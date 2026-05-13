Home > व्यापार > Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Madhya Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज-कल काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर शादी का सीजन भी आ गया है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमत लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है मगर आज भी सोने की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है, आइए जानें आज मध्य प्रदेश में सोने की ताजा कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 10:09:38 AM IST

मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव
मध्य प्रदेश में आज सोने का भाव


Madhya Pradesh Gold Price Today: कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा हुआ है. इस क्षेत्र में विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ में अस्थिरता के फिर से बढ़ने की चिंताओं के बीच, सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया इसकी मुख्य वजह “सुरक्षित-निवेश” (safe-haven) विकल्पों की बढ़ती मांग थी.

घरेलू कारक जैसे शादी-ब्याह के मौसम की खरीदारी, त्योहारों की मांग और निवेश के उद्देश्य से की गई खरीदारी भी भारतीय बुलियन बाज़ार में कीमतों में उतार-चढ़ाव में योगदान दे रहे हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,67,890 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,980 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

You Might Be Interested In

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 16,789 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,395 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,597 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: gold price today Madhya PradeshMadhya Pradesh gold price todayMadhya Pradesh gold rate today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी...

May 12, 2026
Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड का बड़ा झटका! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का रेट