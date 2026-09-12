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Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 12 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 12 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 12, 2026 5:20:16 AM IST

Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 12 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर जारी युद्ध ने वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में भी उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन दोपहर बाद फिर बढ़ोतरी शुरू हुई. शाम तक फिर गिरावट हो गई.  इस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,386.90 डॉलर प्रति औंस पर है जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।  हो गया जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,040 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.37 प्रतिशत बढ़कर यानी 569 रुपये बढ़त के साथ 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.  यह पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 1,53,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद, इसलिए शुक्रवार के ही रेट्स शनिवार को भी लागू रहेंगे.  जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा होने की संभावना है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 153040 140300 114820
मुंबई 152890 140150 ₹114670
कोलकाता 152890 140150 114670
पटना 152940 140200 114720
लखनऊ 153040 140300 114820
मेरठ 153040 140300 114820
चेन्नई 152890 140150 117850
कानपुर 153040 140300 114820
अलीगढ़ 153040 140300 114820
मुरादाबाद 153040 140300 114820
मिर्जापुर 153040 140300 114820
झांसी 153040 140300 114820
मथुरा 153040 140300 114820
गोरखपुर 153040 140300 114820
बरेली 153040 140300 114820
प्रयागराज 153040 140300 114820
अयोध्या 153040 140300 114820
आगरा 153040 140300 114820
गाजियाबाद 153040 140300 114820
नोएडा 153040 140300 114820
गुरुग्राम 153040 140300 114820
चंडीगढ़ 153040 140300 114820
जयपुर 153040 140300 114820
लुधियाना 155670 140300 114820
गुवाहाटी 152890 140150 114670
जलगांव 152890 140150 114670
इंदौर 152940 140200 114720
अहमदाबाद 152940 140200 114720
वडोदरा 152940 140200 114720
सूरत 152940 140200 114720
नागपुर 152890 140150 114670
पुणे 152890 140150 114670
नासिक 152940 140180 114700
बैंगलोर 152890 140150 114670
भुवनेश्वर 152890 140150 114670
केरल 152890 140150 114670
अमरावती 152890 140150 114670
विशाखापत्तनम 152890 140150 114670
मैसूर 152890 140150 114670
विजयवाड़ा 152890 140150 114670
कोयंबटूर 152890 140150 117850
मंगलौर 152890 140150 114670
मदुरै 152890 140150 117850
रायपुर 152890 140150 114670
बेलगाम 152890 140150 114670
राजमुंदरी 152890 140150 114670
हैदराबाद 152890 140150 114670
कटक 152890 140150 114670
दावनगेरे 152890 140150 114670
बेल्लारी 152890 140150 114670
सलेम 152890 140150 117850
वेल्लोर 152890 140150 117850
अमरावती 152890 140150 114670
गुंटूर 152890 140150 114670
नेल्लोर 152890 140150 114670
काकीनाडा 152890 140150 114670
तिरुपति 152890 140150 114670
कडपा 152890 140150 114670
अनंतपुर 152890 140150 114670
वारंगल 152890 140150 114670
निजामाबाद 152890 140150 114670
खम्मम 152890 140150 114670
बेरहामपुर 152890 140150 114670
राउरकेला 152890 140150 114670
राजकोट 152940 140200 114720
वसई-विरार 152940 140180 114700
औरंगाबाद 152890 140150 114670
सोलापुर 152890 140150 114670
भिवंडी 152940 140180 114700
कोल्हापुर 152890 140150 114670
लातूर 152940 140180 114700
तिरुपुर 152890 140150 117850
तिरुनेलवेली 152890 140150 117850
त्रिची 152890 140150 117850
संबलपुर 152890 140150 114670
इरोड 152890 140150 117850
कोच्चि 152890 140150 114670
थाइन 152890 140150 114670
अमृतसर 155670 140300 114820
नागरकोइल 152890 140150 117850
तिरुवनंतपुरम 152890 140150 114670
तंजावुर 152890 140150 117850
भोपाल 152940 140200 114720
वाराणसी 153040 140300 114820
गोवा 152890 140150 114670
करूर 152890 140150 117850
कुंभकोणम 152890 140150 117850
नमक्कल 152890 140150 117850
धर्मपुरी 152890 140150 117850
डिंडीगुल 152890 140150 117850
तूतीकोरिन 152890 ₹140150 117850
कुड्डालोर 152890 140150 117850
कांचीपुरम 152890 140150 117850
कृष्णागिरी 152890 140150 117850
विल्लुपुरम 152890 140150 117850
कोविलपट्टी 152890 140150 117850
तिरुवन्नामलाई 152890 140150 117850
होसुर 152890 140150 117850
कराइकुडी 152890 140150 117850
पुदुक्कोट्टई 152890 140150 117850
रामनाथपुरम 152890 140150 117850
अम्बुर 152890 140150 117850
कन्याकुमारी 152890 140150 117850
नागपट्टिनम 152890 140150 117850
विरुधुनगर 152890 140150 117850
कल्लाकुरिची 152890 140150 117850
पोलाची 152890 140150 117850
अर्काट 152890 140150 117850
पलानी 152890 140150 117850
अरियालूर 152890 140150 117850
मोहाली 155670 140300 114820
परमाकुदी 152890 140150 117850
पेरम्बलूर 152890 140150 117850
जयनकोंडम 152890 140150 117850
कोडईकनाल 152890 140150 117850
ऊटी 152890 140150 117850
रामेश्वरम 152890 40150 117850
शिवगंगा 152890 140150 117850
तिरुवरुर 152890 140150 117850
त्रिशूर 152890 140150 114670
पांडिचेरी 152890 140150 117850
चित्रदुर्ग 152890 140150 114670
गडग 152890 140150 114670
बागलकोट 152890 140150 114670
मंड्या 152890 140150 14670
भद्रावती 152890 140150 114670
कोलार 152890 140150 114670
तुमकुर 152890 140150 114670
कोल्लम 152890 140150 114670
अलाप्पुझा 152890 140150 114670
कोट्टायम 152890 140150 114670
पलक्कड़ 152890 140150 114670
मलप्पुरम 152890 140150 114670
कोझिकोड 152890 140150 114670
कन्नूर 152890 140150 114670

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स