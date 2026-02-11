Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड! 5,000 के ऊपर भाव, क्या अब भी बाकी है बड़ी छलांग?

Gold Price Today: सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड! 5,000 के ऊपर भाव, क्या अब भी बाकी है बड़ी छलांग?

Gold Rate: US फेड के रेट कट की उम्मीदों के बीच मंगलवार को गिरावट के बाद बुधवार, 11 फरवरी को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 11, 2026 11:52:30 AM IST

पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.
पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.


Gold Rate: US फेड के रेट कट की उम्मीदों के बीच मंगलवार को गिरावट के बाद बुधवार, 11 फरवरी को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. 11 फरवरी को एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट गोल्ड थोड़ा बढ़कर $5,065 प्रति औंस पर ट्रेड हुआ, जबकि स्पॉट सिल्वर 1.16% बढ़कर $81.32 प्रति औंस हो गया. जी हाँ! एक बार फिर से सोने के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

फिर बढ़े सोने के दाम 

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में कंज्यूमर खर्च अचानक कम हो गया, जिससे बढ़ती महंगाई को लेकर चिंताएं सामने आईं और बुधवार को आने वाली जनवरी की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर भी नज़र रखी गई. उधार लेने की लागत में कोई भी और कमी सोने को सपोर्ट करेगी, जिससे ब्याज से इनकम नहीं होती और आम तौर पर कम रेट वाले माहौल में अच्छा परफॉर्म करता है. जनवरी के आखिर में यह कीमती धातु रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जिसके बाद इसमें तेज गिरावट आई. तब से इसने अपने नुकसान का लगभग आधा हिस्सा रिकवर कर लिया है और इस हफ्ते यह $5,000 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा था.

जल्द ही सोने और चांदी की कीमतों का आउटलुक

ब्रोकरेज फर्म जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अनुसार, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं के कम होने के बावजूद, सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी और ETF के मज़बूत इनफ्लो से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा, “फिर भी, एक बार जब यह उथल-पुथल और लिक्विडेशन का दौर खत्म हो जाएगा, तो मार्केट उन अंदरूनी स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स पर फिर से फोकस कर सकता है जो बुलियन डिमांड को बनाए रखते हैं.”

Tags: Gold PriceGold Rate Todaygold silver
