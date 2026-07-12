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Gold Price Today 12 July 2026 : सस्ता हुआ सोना! 12 जुलाई को हुई बड़ी गिरावट; जानें अपने शहर के ताजा दाम

Gold Price Today 12 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट और अमेरिकी हमलों के बीच वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है. पिछले सप्ताह गिरावट के बाद आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ और पटना में सोने के ताजा भाव जरूर जांचें.

By: Preeti Rajput | Published: July 12, 2026 8:59:39 AM IST

आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम


Gold Price Today 12 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 12 जुलाई के ताजा भाव जरूर जान लें. पिछले एक सप्ताह से वैश्विक और घरेलू बाजारों में नरमी के बीच आज देश के कई शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में खरीदारी से पहले 24 और 22 कैरेट सोने के नए रेट चेक करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

एक सप्ताह में कितने गिरे दाम?

सिर्फ एक सप्ताह में सोने की चमक फीकी पड़ गई है. पिछले कारोबारी सप्ताह के मुकाबले सोने की कीमत में 3,885 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सोने के दाम में इतनी नरमी क्यों आई और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 12 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव/ प्रति ग्राम
दिल्ली 14,448 13,245 10,840
चेन्नई 14,509 13,300 11,120
मुंबई 14,433 13,230 10,825
कोलकाता 14,433 13,230 10,825
बैंगलोर 14,433 13,230 10,825
लखनऊ 14,448 13,245 10,840
पटना 14,438 13,235 10,830

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 12 july 2026Gold Price Today 12 July 2026
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