Gold Price Today 12 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 12 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर जारी युद्ध ने वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है. इसके चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में भी उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन दोपहर बाद फिर बढ़ोतरी शुरू हुई. शाम तक फिर गिरावट हो गई. इस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,386.90 डॉलर प्रति औंस पर है जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। हो गया जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,040 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.37 प्रतिशत बढ़कर यानी 569 रुपये बढ़त के साथ 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 1,53,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद, इसलिए शुक्रवार के ही रेट्स शनिवार को भी लागू रहेंगे. जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा होने की संभावना है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|153040
|140300
|114820
|मुंबई
|152890
|140150
|₹114670
|कोलकाता
|152890
|140150
|114670
|पटना
|152940
|140200
|114720
|लखनऊ
|153040
|140300
|114820
|मेरठ
|153040
|140300
|114820
|चेन्नई
|152890
|140150
|117850
|कानपुर
|153040
|140300
|114820
|अलीगढ़
|153040
|140300
|114820
|मुरादाबाद
|153040
|140300
|114820
|मिर्जापुर
|153040
|140300
|114820
|झांसी
|153040
|140300
|114820
|मथुरा
|153040
|140300
|114820
|गोरखपुर
|153040
|140300
|114820
|बरेली
|153040
|140300
|114820
|प्रयागराज
|153040
|140300
|114820
|अयोध्या
|153040
|140300
|114820
|आगरा
|153040
|140300
|114820
|गाजियाबाद
|153040
|140300
|114820
|नोएडा
|153040
|140300
|114820
|गुरुग्राम
|153040
|140300
|114820
|चंडीगढ़
|153040
|140300
|114820
|जयपुर
|153040
|140300
|114820
|लुधियाना
|155670
|140300
|114820
|गुवाहाटी
|152890
|140150
|114670
|जलगांव
|152890
|140150
|114670
|इंदौर
|152940
|140200
|114720
|अहमदाबाद
|152940
|140200
|114720
|वडोदरा
|152940
|140200
|114720
|सूरत
|152940
|140200
|114720
|नागपुर
|152890
|140150
|114670
|पुणे
|152890
|140150
|114670
|नासिक
|152940
|140180
|114700
|बैंगलोर
|152890
|140150
|114670
|भुवनेश्वर
|152890
|140150
|114670
|केरल
|152890
|140150
|114670
|अमरावती
|152890
|140150
|114670
|विशाखापत्तनम
|152890
|140150
|114670
|मैसूर
|152890
|140150
|114670
|विजयवाड़ा
|152890
|140150
|114670
|कोयंबटूर
|152890
|140150
|117850
|मंगलौर
|152890
|140150
|114670
|मदुरै
|152890
|140150
|117850
|रायपुर
|152890
|140150
|114670
|बेलगाम
|152890
|140150
|114670
|राजमुंदरी
|152890
|140150
|114670
|हैदराबाद
|152890
|140150
|114670
|कटक
|152890
|140150
|114670
|दावनगेरे
|152890
|140150
|114670
|बेल्लारी
|152890
|140150
|114670
|सलेम
|152890
|140150
|117850
|वेल्लोर
|152890
|140150
|117850
|अमरावती
|152890
|140150
|114670
|गुंटूर
|152890
|140150
|114670
|नेल्लोर
|152890
|140150
|114670
|काकीनाडा
|152890
|140150
|114670
|तिरुपति
|152890
|140150
|114670
|कडपा
|152890
|140150
|114670
|अनंतपुर
|152890
|140150
|114670
|वारंगल
|152890
|140150
|114670
|निजामाबाद
|152890
|140150
|114670
|खम्मम
|152890
|140150
|114670
|बेरहामपुर
|152890
|140150
|114670
|राउरकेला
|152890
|140150
|114670
|राजकोट
|152940
|140200
|114720
|वसई-विरार
|152940
|140180
|114700
|औरंगाबाद
|152890
|140150
|114670
|सोलापुर
|152890
|140150
|114670
|भिवंडी
|152940
|140180
|114700
|कोल्हापुर
|152890
|140150
|114670
|लातूर
|152940
|140180
|114700
|तिरुपुर
|152890
|140150
|117850
|तिरुनेलवेली
|152890
|140150
|117850
|त्रिची
|152890
|140150
|117850
|संबलपुर
|152890
|140150
|114670
|इरोड
|152890
|140150
|117850
|कोच्चि
|152890
|140150
|114670
|थाइन
|152890
|140150
|114670
|अमृतसर
|155670
|140300
|114820
|नागरकोइल
|152890
|140150
|117850
|तिरुवनंतपुरम
|152890
|140150
|114670
|तंजावुर
|152890
|140150
|117850
|भोपाल
|152940
|140200
|114720
|वाराणसी
|153040
|140300
|114820
|गोवा
|152890
|140150
|114670
|करूर
|152890
|140150
|117850
|कुंभकोणम
|152890
|140150
|117850
|नमक्कल
|152890
|140150
|117850
|धर्मपुरी
|152890
|140150
|117850
|डिंडीगुल
|152890
|140150
|117850
|तूतीकोरिन
|152890
|₹140150
|117850
|कुड्डालोर
|152890
|140150
|117850
|कांचीपुरम
|152890
|140150
|117850
|कृष्णागिरी
|152890
|140150
|117850
|विल्लुपुरम
|152890
|140150
|117850
|कोविलपट्टी
|152890
|140150
|117850
|तिरुवन्नामलाई
|152890
|140150
|117850
|होसुर
|152890
|140150
|117850
|कराइकुडी
|152890
|140150
|117850
|पुदुक्कोट्टई
|152890
|140150
|117850
|रामनाथपुरम
|152890
|140150
|117850
|अम्बुर
|152890
|140150
|117850
|कन्याकुमारी
|152890
|140150
|117850
|नागपट्टिनम
|152890
|140150
|117850
|विरुधुनगर
|152890
|140150
|117850
|कल्लाकुरिची
|152890
|140150
|117850
|पोलाची
|152890
|140150
|117850
|अर्काट
|152890
|140150
|117850
|पलानी
|152890
|140150
|117850
|अरियालूर
|152890
|140150
|117850
|मोहाली
|155670
|140300
|114820
|परमाकुदी
|152890
|140150
|117850
|पेरम्बलूर
|152890
|140150
|117850
|जयनकोंडम
|152890
|140150
|117850
|कोडईकनाल
|152890
|140150
|117850
|ऊटी
|152890
|140150
|117850
|रामेश्वरम
|152890
|40150
|117850
|शिवगंगा
|152890
|140150
|117850
|तिरुवरुर
|152890
|140150
|117850
|त्रिशूर
|152890
|140150
|114670
|पांडिचेरी
|152890
|140150
|117850
|चित्रदुर्ग
|152890
|140150
|114670
|गडग
|152890
|140150
|114670
|बागलकोट
|152890
|140150
|114670
|मंड्या
|152890
|140150
|14670
|भद्रावती
|152890
|140150
|114670
|कोलार
|152890
|140150
|114670
|तुमकुर
|152890
|140150
|114670
|कोल्लम
|152890
|140150
|114670
|अलाप्पुझा
|152890
|140150
|114670
|कोट्टायम
|152890
|140150
|114670
|पलक्कड़
|152890
|140150
|114670
|मलप्पुरम
|152890
|140150
|114670
|कोझिकोड
|152890
|140150
|114670
|कन्नूर
|152890
|140150
|114670