Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव

Gold Price Today 13 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ke sone Ka Dam: मध्य-पूर्व में चल रहे संकट पर निवेशकों की प्रतिक्रिया और अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने की वजह से, सोने की कीमतों में घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर गिरावट देखने को मिली है. वहीं भारत में, कल से अब तक घरेलू कीमतें लगभग ₹1,090 प्रति 10 किलो कम हो गई हैं, और प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.62 लाख के करीब पहुंच गई है.

जानें अपने शहर के दाम

शहर 24K सोना 22K सोना दिल्ली ₹1,62,370 ₹1,48,850 मुंबई ₹1,62,220 ₹1,48,700 बेंगलुरु ₹1,62,220 ₹1,48,700 चेन्नई ₹1,63,310 ₹1,49,700 कोलकाता ₹1,62,220 ₹1,48,700 हैदराबाद ₹1,62,220 ₹1,48,700 पुणे ₹1,62,220 ₹1,48,700 अहमदाबाद ₹1,62,270 ₹1,48,750

आखिर क्यों गिरे सोने के दाम

MCX पर शुक्रवार के सत्र में सोने और चांदी की कीमतें कमज़ोर शुरुआत के साथ खुलीं, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जल्द ही ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है. महंगाई को लेकर लगातार बनी चिंताओं के साथ-साथ इस बात पर भी संदेह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा बनी रहती हैं, तो क्या फेडरल रिज़र्व दरों में नरमी ला पाएगा; इन कारणों से सोने की ‘सेफ़-हेवन’ (सुरक्षित निवेश) के तौर पर मांग कुछ हद तक सीमित हो गई है. बाज़ार के प्रतिभागी अब जनवरी के लिए विलंबित ‘पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंडेक्स’ के जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे शुक्रवार को बाद में प्रकाशित किया जाना है.