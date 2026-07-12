Gold Price Today 12 July 2026 : सस्ता हुआ सोना! 12 जुलाई को हुई बड़ी गिरावट; जानें अपने शहर के ताजा दाम

Gold Price Today 12 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 12 जुलाई के ताजा भाव जरूर जान लें. पिछले एक सप्ताह से वैश्विक और घरेलू बाजारों में नरमी के बीच आज देश के कई शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में खरीदारी से पहले 24 और 22 कैरेट सोने के नए रेट चेक करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

एक सप्ताह में कितने गिरे दाम?

सिर्फ एक सप्ताह में सोने की चमक फीकी पड़ गई है. पिछले कारोबारी सप्ताह के मुकाबले सोने की कीमत में 3,885 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सोने के दाम में इतनी नरमी क्यों आई और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 12 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम दिल्ली 14,448 13,245 10,840 चेन्नई 14,509 13,300 11,120 मुंबई 14,433 13,230 10,825 कोलकाता 14,433 13,230 10,825 बैंगलोर 14,433 13,230 10,825 लखनऊ 14,448 13,245 10,840 पटना 14,438 13,235 10,830

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