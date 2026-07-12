Gold Price Today 12 July 2026 : सस्ता हुआ सोना! 12 जुलाई को हुई बड़ी गिरावट; जानें अपने शहर के ताजा दाम

Gold Price Today 12 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 12 जुलाई के ताजा भाव जरूर जान लें. पिछले एक सप्ताह से वैश्विक और घरेलू बाजारों में नरमी के बीच आज देश के कई शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में खरीदारी से पहले 24 और 22 कैरेट सोने के नए रेट चेक करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
एक सप्ताह में कितने गिरे दाम?
सिर्फ एक सप्ताह में सोने की चमक फीकी पड़ गई है. पिछले कारोबारी सप्ताह के मुकाबले सोने की कीमत में 3,885 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सोने के दाम में इतनी नरमी क्यों आई और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है.
आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 12 July 2026)
|शहर
|24 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम
|22 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम
|18 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम
|दिल्ली
|14,448
|13,245
|10,840
|चेन्नई
|14,509
|13,300
|11,120
|मुंबई
|14,433
|13,230
|10,825
|कोलकाता
|14,433
|13,230
|10,825
|बैंगलोर
|14,433
|13,230
|10,825
|लखनऊ
|14,448
|13,245
|10,840
|पटना
|14,438
|13,235
|10,830
ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में खरीदना चाहते हैं घर, दुकान या होटल के लिए जमीन? GDA ला रहा है मेगा ऑक्शन, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन
NSC Vs SCSS: SCSS में ब्याज ज्यादा, फिर भी NSC से क्यों पड़ जाता है कम मुनाफा? जानें निवेश का पूरा गणित