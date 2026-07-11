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Gold Price Today 11 July 2026 : सोना फिर हुआ महंगा! लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, दिल्ली से चेन्नई तक नया रेट जारी

Gold Price Today 11 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है. डॉलर कमजोर होने से सोने की मांग बढ़ी है. दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,32,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. सराफा बाजार में एक दिन में 400 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई.

By: Preeti Rajput | Published: July 11, 2026 8:57:43 AM IST

आज 11 जुलाई को सोने के दाम
आज 11 जुलाई को सोने के दाम


Gold Price Today 11 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: सोना लगातार दूसरे दिन महंगा हो गया है, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है. डॉलर में कमजोरी के कारण सोने की मांग बढ़ी है और इसका असर देशभर की कीमतों पर दिख रहा है. दिल्ली से मुंबई तक गोल्ड रेट में उछाल आया है. अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले जान लें आज के ताजा भाव.

फिर महंगा हुआ सोना 

एचएसबीसी का कहना है कि 2026 में सोने की औसत कीमत करीब 4,560 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. इससे पहले बैंक ने 4,864 डॉलर प्रति औंस का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटा दिया गया है. बैंक के अनुसार, 2027 में सोने की औसत कीमत 4,925 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. वहीं, इस साल के बाकी महीनों में सोने का भाव 3,800 से 4,700 डॉलर प्रति औंस के बीच रहने की उम्मीद है. साल के अंत तक कीमत 4,750 डॉलर प्रति औंस और अगले साल के अंत तक 5,025 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 11 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144950 ₹132900 ₹108770
मुंबई ₹144820 ₹132750 ₹108620
कोलकाता ₹144820 ₹132750 ₹108620
चेन्नई ₹145640 ₹133500 ₹111700
पटना ₹144870 ₹132800 ₹108670
लखनऊ ₹144950 ₹132900 ₹108770
अयोध्या ₹144950 ₹132900 ₹108770
मेरठ ₹144950 ₹132900 ₹108770
गाजियाबाद ₹144950 ₹132900 ₹108770

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Tags: Aaj Sone Ka DaamAaj Sone Ka Daam 11 july 2026Gold Price Today 11 July 2026gold rates todayhome-hero-pos-6
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