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Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 13 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona Ka Daam: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 13 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 13, 2026 5:57:50 AM IST

Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


gold-price-today-13-november-2026-aaj-ka-sona-ka-daam-in-delhi-mumbai-patna-lucknow-jaipur-bhopal-mcx-gold-rates: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है.  बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,36,160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,858.80 डॉलर प्रति औंस है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में जारी रहा. कमजोर घरेलू बाजार के बीच गुरुवार को 24 कैरेट का सोना 2200 रुपये टूटकर 1,43,400 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,28,350 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दामों में गिरावट के चलते फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 9 बजे तक 2.84% गिरकर यानी 3972 रुपये गिरावट के साथ 1,35,744 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,39,716 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

यहां जानें अपने-अपने शहरों में सोने के लेटेस्ट रेट्स 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 139950 128350 105000
मुंबई 139800 128150 104850
कोलकाता 139800 128150 104850
चेन्नई 139800 128150 104900
लखनऊ 139950 128350 105000
पटना 39850 ₹128200 104900
अलीगढ़ 139950 128350 105000
मेरठ 139950 128350 105000
अयोध्या 139950 128350 105000
कानपुर 139950 128350 105000
मुरादाबाद 139950 ₹128350 105000
मिर्जापुर 139950 128350 105000
झांसी 139950 128350 105000
मथुरा 139950 128350 105000
आगरा 139950 128350 105000
गोरखपुर 139950 128350 105000
बरेली 139950 128350 105000
प्रयागराज 139950 128350 105000
वाराणसी 139950 ₹128350 105000
गाजियाबाद 139950 128350 105000
नोएडा 139950 128350 105000
गुरुग्राम 139950 128350 105000
चंडीगढ़ 139950 128350 105000
जयपुर 139950 128350 105000
लुधियाना 139950 128350 105000
गुवाहाटी 139800 128150 104850
जलगांव 139800 ₹128150 104850
भोपाल 139850 128250 104900
इंदौर 139850 128250 104900
अहमदाबाद 139850 128200 104900
वडोदरा 139850 128200 104900
सूरत 139850 128200 104900
पुणे 139800 128150 104850
नागपुर 139800 128150 104850
नासिक 139830 128180 104880
बैंगलोर 139800 ₹128150 104850
कटक 139800 128150 104850
भुवनेश्वर 139800 128150 104850
अमरावती 139800 128150 104850
विशाखापत्तनम 139800 128150 104850
मैसूर 139800 128150 104850
विजयवाड़ा 139800 128150 104850
कोयंबटूर 139800 ₹128150 104900
मंगलौर 139800 128150 104850
मदुरै 139800 128150 104900
रायपुर 139800 128150 104850
बेलगाम 139800 128150 104850
राजमुंदरी 139800 128150 104850
हैदराबाद 139800 128150 104850
दावनगेरे 139800 128150 104850
बेल्लारी 139800 128150 104850
सलेम 139800 128150 104900
वेल्लोर  139800 128150 104900
अमरावती 139800 128150 104850
गुंटूर 139800 128150 104850
नेल्लोर 139800 128150 104850
काकीनाडा 139800 128150 104850
तिरुपति 139800 128150 104850
कडपा 139800 128150 104850
अनंतपुर 139800 128150 104850
वारंगल 139800 128150 104850
निजामाबाद 139800 128150 104850
खम्मम 139800 128150 104850
बेरहामपुर 139800 128150 104850
राउरकेला 139800 128150 104850
राजकोट 139850 128200 104900
वसई-विरार  139830 128180 104880
औरंगाबाद 139800 128150 104850
सोलापुर 139800 128150 104850
भिवंडी 139830 128180 104880
कोल्हापुर 139800 128150 104850
लातूर 139830 128180 104880
तिरुपुर 139800 128150 104900
तिरुनेलवेली 139800 128150 104900
त्रिची 139800 128150 104900
संबलपुर  139800 128150 104850
इरोड 139800 128150 104900
कोच्चि 139800 128150 104850
थाइन 139800 128150 104850
अमृतसर 139950 128350 105000
नागरकोइल 139800 128150 104900
तिरुवनंतपुरम 139800 128150 104850
तंजावुर 139800 128150 104900
गोवा 139800 128150 104850
करूर  139800 128150 104900
कुंभकोणम 139800 128150 104900
नमक्कल 139800 128150 104900
धर्मपुरी 139800 128150 104900
डिंडीगुल 139800 128150 104900
तूतीकोरिन 139800 128150 104900
कुड्डालोर 139800 128150 104900
कांचीपुरम 139800 128150 104900
कृष्णागिरी 139800 128150 104900
विल्लुपुरम 139800 128150 104900
कोविलपट्टी  139800 128150 104900
तब मैं 139800 128150 104900
तिरुवन्नामलाई 139800 128150 104900
होसुर 139800 128150 104900
कराइकुडी 139800 128150 104900
पुदुक्कोट्टई 139800 128150 104900
रामनाथपुरम 139800 128150 104900
अम्बुर 139800 128150 104900
कन्याकुमारी 139800 128150 104900
नागपट्टिनम 139800 128150 104900
विरुधुनगर  139800 128150 104900
कल्लाकुरिची 139800 128150 104900
पोलाची 139800 128150 104900
अर्काट 139800 128150 104900
पलानी 139800 128150 104900
अरियालूर  139800 128150 104900
मोहाली 139950 128350 105000
परमाकुदी 139800 128150 104900
पेरम्बलूर 139800 128150 104900
जयनकोंडम 139800 128150 104900
कोडईकनाल 139800 128150 104900
ऊटी 139800 128150 104900
रामेश्वरम  139800 128150 104900
शिवगंगा 139800 128150 104900
तिरुवरुर 139800 128150 104900
त्रिशूर 139800 128150 104850
पांडिचेरी 139800 128150 104900
चित्रदुर्ग 139800 128150 104850
गडग 139800 128150 104850
बागलकोट  139800 128150 104850
मंड्या 139800 128150 104850
भद्रावती 139800 128150 104850
कोलार 139800 128150 104850
तुमकुर 139800 128150 104850
कोल्लम 139800 128150 104850
अलाप्पुझा 139800 128150 ₹104850
कोट्टायम 139800 128150 104850
पलक्कड़ 139800 128150 104850
मलप्पुरम 139800 128150 104850
कोझिकोड 139800 128150 104850
कन्नूर 139800 128150 104850

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 13 November 2026: क्या यही समय है सोना खरीदना का, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत