400 113240
गुंटूर 150980 138400 13240
नेल्लोर 150980 138400 113240
काकीनाडा 150980 138400 113240
तिरुपति 150980 138400 113240
कडपा 150980 138400 113240
अनंतपुर 150980 138400 113240
वारंगल 150980 138400 113240
निजामाबाद 150980 138400 113240
खम्मम 150980 138400 113240
बेरहामपुर 150980 138400 113240
राउरकेला 150980 138400 113240
राजकोट 151030 138450 113290
वसई-विरार 151010 138430 113270
औरंगाबाद 150980 138400 113240
सोलापुर 150980 138400 113240
भिवंडी 151010 138430 113270
कोल्हापुर 150980 138400 113240
लातूर 151010 138430 113270
तिरुपुर 150980 138400 113700
तिरुनेलवेली 150980 138400 113700
त्रिची 150980 138400 113700
संबलपुर 150980 138400 113240
इरोड 150980 138400 113700
कोच्चि 150980 138400 113240
थाइन 150980 138400 113240
अमृतसर 151130 138550 113390
नागरकोइल 150980 138400 113700
तिरुवनंतपुरम 150980 138400 113240
तंजावुर 150980 138400 113700
गोवा 150980 138400 113240
करूर 150980 138400 113700
कुंभकोणम 150980 138400 113700
नमक्कल 150980 138400 113700
धर्मपुरी 150980 138400 113700
डिंडीगुल 150980 138400 113700
तूतीकोरिन 150980 138400 113700
कुड्डालोर 150980 138400 113700
कांचीपुरम 150980 138400 113700
कृष्णागिरी 150980 138400 113700
विल्लुपुरम 150980 138400 113700
कोविलपट्टी 150980 138400 113700
तिरुवन्नामलाई 150980 138400 113700
होसुर 150980 138400 113700
कराइकुडी 150980 138400 113700
पुदुक्कोट्टई 150980 138400 113700
रामनाथपुरम 150980 138400 113700
अम्बुर 150980 138400 113700
कन्याकुमारी 150980 138400 113700
नागपट्टिनम 150980 138400 113700
विरुधुनगर 150980 138400 113700
कल्लाकुरिची 150980 138400 113700
पोलाची 150980 138400 113700
अर्काट 150980 138400 113700
पलानी 150980 138400 113700
अरियालूर 150980 138400 113700
मोहाली 151130 138550 113390
परमाकुदी 150980 138400 113700
पेरम्बलूर 150980 138400 113700
जयनकोंडम 150980 138400 113700
कोडईकनाल 150980 138400 113700
ऊटी 150980 138400 113700
रामेश्वरम 150980 138400 113700
शिवगंगा 150980 138400 113700
तिरुवरुर 150980 138400 113700
त्रिशूर 150980 138400 113240
पांडिचेरी 150980 138400 113700
चित्रदुर्ग 150980 138400 113240
गडग 150980 138400 113240
बागलकोट 150980 138400 113240
मंड्या 150980 138400 113240
भद्रावती 150980 138400 113240
कोलार 150980 138400 113240
तुमकुर 150980 138400 113240
कोल्लम 150980 138400 113240
अलाप्पुझा 150980 138400 113240
कोट्टायम 150980 138400 113240
पलक्कड़ 150980 138400 113240
मलप्पुरम 150980 138400 113240

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 13 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स