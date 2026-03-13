Home > व्यापार > Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव

Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव

Gold Price Today 13 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ke sone Ka Dam:: मध्य-पूर्व में चल रहे संकट पर निवेशकों की प्रतिक्रिया और अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने की वजह से, सोने की कीमतों में घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर गिरावट देखने को मिली है.

By: Heena Khan | Last Updated: March 13, 2026 11:46:07 AM IST

आज सोने का भाव,13 मार्च 2026: दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आई.
आज सोने का भाव,13 मार्च 2026: दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आई.


Gold Price Today 13 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ke sone Ka Dam: मध्य-पूर्व में चल रहे संकट पर निवेशकों की प्रतिक्रिया और अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने की वजह से, सोने की कीमतों में घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर गिरावट देखने को मिली है. वहीं भारत में, कल से अब तक घरेलू कीमतें लगभग ₹1,090 प्रति 10 किलो कम हो गई हैं, और प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.62 लाख के करीब पहुंच गई है.

You Might Be Interested In

जानें अपने शहर के दाम 

शहर            

24K सोना

22K सोना
दिल्ली     ₹1,62,370 ₹1,48,850
मुंबई  ₹1,62,220 ₹1,48,700
बेंगलुरु ₹1,62,220 ₹1,48,700
चेन्नई ₹1,63,310 ₹1,49,700
कोलकाता ₹1,62,220 ₹1,48,700
हैदराबाद ₹1,62,220 ₹1,48,700
पुणे   ₹1,62,220  ₹1,48,700
अहमदाबाद ₹1,62,270   ₹1,48,750

आखिर क्यों गिरे सोने के दाम 

MCX पर शुक्रवार के सत्र में सोने और चांदी की कीमतें कमज़ोर शुरुआत के साथ खुलीं, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जल्द ही ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है. महंगाई को लेकर लगातार बनी चिंताओं के साथ-साथ इस बात पर भी संदेह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा बनी रहती हैं, तो क्या फेडरल रिज़र्व दरों में नरमी ला पाएगा; इन कारणों से सोने की ‘सेफ़-हेवन’ (सुरक्षित निवेश) के तौर पर मांग कुछ हद तक सीमित हो गई है. बाज़ार के प्रतिभागी अब जनवरी के लिए विलंबित ‘पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंडेक्स’ के जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे शुक्रवार को बाद में प्रकाशित किया जाना है.

You Might Be Interested In
Tags: Business NewsGold PriceGold Rate Todaygold silverhome-hero-pos-1iran israel war
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026

इस ईद अपनाएं ये पाकिस्तानी लुक, सूट देखते ही हर...

March 11, 2026
Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव
Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव
Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव
Gold Price Today 13 March 2026: सोने की कीमतों में फिसलन, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? यहां जानें दिल्ली से मुंबई तक का भाव