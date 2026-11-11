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Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 11 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 11 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 11, 2026 5:53:18 AM IST

Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


Gold Price Today 11 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,036.10 डॉलर प्रति औंस है, जबकि  बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.77% घटकर यानी 2530 रुपये गिरावट के साथ 1,40,636 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,166 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।  दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 500 रुपये टूटकर 1,46,400 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,840 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,950 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

यहां जानें देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा दाम

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 142840 130950 107170
मुंबई 142690 130800 107020
कोलकाता 142690 130800 107020
चेन्नई 144110 132100 108100
पटना 142740 130850 107070
लखनऊ 142840 130950 107170
कानपुर 142840 130950 107170
मेरठ 142840 130950 107170
अलीगढ़ 142840 130950 107170
अयोध्या 142840 130950 107170
मुरादाबाद 142840 130950 107170
मिर्जापुर 142840 130950 107170
झांसी 142840 130950 107170
मथुरा 142840 130950 107170
गोरखपुर 142840 130950 107170
बरेली 142840 130950 107170
प्रयागराज 142840 130950 107170
वाराणसी 142840 130950 107170
आगरा 142840 130950 107170
गाजियाबाद 142840 130950 107170
नोएडा 142840 130950 107170
गुरुग्राम 142840 130950 107170
चंडीगढ़ 142840 130950 107170
जयपुर 142840 130950 107170
लुधियाना 142840 130950 107170
गुवाहाटी 142690 130800 107020
जलगांव 142690 130800 107020
भोपाल 142740 130850 107070
इंदौर 142740 130850 107070
अहमदाबाद 142740 130850 107070
वडोदरा 142740 130850 107070
सूरत 142740 130850 107070
पुणे 142690 130800 107020
नागपुर 142690 130800 107020
नासिक 142720 130830 107050
बैंगलोर 142690 130800 107020
भुवनेश्वर 142690 130800 107020
कटक 142690 130800 107020
अमरावती 142690 130800 107020
विशाखापत्तनम 142690 130800 107020
मैसूर 142690 130800 107020
विजयवाड़ा 142690 130800 107020
कोयंबटूर 144110 132100 108100
मंगलौर 142690 130800 107020
मदुरै 144110 132100 108100
रायपुर 142690 130800 107020
बेलगाम 142690 130800 107020
राजमुंदरी 142690 130800 107020
हैदराबाद 142690 130800 107020
दावनगेरे 142690 130800 107020
बेल्लारी 142690 130800 107020
सलेम 144110 132100 108100
वेल्लोर 144110 132100 108100
अमरावती 142690 130800 107020
गुंटूर 142690 130800 107020
नेल्लोर 142690 130800 107020
काकीनाडा 142690 130800 107020
तिरुपति 142690 130800 107020
कडपा 142690 130800 107020
अनंतपुर 142690 130800 107020
वारंगल 142690 130800 107020
निजामाबाद 142690 130800 107020
खम्मम 142690 130800 107020
बेरहामपुर 142690 130800 107020
राउरकेला 142690 130800 107020
राजकोट 142740 130850 107070
वसई-विरार 142720 130830 107050
औरंगाबाद 142690 130800 107020
सोलापुर 142690 130800 107020
भिवंडी 142720 130830 107050
कोल्हापुर 142690 130800 107020
लातूर 142720 130830 107050
तिरुपुर 144110 132100 108100
तिरुनेलवेली 144110 132100 108100
त्रिची 144110 132100 108100
संबलपुर 142690 130800 107020
इरोड 144110 132100 108100
कोच्चि 142690 130800 107020
थाइन 142690 130800 107020
अमृतसर 142840 130950 107170
नागरकोइल 144110 132100 108100
तिरुवनंतपुरम 142690 130800 107020
तंजावुर 144110 132100 108100
गोवा 142690 130800 107020
करूर 144110 132100 108100
कुंभकोणम 144110 132100 108100
नमक्कल 144110 132100 108100
धर्मपुरी 144110 132100 108100
डिंडीगुल 144110 132100 108100
तूतीकोरिन 144110 132100 108100
कुड्डालोर 144110 132100 108100
कांचीपुरम 144110 132100 108100
कृष्णागिरी 144110 132100 108100
विल्लुपुरम 144110 132100 108100
कोविलपट्टी 144110 132100 108100
तिरुवन्नामलाई 144110 132100 108100
होसुर 144110 132100 108100
कराइकुडी 144110 132100 108100
पुदुक्कोट्टई 144110 132100 108100
रामनाथपुरम 144110 132100 108100
अम्बुर 144110 132100 108100
कन्याकुमारी 144110 132100 108100
नागपट्टिनम 144110 132100 108100
विरुधुनगर 144110 132100 108100
कल्लाकुरिची 144110 32100 108100
पोलाची 144110 132100 108100
अर्काट 144110 132100 108100
पलानी 144110 132100 108100
अरियालूर 144110 132100 108100
मोहाली 142840 130950 107170
परमाकुदी 144110 32100 108100
पेरम्बलूर 144110 132100 108100
जयनकोंडम 144110 32100 108100
कोडईकनाल 144110 132100 108100
ऊटी 144110 132100 108100
रामेश्वरम 144110 132100 108100
शिवगंगा 144110 132100 108100
तिरुवरुर 144110 132100 108100
त्रिशूर 142690 130800 107020
पांडिचेरी 144110 132100 108100
चित्रदुर्ग 142690 130800 107020
गडग 142690 130800 107020
बागलकोट 142690 130800 107020
मंड्या 142690 130800 107020
भद्रावती 142690 130800 107020
कोलार 142690 130800 ₹107020
तुमकुर 142690 130800 107020
कोल्लम 142690 130800 107020
अलाप्पुझा 142690 130800 107020
कोट्टायम 142690 130800 107020
पलक्कड़ 142690 130800 107020
मलप्पुरम 142690 130800 107020
कोझिकोड 142690 130800 107020

Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 11 November 2026: भैया दूज त्योहार पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत