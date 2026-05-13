Delhi Gold Price 13 May: दिल्ली में चांदी का बड़ा खेल! बिना रेट जाने खरीदारी पड़ सकती है महंगी

Delhi Gold Price Today: दिल्ली भारत के प्रमुख बुलियन बाजारों में से एक बना हुआ है, और चांदनी चौक गहनों और कीमती धातुओं के व्यापार का एक मुख्य केंद्र है. उद्योग विशेषज्ञों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सोने की मांग आमतौर पर शादी के मौसम और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ जाती है. खुदरा खरीदारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा बाजार दरों में मेकिंग चार्ज या 3% GST शामिल नहीं है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,67,890 रुपये है कल सोने की कीमत 1,53,980 थी.
जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.
नई दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
उत्तर दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
दक्षिण दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पूर्वी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
पश्चिमी दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
शाहदरा
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
मध्य दिल्ली
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
द्वारका
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
रोहिणी
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
साकेत
24 कैरेट सोने का भाव 16,804 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 15,405 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 12,607 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.