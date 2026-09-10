Gold Price Today 10 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 10 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर सोना और चांदी के दामों पर भी नजर आ रहा है. पिछले काफी दिनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल यानी गुरुवार सुबह 9 बजे तक गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार कम मांग के कारण दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई यह टूटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,447.70 डॉलर प्रति औंस है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा 0.46% बढ़कर यानी 715 रुपये तेजी के साथ 1,54,899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था वहीं, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|154460
|141600
|115880
|मुंबई
|154310
|141450
|115730
|कोलकाता
|154310
|141450
|115730
|चेन्नई
|154310
|141450
|119150
|पटना
|154360
|141500
|115780
|लखनऊ
|154460
|141600
|115880
|मेरठ
|154460
|141600
|115880
|अयोध्या
|154460
|141600
|115880
|कानपुर
|154460
|141600
|115880
|अलीगढ़
|154460
|141600
|115880
|मुरादाबाद
|154460
|141600
|115880
|मिर्जापुर
|154460
|141600
|115880
|झांसी
|154460
|141600
|115880
|मथुरा
|154460
|141600
|115880
|गोरखपुर
|154460
|141600
|15880
|बरेली
|154460
|141600
|115880
|आगरा
|154460
|141600
|115880
|प्रयागराज
|154460
|141600
|115880
|वाराणसी
|154460
|141600
|115880
|गाजियाबाद
|154460
|141600
|115880
|नोएडा
|154460
|141600
|115880
|गुरुग्राम
|154460
|141600
|115880
|चंडीगढ़
|154460
|141600
|115880
|लुधियाना
|154460
|141600
|115880
|गुवाहाटी
|154310
|141450
|115730
|जलगांव
|154310
|141450
|115730
|जयपुर
|154460
|141600
|115880
|इंदौर
|154360
|141500
|115780
|भोपाल
|154360
|141500
|115780
|अहमदाबाद
|154360
|141500
|115780
|वडोदरा
|154360
|141500
|115780
|सूरत
|154360
|141500
|115780
|पुणे
|154310
|141450
|115730
|नागपुर
|154310
|141450
|115730
|नासिक
|154360
|141480
|115760
|बैंगलोर
|154310
|41450
|115730
|भुवनेश्वर
|154310
|141450
|115730
|कटक
|154310
|141450
|115730
|केरल
|154310
|41450
|115730
|अमरावती
|154310
|141450
|115730
|विशाखापत्तनम
|154310
|41450
|115730
|मैसूर
|154310
|41450
|115730
|विजयवाड़ा
|154310
|141450
|115730
|कोयंबटूर
|154310
|141450
|119150
|मंगलौर
|154310
|141450
|115730
|मदुरै
|154310
|141450
|119150
|रायपुर
|154310
|141450
|115730
|बेलगाम
|154310
|141450
|115730
|राजमुंदरी
|154310
|141450
|115730
|हैदराबाद
|154310
|141450
|115730
|दावनगेरे
|154310
|141450
|115730
|बेल्लारी
|154310
|141450
|115730
|सलेम
|154310
|141450
|119150
|वेल्लोर
|154310
|141450
|119150
|अमरावती
|154310
|141450
|115730
|गुंटूर
|154310
|141450
|115730
|नेल्लोर
|154310
|141450
|115730
|काकीनाडा
|154310
|141450
|115730
|तिरुपति
|154310
|141450
|115730
|कडपा
|154310
|141450
|115730
|अनंतपुर
|154310
|141450
|115730
|वारंगल
|154310
|141450
|115730
|निजामाबाद
|154310
|141450
|115730
|खम्मम
|154310
|141450
|115730
|बेरहामपुर
|154310
|141450
|115730
|राउरकेला
|154310
|141450
|115730
|राजकोट
|154360
|141500
|115780
|वसई-विरार
|154360
|141480
|115760
|औरंगाबाद
|154310
|141450
|115730
|सोलापुर
|154310
|141450
|115730
|भिवंडी
|154360
|141480
|115760
|कोल्हापुर
|154310
|141450
|115730
|लातूर
|154360
|141480
|115760
|तिरुपुर
|154310
|141450
|119150
|तिरुनेलवेली
|154310
|141450
|119150
|त्रिची
|154310
|141450
|119150
|संबलपुर
|154310
|141450
|115730
|इरोड
|154310
|141450
|119150
|कोच्चि
|154310
|141450
|115730
|थाइन
|154310
|141450
|115730
|अमृतसर
|154460
|141600
|115880
|नागरकोइल
|154310
|141450
|119150
|तिरुवनंतपुरम
|154310
|141450
|115730
|तंजावुर
|154310
|141450
|119150
|गोवा
|154310
|141450
|115730
|करूर
|154310
|141450
|119150
|कुंभकोणम
|154310
|141450
|119150
|नमक्कल
|154310
|141450
|119150
|धर्मपुरी
|154310
|141450
|119150
|डिंडीगुल
|154310
|141450
|119150
|तूतीकोरिन
|154310
|141450
|119150
|कुड्डालोर
|154310
|141450
|119150
|कांचीपुरम
|154310
|141450
|119150
|कृष्णागिरी
|154310
|141450
|119150
|विल्लुपुरम
|154310
|141450
|119150
|कोविलपट्टी
|154310
|141450
|119150
|तिरुवन्नामलाई
|154310
|141450
|119150
|होसुर
|154310
|141450
|119150
|कराइकुडी
|154310
|141450
|119150
|पुदुक्कोट्टई
|154310
|141450
|119150
|रामनाथपुरम
|154310
|141450
|119150
|अम्बुर
|154310
|141450
|119150
|कन्याकुमारी
|154310
|141450
|119150
|नागपट्टिनम
|154310
|141450
|119150
|विरुधुनगर
|154310
|141450
|119150
|कल्लाकुरिची
|154310
|141450
|119150
|पोलाची
|154310
|141450
|119150
|अर्काट
|154310
|141450
|119150
|पलानी
|154310
|141450
|119150
|अरियालूर
|154310
|141450
|119150
|मोहाली
|154460
|141600
|115880
|परमाकुदी
|154310
|141450
|119150
|पेरम्बलूर
|154310
|141450
|119150
|जयनकोंडम
|154310
|141450
|119150
|कोडईकनाल
|154310
|141450
|119150
|ऊटी
|154310
|141450
|119150
|रामेश्वरम
|154310
|141450
|119150
|शिवगंगा
|154310
|141450
|119150
|तिरुवरुर
|154310
|141450
|119150
|त्रिशूर
|154310
|141450
|115730
|पांडिचेरी
|154310
|141450
|119150
|चित्रदुर्ग
|154310
|141450
|₹115730
|गडग
|154310
|141450
|115730
|बागलकोट
|154310
|141450
|115730
|मंड्या
|154310
|141450
|115730
|भद्रावती
|154310
|141450
|115730
|कोलार
|154310
|141450
|115730
|तुमकुर
|154310
|141450
|115730
|कोल्लम
|154310
|141450
|115730
|अलाप्पुझा
|154310
|141450
|115730
|कोट्टायम
|154310
|141450
|115730
|पलक्कड़
|154310
|141450
|115730
|मलप्पुरम
|154310
|141450
|115730
|कोझिकोड
|154310
|141450
|115730
|कन्नूर
|154310
|141450
|115730