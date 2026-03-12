Home > व्यापार > Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

Gold Price Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सेफ-हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ने से इस हफ़्ते भारत में सोने की कीमतें बढ़ती रहीं. पिछले दो सेशन में इस कीमती धातु में तेज़ तेज़ी आई है, जिसमें 24 कैरेट सोना लगभग Rs 16,300 प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है.

By: Heena Khan | Published: March 12, 2026 12:00:57 PM IST

gold price today 12 march 2026
gold price today 12 march 2026


Gold Price Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सेफ-हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ने से इस हफ़्ते भारत में सोने की कीमतें बढ़ती रहीं. पिछले दो सेशन में इस कीमती धातु में तेज़ तेज़ी आई है, जिसमें 24 कैरेट सोना लगभग Rs 16,300 प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है. चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और दूसरे बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने की कीमतें इस तरह हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर में सोने का क्या हाल है? 

You Might Be Interested In

Mojtaba Khamenei: खामेनेई की तरह मोजतबा को भी मार देंगे! नहीं मानी ट्रंप की बात तो ईरान में मचेगी फिर तबाही

शहर  

24K    

22K 
चेन्नई ₹16,331  ₹14,970
मुंबई ₹16,222 ₹14,870
दिल्ली ₹16,237  ₹14,885
कोलकाता ₹16,222  ₹14,870
बैंगलोर  ₹16,222 ₹14,870
हैदराबाद ₹16,222  ₹14,870
केरल ₹16,222  ₹14,870

आ गई सोने के दाम में गिरावट 

गुरुवार को भारत में सोने की कीमत में गिरावट आई, ग्लोबल बुलियन मार्केट में गिरावट के साथ, क्योंकि US डॉलर मज़बूत हुआ और जल्द ही इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदें कम होने से इंटरनेशनल कीमती धातु पर दबाव पड़ा. गुरुवार, 12 मार्च को, MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स सुबह 10:37 बजे 0.31% गिरकर ₹1,61,288 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट्स 0.5% गिरकर ₹2,67,150 प्रति kg पर आ गया. इंडिया बुलियंस के डेटा के मुताबिक, 12 मार्च को सुबह 10:40 बजे 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,61,940/10 gm थी, और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,48,445/10 gm थी. चांदी की कीमत ₹2,67,510/kg (सिल्वर 999 फाइन) थी.

You Might Be Interested In

Uttam Nagar Fire: तरुण के घर के पास ही था वो मछली बाजार, जहां लगी भीषण आग; किसने फूंक डाली 400 झुग्गियां ?

You Might Be Interested In
Tags: Gold PriceGold Price Todaygold silverhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026

इस ईद अपनाएं ये पाकिस्तानी लुक, सूट देखते ही हर...

March 11, 2026

कब बदलें अपना कुकर, कैसे पता चलती है खराबी?

March 11, 2026

बिना पैसा खर्च किए पाएं पिंपल्स के गड्ढों से छुटकारा,...

March 10, 2026
Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें
Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें
Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें
Gold Price Today: खरीदने का सही वक्त या इंतजार? सोने के ताजा दाम ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें