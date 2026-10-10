Gold Price Today 10 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शनिवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 10 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर आर्थिक बदलाव या कहें संकट के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद है, इसलिए सोने के दाम शुक्रवार के ही प्रभावी होंगे. ऐसे में शनिवार (10 अक्टूबर,2026) को बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,078.70 डॉलर प्रति औंस है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.27% बढ़कर यानी 1893 रुपये तेजी के साथ 1,51,503 रुपये प्रति 10 ग्राम है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|150860
|138300
|113180
|मुंबई
|150710
|138150
|113030
|कोलकाता
|150710
|138150
|113030
|चेन्नई
|150710
|138150
|113500
|पटना
|150760
|138200
|113080
|लखनऊ
|150860
|138300
|113180
|मेरठ
|150860
|138300
|113180
|अयोध्या
|150860
|138300
|113180
|कानपुर
|150860
|138300
|113180
|अलीगढ़
|150860
|138300
|113180
|मुरादाबाद
|150860
|138300
|113180
|मिर्जापुर
|150860
|138300
|113180
|झांसी
|150860
|138300
|113180
|मथुरा
|150860
|138300
|113180
|आगरा
|150860
|138300
|113180
|गोरखपुर
|150860
|138300
|113180
|बरेली
|150860
|138300
|113180
|प्रयागराज
|150860
|138300
|113180
|वाराणसी
|150860
|138300
|113180
|गाजियाबाद
|150860
|138300
|113180
|नोएडा
|150860
|138300
|113180
|गुरुग्राम
|150860
|138300
|113180
|चंडीगढ़
|150860
|138300
|113180
|जयपुर
|150860
|138300
|113180
|लुधियाना
|150860
|138300
|113180
|गुवाहाटी
|150710
|138150
|113030
|जलगांव
|150710
|138150
|113030
|इंदौर
|150760
|138200
|113080
|भोपाल
|150760
|138200
|113080
|अहमदाबाद
|150760
|138200
|113080
|वडोदरा
|150760
|138200
|113080
|सूरत
|150760
|138200
|113080
|पुणे
|150710
|138150
|113030
|नागपुर
|150710
|138150
|113030
|नासिक
|150740
|138180
|113060
|बैंगलोर
|150710
|138150
|113030
|भुवनेश्वर
|150710
|138150
|113030
|अमरावती
|150710
|138150
|113030
|विशाखापत्तनम
|150710
|138150
|113030
|मैसूर
|150710
|138150
|113030
|विजयवाड़ा
|150710
|138150
|113030
|कोयंबटूर
|150710
|138150
|113500
|मंगलौर
|150710
|138150
|113030
|मदुरै
|150710
|138150
|113500
|रायपुर
|150710
|138150
|113030
|बेलगाम
|150710
|138150
|113030
|राजमुंदरी
|150710
|138150
|113030
|हैदराबाद
|150710
|138150
|113030
|कटक
|150710
|138150
|113030
|दावनगेरे
|150710
|138150
|113030
|बेल्लारी
|150710
|138150
|113030
|सलेम
|150710
|138150
|113500
|वेल्लोर
|150710
|138150
|113500
|अमरावती
|150710
|138150
|113030
|गुंटूर
|150710
|138150
|113030
|नेल्लोर
|150710
|138150
|113030
|काकीनाडा
|150710
|138150
|113030
|तिरुपति
|150710
|138150
|113030
|कडपा
|150710
|138150
|113030
|अनंतपुर
|150710
|138150
|113030
|वारंगल
|150710
|138150
|113030
|निजामाबाद
|150710
|138150
|113030
|खम्मम
|150710
|138150
|113030
|बेरहामपुर
|150710
|138150
|113030
|राउरकेला
|150710
|138150
|113030
|राजकोट
|150760
|138200
|113080
|वसई-विरार
|150740
|138180
|113060
|औरंगाबाद
|150710
|138150
|113030
|सोलापुर
|150710
|138150
|113030
|भिवंडी
|150740
|138180
|113060
|कोल्हापुर
|150710
|138150
|113030
|लातूर
|150740
|138180
|113060
|तिरुपुर
|150710
|138150
|113500
|तिरुनेलवेली
|150710
|138150
|113500
|त्रिची
|150710
|138150
|113500
|संबलपुर
|150710
|138150
|113030
|इरोड
|150710
|138150
|113500
|कोच्चि
|150710
|138150
|113030
|थाइन
|150710
|138150
|113030
|अमृतसर
|150860
|138300
|113180
|नागरकोइल
|150710
|138150
|113500
|तिरुवनंतपुरम
|150710
|138150
|113030
|तंजावुर
|150710
|138150
|113500
|गोवा
|150710
|138150
|113030
|करूर
|150710
|138150
|113500
|कुंभकोणम
|150710
|138150
|113500
|नमक्कल
|150710
|138150
|113500
|धर्मपुरी
|150710
|138150
|113500
|डिंडीगुल
|150710
|138150
|113500
|तूतीकोरिन
|150710
|138150
|113500
|कुड्डालोर
|150710
|138150
|113500
|कांचीपुरम
|150710
|138150
|113500
|कृष्णागिरी
|150710
|138150
|113500
|विल्लुपुरम
|150710
|138150
|113500
|कोविलपट्टी
|150710
|138150
|113500
|तिरुवन्नामलाई
|150710
|138150
|113500
|होसुर
|150710
|138150
|113500
|कराइकुडी
|150710
|138150
|113500
|पुदुक्कोट्टई
|150710
|138150
|113500
|रामनाथपुरम
|150710
|138150
|113500
|अम्बुर
|150710
|138150
|113500
|कन्याकुमारी
|150710
|138150
|113500
|नागपट्टिनम
|150710
|138150
|113500
|विरुधुनगर
|150710
|138150
|113500
|कल्लाकुरिची
|150710
|138150
|113500
|पोलाची
|150710
|138150
|113500
|अर्काट
|150710
|138150
|113500
|पलानी
|150710
|138150
|113500
|अरियालूर
|150710
|138150
|113500
|मोहाली
|150860
|138300
|113180
|परमाकुदी
|150710
|138150
|113500
|पेरम्बलूर
|150710
|138150
|113500
|जयनकोंडम
|150710
|138150
|113500
|कोडईकनाल
|150710
|138150
|113500
|ऊटी
|150710
|138150
|113500
|रामेश्वरम
|150710
|138150
|113500
|शिवगंगा
|150710
|138150
|113030
|तिरुवरुर
|150710
|138150
|113500
|त्रिशूर
|150710
|138150
|113030
|पांडिचेरी
|150710
|138150
|113500
|चित्रदुर्ग
|150710
|138150
|113030
|गडग
|150710
|138150
|113030
|बागलकोट
|150710
|138150
|113030
|मंड्या
|150710
|138150
|113030
|भद्रावती
|150710
|138150
|113030
|कोलार
|150710
|138150
|113030
|तुमकुर
|150710
|138150
|113030
|कोल्लम
|150710
|138150
|113030
|अलाप्पुझा
|150710
|138150
|113030
|कोट्टायम
|150710
|138150
|113030