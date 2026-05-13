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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में सोने का बड़ा झटका! आज का रेट नहीं देखा तो होगा भारी नुकसान

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे भारी बढ़ोतरी हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 10:15:03 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: हाल के सत्रों में कीमतों में आई तेजी के बाद जिसकी मुख्य वजह वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं में कमी और ईरान तथा अमेरिका के बीच शांति समझौते की संभावना थी आज 13 मई 2026 सोने और चांदी की कीमतें, प्रमुख ज्वेलरी ब्रांडों और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) में कल के मुकाबले भरी बढ़ोतरी रहीं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,67,890 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,980 रुपये थी.

शिमला के रेट

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मनाली के रेट

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धर्मशाला के रेट

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कसोल के रेट

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कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

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आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

Tags: gold price today Himachal PradeshHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate today
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