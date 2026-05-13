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Delhi Gold Price 13 May: दिल्ली में चांदी का बड़ा खेल! बिना रेट जाने खरीदारी पड़ सकती है महंगी

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 13, 2026 10:20:10 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: दिल्ली भारत के प्रमुख बुलियन बाजारों में से एक बना हुआ है, और चांदनी चौक गहनों और कीमती धातुओं के व्यापार का एक मुख्य केंद्र है. उद्योग विशेषज्ञों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सोने की मांग आमतौर पर शादी के मौसम और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ जाती है. खुदरा खरीदारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा बाजार दरों में मेकिंग चार्ज या 3% GST शामिल नहीं है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,67,890 रुपये है कल सोने की कीमत 1,53,980 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

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द्वारका

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Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhi
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