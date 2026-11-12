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Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 12 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sona Ka Daam: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 12 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Last Updated: November 12, 2026 3:03:28 PM IST

Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


Gold Rates Today 12 November 2026   | Aaj ka Sone ka Bhav: त्योहारों के सीजन में भी सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. दीवाली से लेकर भाई दूज तक, सोने की कीमतों में गिरावट ही देखने को मिली.फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.24% गिरकर यानी 335 रुपये गिरावट के साथ 1,401,90 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,40,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट गई। सोना 800 रुपये(सभी टैक्स सहित) टूटकर 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,130 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,06,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,40,710 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,021.00 डॉलर प्रति औंस है. 

देश के विभिन्न शहरों में सोने के ताजा दाम 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 142130 130300 106640
मुंबई 141980 130150 106490
कोलकाता 141980 130150 106490
चेन्नई 141980 130150 106500
पटना 142030 130200 106540
लखनऊ 142130 130300 106640
मेरठ 142130 130300 106640
कानपुर 142130 130300 106640
अयोध्या 142130 130300 106640
अलीगढ़ 142130 130300 106640
मुरादाबाद 142130 130300 106640
मिर्जापुर 142130 130300 106640
झांसी 142130 130300 106640
मथुरा 142130 130300 106640
गोरखपुर 142130 130300 106640
बरेली 142130 130300 106640
प्रयागराज 142130 130300 106640
वाराणसी 142130 130300 106640
आगरा 142130 130300 106640
गाजियाबाद 142130 130300 106640
नोएडा 142130 130300 106640
गुरुग्राम 142130 130300 106640
जयपुर 142130 130300 106640
लुधियाना 142130 130300 106640
गुवाहाटी 141980 130150 106490
जलगांव 141980 130150 106490
इंदौर 142030 130200 106540
भोपाल 142030 130200 106540
अहमदाबाद 142030 130200 106540
वडोदरा 142030 130200 106540
सूरत 142030 130200 106540
पुणे 141980 130150 106490
नागपुर 141980 130150 106490
चंडीगढ़ 142130 130300 106640
नासिक 142010 130180 106520
बैंगलोर 141980 130150 106490
भुवनेश्वर 141980 130150 106490
अमरावती 141980 130150 106490
विशाखापत्तनम 141980 130150 106490
मैसूर 141980 130150 106490
विजयवाड़ा 141980 130150 106490
कोयंबटूर 141980 130150 106500
मंगलौर 141980 130150 106490
मदुरै 141980 130150 106500
रायपुर 141980 130150 106490
बेलगाम 141980 130150 106490
राजमुंदरी 141980 130150 106490
हैदराबाद 141980 130150 106490
कटक 141980 130150 106490
दावनगेरे 141980 130150 106490
बेल्लारी 141980 130150 106490
सलेम 141980 130150 106500
वेल्लोर 141980 30150 106500
गुंटूर 141980 130150 106490
नेल्लोर 141980 130150 106490
काकीनाडा 141980 130150 106490
तिरुपति 141980 130150 106490
कडपा 141980 130150 106490
अनंतपुर 141980 130150 106490
वारंगल 141980 130150 106490
निजामाबाद 141980 130150 106490
खम्मम 141980 130150 106490
बेरहामपुर 141980 130150 06490
राउरकेला 141980 130150 106490
राजकोट 142030 130200 106540
वसई-विरार 142010 130180 106520
औरंगाबाद 141980 130150 106490
सोलापुर 141980 130150 106490
भिवंडी 142010 130180 106520
कोल्हापुर 141980 130150 106490
लातूर 142010 130180 106520
तिरुपुर 141980 130150 106500
तिरुनेलवेली 141980 130150 106500
त्रिची 141980 130150 106500
संबलपुर 141980 130150 106490
इरोड 141980 130150 106500
कोच्चि 141980 130150 106490
थाइन 141980 130150 106490
अमृतसर 142130 130300 106640
नागरकोइल 141980 130150 106500
तिरुवनंतपुरम 141980 130150 106490
तंजावुर 141980 130150 106500
गोवा 141980 30150 106490
करूर 141980 130150 106500
कुंभकोणम 141980 130150 106500
नमक्कल 141980 130150 106500
धर्मपुरी 141980 130150 106500
डिंडीगुल 141980 130150 106500
तूतीकोरिन 141980 130150 106500
कुड्डालोर 141980 130150 106500
कांचीपुरम 141980 130150 06500
कृष्णागिरी 141980 130150 106500
विल्लुपुरम 141980 130150 106500
कोविलपट्टी 141980 30150 106500
तिरुवन्नामलाई 141980 130150 106500
होसुर 141980 130150 106500
कराइकुडी 141980 130150 106500
पुदुक्कोट्टई 141980 130150 106500
रामनाथपुरम 141980 130150 106500
अम्बुर 141980 130150 106500
कन्याकुमारी 141980 130150 106500
नागपट्टिनम 141980 130150 106500
विरुधुनगर 141980 130150 106500
कल्लाकुरिची 141980 130150 106500
पोलाची 141980 130150 106500
अर्काट 141980 130150 106500
पलानी 141980 130150 106500
अरियालूर 141980 130150 106500
मोहाली 142130 130300 106640
परमाकुदी 141980 130150 106500
पेरम्बलूर 141980 130150 106500
जयनकोंडम 141980 130150 106500
कोडईकनाल 141980 130150 106500
ऊटी 141980 130150 106500
रामेश्वरम 141980 130150 106500
शिवगंगा 141980 130150 106500
तिरुवरुर 141980 130150 106500
त्रिशूर 141980 130150 106490
पांडिचेरी 141980 130150 106500
चित्रदुर्ग 141980 130150 106490
गडग 141980 130150 106490
बागलकोट 141980 130150 106490
मंड्या 141980 130150 106490
भद्रावती 141980 130150 106490
कोलार 141980 130150 106490
तुमकुर 141980 130150 106490
कोल्लम 141980 130150 106490
अलाप्पुझा 141980 130150 106490
कोट्टायम 141980 130150 106490
पलक्कड़ 141980 130150 106490
मलप्पुरम 141980 130150 106490

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Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत