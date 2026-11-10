Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 10 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने के दामों में (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.86% बढ़कर यानी 1219 रुपये तेजी के साथ 143771 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,750 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,700 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,134.20 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट सोना 600 रुपये बढ़कर 1,46,900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया इससे पहले दिवाली के दिन रविवार को दोपहर 2.20 बजे से 3.30 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग हुई. इस दौरान कीमतों में गिरावट हुई, लेकिन सोमवार (09 नवंबर, 2026) को बाजार ओपन होते ही कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने लगी.
यहां देखें देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|144750
|132700
|108600
|मुंबई
|144600
|132550
|108450
|कोलकाता
|144600
|132550
|108450
|चेन्नई
|143560
|131590
|107670
|पटना
|144650
|132600
|108500
|लखनऊ
|144750
|132700
|108600
|मेरठ
|144750
|132700
|108600
|अयोध्या
|144750
|132700
|108600
|कानपुर
|144750
|132700
|108600
|अलीगढ़
|144750
|132700
|108600
|मुरादाबाद
|144750
|132700
|108600
|मिर्जापुर
|144750
|132700
|108600
|झांसी
|144750
|132700
|108600
|मथुरा
|144750
|132700
|108600
|गोरखपुर
|144750
|132700
|108600
|बरेली
|144750
|132700
|108600
|प्रयागराज
|144750
|132700
|108600
|वाराणसी
|144750
|132700
|108600
|आगरा
|144750
|132700
|108600
|गाजियाबाद
|144750
|132700
|108600
|नोएडा
|144750
|132700
|108600
|गुरुग्राम
|144750
|132700
|108600
|चंडीगढ़
|144750
|132700
|108600
|जयपुर
|144750
|132700
|108600
|लुधियाना
|144750
|132700
|108600
|गुवाहाटी
|144600
|132550
|108450
|जलगांव
|144600
|132550
|108450
|इंदौर
|144650
|132600
|108500
|भोपाल
|144650
|132600
|108500
|अहमदाबाद
|144650
|132600
|108500
|वडोदरा
|144650
|132600
|108500
|सूरत
|144650
|132600
|108500
|पुणे
|144600
|132550
|108450
|नागपुर
|144600
|132550
|108450
|नासिक
|144630
|132580
|108480
|बैंगलोर
|144600
|132550
|108450
|भुवनेश्वर
|144600
|132550
|108450
|कटक
|144600
|132550
|108450
|अमरावती
|144600
|132550
|108450
|विशाखापत्तनम
|144600
|32550
|108450
|मैसूर
|144600
|132550
|108450
|विजयवाड़ा
|144600
|132550
|108450
|कोयंबटूर
|143560
|131590
|107670
|मंगलौर
|144600
|32550
|108450
|मदुरै
|143560
|131590
|107670
|रायपुर
|144600
|132550
|108450
|बेलगाम
|144600
|132550
|108450
|राजमुंदरी
|144600
|132550
|108450
|हैदराबाद
|144600
|132550
|108450
|दावनगेरे
|144600
|132550
|108450
|बेल्लारी
|144600
|132550
|108450
|सलेम
|143560
|131590
|107670
|वेल्लोर
|143560
|131590
|107670
|गुंटूर
|144600
|132550
|108450
|नेल्लोर
|144600
|132550
|108450
|काकीनाडा
|144600
|132550
|108450
|तिरुपति
|144600
|132550
|108450
|कडपा
|144600
|132550
|108450
|अनंतपुर
|144600
|132550
|108450
|वारंगल
|144600
|132550
|108450
|निजामाबाद
|144600
|132550
|108450
|खम्मम
|144600
|132550
|108450
|बेरहामपुर
|144600
|132550
|108450
|राउरकेला
|144600
|132550
|108450
|राजकोट
|144650
|132600
|108500
|वसई-विरार
|144630
|132580
|108480
|औरंगाबाद
|144600
|132550
|108450
|सोलापुर
|144600
|132550
|108450
|भिवंडी
|144630
|132580
|108480
|कोल्हापुर
|144600
|132550
|108450
|लातूर
|144630
|132580
|108480
|तिरुपुर
|143560
|131590
|107670
|तिरुनेलवेली
|143560
|131590
|107670
|त्रिची
|143560
|131590
|107670
|संबलपुर
|144600
|132550
|108450
|इरोड
|143560
|131590
|107670
|कोच्चि
|144600
|132550
|108450
|थाइन
|144600
|132550
|108450
|अमृतसर
|144750
|132700
|108600
|नागरकोइल
|143560
|131590
|107670
|तिरुवनंतपुरम
|144600
|132550
|108450
|तंजावुर
|143560
|131590
|107670
|गोवा
|144600
|132550
|108450
|करूर
|143560
|131590
|107670
|कुंभकोणम
|143560
|131590
|107670
|नमक्कल
|143560
|131590
|107670
|धर्मपुरी
|143560
|131590
|107670
|डिंडीगुल
|143560
|131590
|107670
|तूतीकोरिन
|143560
|131590
|107670
|कुड्डालोर
|143560
|131590
|107670
|कांचीपुरम
|143560
|131590
|107670
|कृष्णागिरी
|143560
|131590
|107670
|विल्लुपुरम
|143560
|131590
|107670
|कोविलपट्टी
|143560
|131590
|107670
|तिरुवन्नामलाई
|143560
|131590
|107670
|होसुर
|143560
|131590
|107670
|कराइकुडी
|143560
|131590
|107670
|पुदुक्कोट्टई
|143560
|131590
|107670
|रामनाथपुरम
|143560
|131590
|107670
|अम्बुर
|143560
|131590
|107670
|कन्याकुमारी
|143560
|131590
|107670
|नागपट्टिनम
|143560
|131590
|107670
|विरुधुनगर
|143560
|131590
|107670
|कल्लाकुरिची
|143560
|131590
|107670
|पोलाची
|143560
|131590
|107670
|अर्काट
|143560
|131590
|107670
|पलानी
|143560
|131590
|107670
|अरियालूर
|143560
|131590
|107670
|मोहाली
|144750
|132700
|108600
|परमाकुदी
|143560
|131590
|107670
|पेरम्बलूर
|143560
|131590
|107670
|जयनकोंडम
|143560
|131590
|107670
|कोडईकनाल
|143560
|131590
|107670
|ऊटी
|143560
|131590
|107670
|रामेश्वरम
|143560
|131590
|107670
|शिवगंगा
|143560
|131590
|107670
|तिरुवरुर
|143560
|131590
|107670
|त्रिशूर
|144600
|132550
|108450
|पांडिचेरी
|143560
|131590
|107670
|चित्रदुर्ग
|144600
|132550
|108450
|गडग
|144600
|132550
|108450
|बागलकोट
|44600
|132550
|108450
|मंड्या
|144600
|132550
|108450
|भद्रावती
|144600
|132550
|108450
|कोलार
|144600
|132550
|108450
|तुमकुर
|144600
|132550
|108450
|कोल्लम
|144600
|132550
|108450
|अलाप्पुझा
|144600
|132550
|108450
|कोट्टायम
|144600
|132550
|108450
|पलक्कड़
|144600
|132550
|108450
|मलप्पुरम
|144600
|132550
|108450
|कोझिकोड
|144600
|132550
|108450
|कन्नूर
|144600
|132550
|108450