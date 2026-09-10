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Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 10 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 10 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Last Updated: September 10, 2026 11:31:41 AM IST

Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 10 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर सोना और चांदी के दामों पर भी नजर आ रहा है. पिछले काफी दिनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल यानी गुरुवार सुबह 9 बजे तक गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार कम मांग के कारण दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई यह टूटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,447.70 डॉलर प्रति औंस है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा 0.46% बढ़कर यानी 715 रुपये तेजी के साथ 1,54,899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था वहीं, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 154460 141600 115880
मुंबई 154310 141450 115730
कोलकाता 154310 141450 115730
चेन्नई 154310 141450 119150
पटना 154360 141500 115780
लखनऊ 154460 141600 115880
मेरठ 154460 141600 115880
अयोध्या 154460 141600 115880
कानपुर 154460 141600 115880
अलीगढ़ 154460 141600 115880
मुरादाबाद 154460 141600 115880
मिर्जापुर 154460 141600 115880
झांसी 154460 141600 115880
मथुरा 154460 141600 115880
गोरखपुर 154460 141600 15880
बरेली 154460 141600 115880
आगरा 154460 141600 115880
प्रयागराज 154460 141600 115880
वाराणसी 154460 141600 115880
गाजियाबाद 154460 141600 115880
नोएडा 154460 141600 115880
गुरुग्राम 154460 141600 115880
चंडीगढ़ 154460 141600 115880
लुधियाना 154460 141600 115880
गुवाहाटी 154310 141450 115730
जलगांव 154310 141450 115730
जयपुर 154460 141600 115880
इंदौर 154360 141500 115780
भोपाल 154360 141500 115780
अहमदाबाद 154360 141500 115780
वडोदरा 154360 141500 115780
सूरत 154360 141500 115780
पुणे 154310 141450 115730
नागपुर 154310 141450 115730
नासिक 154360 141480 115760
बैंगलोर 154310 41450 115730
भुवनेश्वर 154310 141450 115730
कटक 154310 141450 115730
केरल 154310 41450 115730
अमरावती 154310 141450 115730
विशाखापत्तनम 154310 41450 115730
मैसूर 154310 41450 115730
विजयवाड़ा 154310 141450 115730
कोयंबटूर 154310 141450 119150
मंगलौर 154310 141450 115730
मदुरै 154310 141450 119150
रायपुर 154310 141450 115730
बेलगाम 154310 141450 115730
राजमुंदरी 154310 141450 115730
हैदराबाद 154310 141450 115730
दावनगेरे 154310 141450 115730
बेल्लारी 154310 141450 115730
सलेम 154310 141450 119150
वेल्लोर 154310 141450 119150
अमरावती 154310 141450 115730
गुंटूर 154310 141450 115730
नेल्लोर 154310 141450 115730
काकीनाडा 154310 141450 115730
तिरुपति 154310 141450 115730
कडपा 154310 141450 115730
अनंतपुर 154310 141450 115730
वारंगल 154310 141450 115730
निजामाबाद 154310 141450 115730
खम्मम 154310 141450 115730
बेरहामपुर 154310 141450 115730
राउरकेला 154310 141450 115730
राजकोट 154360 141500 115780
वसई-विरार 154360 141480 115760
औरंगाबाद 154310 141450 115730
सोलापुर 154310 141450 115730
भिवंडी 154360 141480 115760
कोल्हापुर 154310 141450 115730
लातूर 154360 141480 115760
तिरुपुर 154310 141450 119150
तिरुनेलवेली 154310 141450 119150
त्रिची 154310 141450 119150
संबलपुर 154310 141450 115730
इरोड 154310 141450 119150
कोच्चि 154310 141450 115730
थाइन 154310 141450 115730
अमृतसर 154460 141600 115880
नागरकोइल 154310 141450 119150
तिरुवनंतपुरम 154310 141450 115730
तंजावुर 154310 141450 119150
गोवा 154310 141450 115730
करूर 154310 141450 119150
कुंभकोणम 154310 141450 119150
नमक्कल 154310 141450 119150
धर्मपुरी 154310 141450 119150
डिंडीगुल 154310 141450 119150
तूतीकोरिन 154310 141450 119150
कुड्डालोर 154310 141450 119150
कांचीपुरम 154310 141450 119150
कृष्णागिरी 154310 141450 119150
विल्लुपुरम 154310 141450 119150
कोविलपट्टी 154310 141450 119150
तिरुवन्नामलाई 154310 141450 119150
होसुर 154310 141450 119150
कराइकुडी 154310 141450 119150
पुदुक्कोट्टई 154310 141450 119150
रामनाथपुरम 154310 141450 119150
अम्बुर 154310 141450 119150
कन्याकुमारी 154310 141450 119150
नागपट्टिनम 154310 141450 119150
विरुधुनगर 154310 141450 119150
कल्लाकुरिची 154310 141450 119150
पोलाची 154310 141450 119150
अर्काट 154310 141450 119150
पलानी 154310 141450 119150
अरियालूर 154310 141450 119150
मोहाली 154460 141600 115880
परमाकुदी 154310 141450 119150
पेरम्बलूर 154310 141450 119150
जयनकोंडम 154310 141450 119150
कोडईकनाल 154310 141450 119150
ऊटी 154310 141450 119150
रामेश्वरम 154310 141450 119150
शिवगंगा 154310 141450 119150
तिरुवरुर 154310 141450 119150
त्रिशूर 154310 141450 115730
पांडिचेरी 154310 141450 119150
चित्रदुर्ग 154310 141450 ₹115730
गडग 154310 141450 115730
बागलकोट 154310 141450 115730
मंड्या 154310 141450 115730
भद्रावती 154310 141450 115730
कोलार 154310 141450 115730
तुमकुर 154310 141450 115730
कोल्लम 154310 141450 115730
अलाप्पुझा 154310 141450 115730
कोट्टायम 154310 141450 115730
पलक्कड़ 154310 141450 115730
मलप्पुरम 154310 141450 115730
कोझिकोड 154310 141450 115730
कन्नूर 154310 141450 115730

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स