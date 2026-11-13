Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

gold-price-today-13-november-2026-aaj-ka-sona-ka-daam-in-delhi-mumbai-patna-lucknow-jaipur-bhopal-mcx-gold-rates: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,36,160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,858.80 डॉलर प्रति औंस है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में जारी रहा. कमजोर घरेलू बाजार के बीच गुरुवार को 24 कैरेट का सोना 2200 रुपये टूटकर 1,43,400 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,28,350 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दामों में गिरावट के चलते फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 9 बजे तक 2.84% गिरकर यानी 3972 रुपये गिरावट के साथ 1,35,744 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,39,716 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
यहां जानें अपने-अपने शहरों में सोने के लेटेस्ट रेट्स
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|139950
|128350
|105000
|मुंबई
|139800
|128150
|104850
|कोलकाता
|139800
|128150
|104850
|चेन्नई
|139800
|128150
|104900
|लखनऊ
|139950
|128350
|105000
|पटना
|39850
|₹128200
|104900
|अलीगढ़
|139950
|128350
|105000
|मेरठ
|139950
|128350
|105000
|अयोध्या
|139950
|128350
|105000
|कानपुर
|139950
|128350
|105000
|मुरादाबाद
|139950
|₹128350
|105000
|मिर्जापुर
|139950
|128350
|105000
|झांसी
|139950
|128350
|105000
|मथुरा
|139950
|128350
|105000
|आगरा
|139950
|128350
|105000
|गोरखपुर
|139950
|128350
|105000
|बरेली
|139950
|128350
|105000
|प्रयागराज
|139950
|128350
|105000
|वाराणसी
|139950
|₹128350
|105000
|गाजियाबाद
|139950
|128350
|105000
|नोएडा
|139950
|128350
|105000
|गुरुग्राम
|139950
|128350
|105000
|चंडीगढ़
|139950
|128350
|105000
|जयपुर
|139950
|128350
|105000
|लुधियाना
|139950
|128350
|105000
|गुवाहाटी
|139800
|128150
|104850
|जलगांव
|139800
|₹128150
|104850
|भोपाल
|139850
|128250
|104900
|इंदौर
|139850
|128250
|104900
|अहमदाबाद
|139850
|128200
|104900
|वडोदरा
|139850
|128200
|104900
|सूरत
|139850
|128200
|104900
|पुणे
|139800
|128150
|104850
|नागपुर
|139800
|128150
|104850
|नासिक
|139830
|128180
|104880
|बैंगलोर
|139800
|₹128150
|104850
|कटक
|139800
|128150
|104850
|भुवनेश्वर
|139800
|128150
|104850
|अमरावती
|139800
|128150
|104850
|विशाखापत्तनम
|139800
|128150
|104850
|मैसूर
|139800
|128150
|104850
|विजयवाड़ा
|139800
|128150
|104850
|कोयंबटूर
|139800
|₹128150
|104900
|मंगलौर
|139800
|128150
|104850
|मदुरै
|139800
|128150
|104900
|रायपुर
|139800
|128150
|104850
|बेलगाम
|139800
|128150
|104850
|राजमुंदरी
|139800
|128150
|104850
|हैदराबाद
|139800
|128150
|104850
|दावनगेरे
|139800
|128150
|104850
|बेल्लारी
|139800
|128150
|104850
|सलेम
|139800
|128150
|104900
|वेल्लोर
|139800
|128150
|104900
|अमरावती
|139800
|128150
|104850
|गुंटूर
|139800
|128150
|104850
|नेल्लोर
|139800
|128150
|104850
|काकीनाडा
|139800
|128150
|104850
|तिरुपति
|139800
|128150
|104850
|कडपा
|139800
|128150
|104850
|अनंतपुर
|139800
|128150
|104850
|वारंगल
|139800
|128150
|104850
|निजामाबाद
|139800
|128150
|104850
|खम्मम
|139800
|128150
|104850
|बेरहामपुर
|139800
|128150
|104850
|राउरकेला
|139800
|128150
|104850
|राजकोट
|139850
|128200
|104900
|वसई-विरार
|139830
|128180
|104880
|औरंगाबाद
|139800
|128150
|104850
|सोलापुर
|139800
|128150
|104850
|भिवंडी
|139830
|128180
|104880
|कोल्हापुर
|139800
|128150
|104850
|लातूर
|139830
|128180
|104880
|तिरुपुर
|139800
|128150
|104900
|तिरुनेलवेली
|139800
|128150
|104900
|त्रिची
|139800
|128150
|104900
|संबलपुर
|139800
|128150
|104850
|इरोड
|139800
|128150
|104900
|कोच्चि
|139800
|128150
|104850
|थाइन
|139800
|128150
|104850
|अमृतसर
|139950
|128350
|105000
|नागरकोइल
|139800
|128150
|104900
|तिरुवनंतपुरम
|139800
|128150
|104850
|तंजावुर
|139800
|128150
|104900
|गोवा
|139800
|128150
|104850
|करूर
|139800
|128150
|104900
|कुंभकोणम
|139800
|128150
|104900
|नमक्कल
|139800
|128150
|104900
|धर्मपुरी
|139800
|128150
|104900
|डिंडीगुल
|139800
|128150
|104900
|तूतीकोरिन
|139800
|128150
|104900
|कुड्डालोर
|139800
|128150
|104900
|कांचीपुरम
|139800
|128150
|104900
|कृष्णागिरी
|139800
|128150
|104900
|विल्लुपुरम
|139800
|128150
|104900
|कोविलपट्टी
|139800
|128150
|104900
|तब मैं
|139800
|128150
|104900
|तिरुवन्नामलाई
|139800
|128150
|104900
|होसुर
|139800
|128150
|104900
|कराइकुडी
|139800
|128150
|104900
|पुदुक्कोट्टई
|139800
|128150
|104900
|रामनाथपुरम
|139800
|128150
|104900
|अम्बुर
|139800
|128150
|104900
|कन्याकुमारी
|139800
|128150
|104900
|नागपट्टिनम
|139800
|128150
|104900
|विरुधुनगर
|139800
|128150
|104900
|कल्लाकुरिची
|139800
|128150
|104900
|पोलाची
|139800
|128150
|104900
|अर्काट
|139800
|128150
|104900
|पलानी
|139800
|128150
|104900
|अरियालूर
|139800
|128150
|104900
|मोहाली
|139950
|128350
|105000
|परमाकुदी
|139800
|128150
|104900
|पेरम्बलूर
|139800
|128150
|104900
|जयनकोंडम
|139800
|128150
|104900
|कोडईकनाल
|139800
|128150
|104900
|ऊटी
|139800
|128150
|104900
|रामेश्वरम
|139800
|128150
|104900
|शिवगंगा
|139800
|128150
|104900
|तिरुवरुर
|139800
|128150
|104900
|त्रिशूर
|139800
|128150
|104850
|पांडिचेरी
|139800
|128150
|104900
|चित्रदुर्ग
|139800
|128150
|104850
|गडग
|139800
|128150
|104850
|बागलकोट
|139800
|128150
|104850
|मंड्या
|139800
|128150
|104850
|भद्रावती
|139800
|128150
|104850
|कोलार
|139800
|128150
|104850
|तुमकुर
|139800
|128150
|104850
|कोल्लम
|139800
|128150
|104850
|अलाप्पुझा
|139800
|128150
|₹104850
|कोट्टायम
|139800
|128150
|104850
|पलक्कड़
|139800
|128150
|104850
|मलप्पुरम
|139800
|128150
|104850
|कोझिकोड
|139800
|128150
|104850
|कन्नूर
|139800
|128150
|104850