Home > व्यापार > Gold Price Today 13 July 2026 : फिर सस्ता हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई समेत जानें 10 बड़े शहरों के ताजा रेट; देखें लिस्ट

Gold Price Today 13 July 2026 : फिर सस्ता हुआ सोना, दिल्ली-मुंबई समेत जानें 10 बड़े शहरों के ताजा रेट; देखें लिस्ट

Gold Price Today 13 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 1,32,440 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

By: Preeti Rajput | Published: July 13, 2026 9:02:37 AM IST

आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम


Gold Price Today 13 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. लगातार रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छूने के बाद अब गोल्ड की कीमतों में नरमी का दौर देखने को मिल रहा है. 13 जुलाई की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में 24 कैरेट सोना करीब 4,370 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी लगभग 4,000 रुपये की गिरावट आई है, जिससे खरीदारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

आज क्या है सोने का हाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चाल पर नजर बनी हुई है, जहां हाजिर सोना 4,106.25 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. घरेलू और वैश्विक बाजारों में आए इस बदलाव का असर आने वाले दिनों में सोने के दामों पर और भी देखने को मिल सकता है. ऐसे में निवेशकों के साथ-साथ शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों की नजर अब गोल्ड मार्केट की हर हलचल पर टिकी हुई है.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 13 July 2026)

शहर 24K (₹/ग्राम) 22K (₹/ग्राम) 18K (₹/ग्राम)
लखनऊ ₹14,447 ₹13,244 ₹10,839
जयपुर ₹14,447 ₹13,244 ₹10,839
दिल्ली ₹14,447 ₹13,244 ₹10,839
पटना ₹14,437 ₹13,234 ₹10,829
मुंबई ₹14,432 ₹13,229 ₹10,824
अहमदाबाद ₹14,437 ₹13,234 ₹10,829
पुणे ₹14,432 ₹13,229 ₹10,824
कोलकाता ₹14,432 ₹13,229 ₹10,824
बैंगलोर ₹14,432 ₹13,229 ₹10,824

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Tags: Aaj Sone Ka DaamGold Price Today 13 July 2026
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