Gold Price Today 12 November 2026: गुरुवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Rates Today 12 November 2026 | Aaj ka Sone ka Bhav: त्योहारों के सीजन में भी सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. दीवाली से लेकर भाई दूज तक, सोने की कीमतों में गिरावट ही देखने को मिली.फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.24% गिरकर यानी 335 रुपये गिरावट के साथ 1,401,90 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,40,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट गई। सोना 800 रुपये(सभी टैक्स सहित) टूटकर 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,130 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,06,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,40,710 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,021.00 डॉलर प्रति औंस है.
देश के विभिन्न शहरों में सोने के ताजा दाम
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|142130
|130300
|106640
|मुंबई
|141980
|130150
|106490
|कोलकाता
|141980
|130150
|106490
|चेन्नई
|141980
|130150
|106500
|पटना
|142030
|130200
|106540
|लखनऊ
|142130
|130300
|106640
|मेरठ
|142130
|130300
|106640
|कानपुर
|142130
|130300
|106640
|अयोध्या
|142130
|130300
|106640
|अलीगढ़
|142130
|130300
|106640
|मुरादाबाद
|142130
|130300
|106640
|मिर्जापुर
|142130
|130300
|106640
|झांसी
|142130
|130300
|106640
|मथुरा
|142130
|130300
|106640
|गोरखपुर
|142130
|130300
|106640
|बरेली
|142130
|130300
|106640
|प्रयागराज
|142130
|130300
|106640
|वाराणसी
|142130
|130300
|106640
|आगरा
|142130
|130300
|106640
|गाजियाबाद
|142130
|130300
|106640
|नोएडा
|142130
|130300
|106640
|गुरुग्राम
|142130
|130300
|106640
|जयपुर
|142130
|130300
|106640
|लुधियाना
|142130
|130300
|106640
|गुवाहाटी
|141980
|130150
|106490
|जलगांव
|141980
|130150
|106490
|इंदौर
|142030
|130200
|106540
|भोपाल
|142030
|130200
|106540
|अहमदाबाद
|142030
|130200
|106540
|वडोदरा
|142030
|130200
|106540
|सूरत
|142030
|130200
|106540
|पुणे
|141980
|130150
|106490
|नागपुर
|141980
|130150
|106490
|चंडीगढ़
|142130
|130300
|106640
|नासिक
|142010
|130180
|106520
|बैंगलोर
|141980
|130150
|106490
|भुवनेश्वर
|141980
|130150
|106490
|अमरावती
|141980
|130150
|106490
|विशाखापत्तनम
|141980
|130150
|106490
|मैसूर
|141980
|130150
|106490
|विजयवाड़ा
|141980
|130150
|106490
|कोयंबटूर
|141980
|130150
|106500
|मंगलौर
|141980
|130150
|106490
|मदुरै
|141980
|130150
|106500
|रायपुर
|141980
|130150
|106490
|बेलगाम
|141980
|130150
|106490
|राजमुंदरी
|141980
|130150
|106490
|हैदराबाद
|141980
|130150
|106490
|कटक
|141980
|130150
|106490
|दावनगेरे
|141980
|130150
|106490
|बेल्लारी
|141980
|130150
|106490
|सलेम
|141980
|130150
|106500
|वेल्लोर
|141980
|30150
|106500
|गुंटूर
|141980
|130150
|106490
|नेल्लोर
|141980
|130150
|106490
|काकीनाडा
|141980
|130150
|106490
|तिरुपति
|141980
|130150
|106490
|कडपा
|141980
|130150
|106490
|अनंतपुर
|141980
|130150
|106490
|वारंगल
|141980
|130150
|106490
|निजामाबाद
|141980
|130150
|106490
|खम्मम
|141980
|130150
|106490
|बेरहामपुर
|141980
|130150
|06490
|राउरकेला
|141980
|130150
|106490
|राजकोट
|142030
|130200
|106540
|वसई-विरार
|142010
|130180
|106520
|औरंगाबाद
|141980
|130150
|106490
|सोलापुर
|141980
|130150
|106490
|भिवंडी
|142010
|130180
|106520
|कोल्हापुर
|141980
|130150
|106490
|लातूर
|142010
|130180
|106520
|तिरुपुर
|141980
|130150
|106500
|तिरुनेलवेली
|141980
|130150
|106500
|त्रिची
|141980
|130150
|106500
|संबलपुर
|141980
|130150
|106490
|इरोड
|141980
|130150
|106500
|कोच्चि
|141980
|130150
|106490
|थाइन
|141980
|130150
|106490
|अमृतसर
|142130
|130300
|106640
|नागरकोइल
|141980
|130150
|106500
|तिरुवनंतपुरम
|141980
|130150
|106490
|तंजावुर
|141980
|130150
|106500
|गोवा
|141980
|30150
|106490
|करूर
|141980
|130150
|106500
|कुंभकोणम
|141980
|130150
|106500
|नमक्कल
|141980
|130150
|106500
|धर्मपुरी
|141980
|130150
|106500
|डिंडीगुल
|141980
|130150
|106500
|तूतीकोरिन
|141980
|130150
|106500
|कुड्डालोर
|141980
|130150
|106500
|कांचीपुरम
|141980
|130150
|06500
|कृष्णागिरी
|141980
|130150
|106500
|विल्लुपुरम
|141980
|130150
|106500
|कोविलपट्टी
|141980
|30150
|106500
|तिरुवन्नामलाई
|141980
|130150
|106500
|होसुर
|141980
|130150
|106500
|कराइकुडी
|141980
|130150
|106500
|पुदुक्कोट्टई
|141980
|130150
|106500
|रामनाथपुरम
|141980
|130150
|106500
|अम्बुर
|141980
|130150
|106500
|कन्याकुमारी
|141980
|130150
|106500
|नागपट्टिनम
|141980
|130150
|106500
|विरुधुनगर
|141980
|130150
|106500
|कल्लाकुरिची
|141980
|130150
|106500
|पोलाची
|141980
|130150
|106500
|अर्काट
|141980
|130150
|106500
|पलानी
|141980
|130150
|106500
|अरियालूर
|141980
|130150
|106500
|मोहाली
|142130
|130300
|106640
|परमाकुदी
|141980
|130150
|106500
|पेरम्बलूर
|141980
|130150
|106500
|जयनकोंडम
|141980
|130150
|106500
|कोडईकनाल
|141980
|130150
|106500
|ऊटी
|141980
|130150
|106500
|रामेश्वरम
|141980
|130150
|106500
|शिवगंगा
|141980
|130150
|106500
|तिरुवरुर
|141980
|130150
|106500
|त्रिशूर
|141980
|130150
|106490
|पांडिचेरी
|141980
|130150
|106500
|चित्रदुर्ग
|141980
|130150
|106490
|गडग
|141980
|130150
|106490
|बागलकोट
|141980
|130150
|106490
|मंड्या
|141980
|130150
|106490
|भद्रावती
|141980
|130150
|106490
|कोलार
|141980
|130150
|106490
|तुमकुर
|141980
|130150
|106490
|कोल्लम
|141980
|130150
|106490
|अलाप्पुझा
|141980
|130150
|106490
|कोट्टायम
|141980
|130150
|106490
|पलक्कड़
|141980
|130150
|106490
|मलप्पुरम
|141980
|130150
|106490