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Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 10 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 10 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Last Updated: October 10, 2026 10:25:57 AM IST

Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 10 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  वैश्विक स्तर पर आर्थिक बदलाव या कहें संकट के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद है, इसलिए सोने के दाम शुक्रवार के ही प्रभावी होंगे. ऐसे में शनिवार (10 अक्टूबर,2026) को  बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,078.70 डॉलर प्रति औंस है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.27% बढ़कर यानी 1893 रुपये तेजी के साथ 1,51,503 रुपये प्रति 10 ग्राम है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 150860 138300 113180
मुंबई 150710 138150 113030
कोलकाता 150710 138150 113030
चेन्नई 150710 138150 113500
पटना 150760 138200 113080
लखनऊ 150860 138300 113180
मेरठ 150860 138300 113180
अयोध्या 150860 138300 113180
कानपुर 150860 138300 113180
अलीगढ़ 150860 138300 113180
मुरादाबाद 150860 138300 113180
मिर्जापुर 150860 138300 113180
झांसी 150860 138300 113180
मथुरा 150860 138300 113180
आगरा 150860 138300 113180
गोरखपुर 150860 138300 113180
बरेली 150860 138300 113180
प्रयागराज 150860 138300 113180
वाराणसी 150860 138300 113180
गाजियाबाद 150860 138300 113180
नोएडा 150860 138300 113180
गुरुग्राम 150860 138300 113180
चंडीगढ़ 150860 138300 113180
जयपुर 150860 138300 113180
लुधियाना 150860 138300 113180
गुवाहाटी 150710 138150 113030
जलगांव 150710 138150 113030
इंदौर 150760 138200 113080
भोपाल 150760 138200 113080
अहमदाबाद 150760 138200 113080
वडोदरा 150760 138200 113080
सूरत 150760 138200 113080
पुणे 150710 138150 113030
नागपुर 150710 138150 113030
नासिक 150740 138180 113060
बैंगलोर 150710 138150 113030
भुवनेश्वर 150710 138150 113030
अमरावती 150710 138150 113030
विशाखापत्तनम 150710 138150 113030
मैसूर 150710 138150 113030
विजयवाड़ा 150710 138150 113030
कोयंबटूर 150710 138150 113500
मंगलौर 150710 138150 113030
मदुरै 150710 138150 113500
रायपुर 150710 138150 113030
बेलगाम 150710 138150 113030
राजमुंदरी 150710 138150 113030
हैदराबाद 150710 138150 113030
कटक 150710 138150 113030
दावनगेरे 150710 138150 113030
बेल्लारी 150710 138150 113030
सलेम 150710 138150 113500
वेल्लोर 150710 138150 113500
अमरावती 150710 138150 113030
गुंटूर 150710 138150 113030
नेल्लोर 150710 138150 113030
काकीनाडा 150710 138150 113030
तिरुपति 150710 138150 113030
कडपा 150710 138150 113030
अनंतपुर 150710 138150 113030
वारंगल 150710 138150 113030
निजामाबाद 150710 138150 113030
खम्मम 150710 138150 113030
बेरहामपुर 150710 138150 113030
राउरकेला 150710 138150 113030
राजकोट 150760 138200 113080
वसई-विरार 150740 138180 113060
औरंगाबाद 150710 138150 113030
सोलापुर 150710 138150 113030
भिवंडी 150740 138180 113060
कोल्हापुर 150710 138150 113030
लातूर 150740 138180 113060
तिरुपुर 150710 138150 113500
तिरुनेलवेली 150710 138150 113500
त्रिची 150710 138150 113500
संबलपुर 150710 138150 113030
इरोड 150710 138150 113500
कोच्चि 150710 138150 113030
थाइन 150710 138150 113030
अमृतसर 150860 138300 113180
नागरकोइल 150710 138150 113500
तिरुवनंतपुरम 150710 138150 113030
तंजावुर 150710 138150 113500
गोवा 150710 138150 113030
करूर 150710 138150 113500
कुंभकोणम 150710 138150 113500
नमक्कल 150710 138150 113500
धर्मपुरी 150710 138150 113500
डिंडीगुल 150710 138150 113500
तूतीकोरिन 150710 138150 113500
कुड्डालोर 150710 138150 113500
कांचीपुरम 150710 138150 113500
कृष्णागिरी 150710 138150 113500
विल्लुपुरम 150710 138150 113500
कोविलपट्टी 150710 138150 113500
तिरुवन्नामलाई 150710 138150 113500
होसुर 150710 138150 113500
कराइकुडी 150710 138150 113500
पुदुक्कोट्टई 150710 138150 113500
रामनाथपुरम 150710 138150 113500
अम्बुर 150710 138150 113500
कन्याकुमारी 150710 138150 113500
नागपट्टिनम 150710 138150 113500
विरुधुनगर 150710 138150 113500
कल्लाकुरिची 150710 138150 113500
पोलाची 150710 138150 113500
अर्काट 150710 138150 113500
पलानी 150710 138150 113500
अरियालूर 150710 138150 113500
मोहाली 150860 138300 113180
परमाकुदी 150710 138150 113500
पेरम्बलूर 150710 138150 113500
जयनकोंडम 150710 138150 113500
कोडईकनाल 150710 138150 113500
ऊटी 150710 138150 113500
रामेश्वरम 150710 138150 113500
शिवगंगा 150710 138150 113030
तिरुवरुर 150710 138150 113500
त्रिशूर 150710 138150 113030
पांडिचेरी 150710 138150 113500
चित्रदुर्ग 150710 138150 113030
गडग 150710 138150 113030
बागलकोट 150710 138150 113030
मंड्या 150710 138150 113030
भद्रावती 150710 138150 113030
कोलार 150710 138150 113030
तुमकुर 150710 138150 113030
कोल्लम 150710 138150 113030
अलाप्पुझा 150710 138150 113030
कोट्टायम 150710 138150 113030

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स