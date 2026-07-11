Gold Price Today 11 July 2026 : सोना फिर हुआ महंगा! लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम, दिल्ली से चेन्नई तक नया रेट जारी

Gold Price Today 11 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: सोना लगातार दूसरे दिन महंगा हो गया है, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है. डॉलर में कमजोरी के कारण सोने की मांग बढ़ी है और इसका असर देशभर की कीमतों पर दिख रहा है. दिल्ली से मुंबई तक गोल्ड रेट में उछाल आया है. अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले जान लें आज के ताजा भाव.

फिर महंगा हुआ सोना

एचएसबीसी का कहना है कि 2026 में सोने की औसत कीमत करीब 4,560 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. इससे पहले बैंक ने 4,864 डॉलर प्रति औंस का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटा दिया गया है. बैंक के अनुसार, 2027 में सोने की औसत कीमत 4,925 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. वहीं, इस साल के बाकी महीनों में सोने का भाव 3,800 से 4,700 डॉलर प्रति औंस के बीच रहने की उम्मीद है. साल के अंत तक कीमत 4,750 डॉलर प्रति औंस और अगले साल के अंत तक 5,025 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 11 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144950 ₹132900 ₹108770 मुंबई ₹144820 ₹132750 ₹108620 कोलकाता ₹144820 ₹132750 ₹108620 चेन्नई ₹145640 ₹133500 ₹111700 पटना ₹144870 ₹132800 ₹108670 लखनऊ ₹144950 ₹132900 ₹108770 अयोध्या ₹144950 ₹132900 ₹108770 मेरठ ₹144950 ₹132900 ₹108770 गाजियाबाद ₹144950 ₹132900 ₹108770

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