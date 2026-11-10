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Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 10 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 10 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 10, 2026 5:20:20 AM IST

Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


Gold Price Today 10 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  सोने के दामों में (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.86% बढ़कर यानी 1219 रुपये तेजी के साथ 143771 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,750 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,700 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,134.20 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को 24 कैरेट सोना 600 रुपये बढ़कर 1,46,900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया  इससे पहले दिवाली के दिन रविवार को दोपहर 2.20 बजे से 3.30 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग हुई. इस दौरान कीमतों में गिरावट हुई, लेकिन सोमवार (09 नवंबर, 2026) को बाजार ओपन होते ही कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने लगी. 

यहां देखें देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 144750 132700 108600
मुंबई 144600 132550 108450
कोलकाता 144600 132550 108450
चेन्नई 143560 131590 107670
पटना 144650 132600 108500
लखनऊ 144750 132700 108600
मेरठ 144750 132700 108600
अयोध्या 144750 132700 108600
कानपुर 144750 132700 108600
अलीगढ़ 144750 132700 108600
मुरादाबाद 144750 132700 108600
मिर्जापुर 144750 132700 108600
झांसी 144750 132700 108600
मथुरा 144750 132700 108600
गोरखपुर 144750 132700 108600
बरेली 144750 132700 108600
प्रयागराज 144750 132700 108600
वाराणसी 144750 132700 108600
आगरा 144750 132700 108600
गाजियाबाद 144750 132700 108600
नोएडा 144750 132700 108600
गुरुग्राम 144750 132700 108600
चंडीगढ़ 144750 132700 108600
जयपुर 144750 132700 108600
लुधियाना 144750 132700 108600
गुवाहाटी 144600 132550 108450
जलगांव 144600 132550 108450
इंदौर 144650 132600 108500
भोपाल 144650 132600 108500
अहमदाबाद 144650 132600 108500
वडोदरा 144650 132600 108500
सूरत 144650 132600 108500
पुणे 144600 132550 108450
नागपुर 144600 132550 108450
नासिक 144630 132580 108480
बैंगलोर 144600 132550 108450
भुवनेश्वर 144600 132550 108450
कटक 144600 132550 108450
अमरावती 144600 132550 108450
विशाखापत्तनम 144600 32550 108450
मैसूर 144600 132550 108450
विजयवाड़ा 144600 132550 108450
कोयंबटूर 143560 131590 107670
मंगलौर 144600 32550 108450
मदुरै 143560 131590 107670
रायपुर 144600 132550 108450
बेलगाम 144600 132550 108450
राजमुंदरी 144600 132550 108450
हैदराबाद 144600 132550 108450
दावनगेरे 144600 132550 108450
बेल्लारी 144600 132550 108450
सलेम 143560 131590 107670
वेल्लोर 143560 131590 107670
गुंटूर 144600 132550 108450
नेल्लोर 144600 132550 108450
काकीनाडा 144600 132550 108450
तिरुपति 144600 132550 108450
कडपा 144600 132550 108450
अनंतपुर 144600 132550 108450
वारंगल 144600 132550 108450
निजामाबाद 144600 132550 108450
खम्मम 144600 132550 108450
बेरहामपुर 144600 132550 108450
राउरकेला 144600 132550 108450
राजकोट 144650 132600 108500
वसई-विरार 144630 132580 108480
औरंगाबाद 144600 132550 108450
सोलापुर 144600 132550 108450
भिवंडी 144630 132580 108480
कोल्हापुर 144600 132550 108450
लातूर 144630 132580 108480
तिरुपुर 143560 131590 107670
तिरुनेलवेली 143560 131590 107670
त्रिची 143560 131590 107670
संबलपुर 144600 132550 108450
इरोड 143560 131590 107670
कोच्चि 144600 132550 108450
थाइन 144600 132550 108450
अमृतसर 144750 132700 108600
नागरकोइल 143560 131590 107670
तिरुवनंतपुरम 144600 132550 108450
तंजावुर 143560 131590 107670
गोवा 144600 132550 108450
करूर 143560 131590 107670
कुंभकोणम 143560 131590 107670
नमक्कल 143560 131590 107670
धर्मपुरी 143560 131590 107670
डिंडीगुल 143560 131590 107670
तूतीकोरिन 143560 131590 107670
कुड्डालोर 143560 131590 107670
कांचीपुरम 143560 131590 107670
कृष्णागिरी 143560 131590 107670
विल्लुपुरम 143560 131590 107670
कोविलपट्टी 143560 131590 107670
तिरुवन्नामलाई 143560 131590 107670
होसुर 143560 131590 107670
कराइकुडी 143560 131590 107670
पुदुक्कोट्टई 143560 131590 107670
रामनाथपुरम 143560 131590 107670
अम्बुर 143560 131590 107670
कन्याकुमारी 143560 131590 107670
नागपट्टिनम 143560 131590 107670
विरुधुनगर 143560 131590 107670
कल्लाकुरिची 143560 131590 107670
पोलाची 143560 131590 107670
अर्काट 143560 131590 107670
पलानी 143560 131590 107670
अरियालूर 143560 131590 107670
मोहाली 144750 132700 108600
परमाकुदी 143560 131590 107670
पेरम्बलूर 143560 131590 107670
जयनकोंडम 143560 131590 107670
कोडईकनाल 143560 131590 107670
ऊटी 143560 131590 107670
रामेश्वरम 143560 131590 107670
शिवगंगा 143560 131590 107670
तिरुवरुर 143560 131590 107670
त्रिशूर 144600 132550 108450
पांडिचेरी 143560 131590 107670
चित्रदुर्ग 144600 132550 108450
गडग 144600 132550 108450
बागलकोट 44600 132550 108450
मंड्या 144600 132550 108450
भद्रावती 144600 132550 108450
कोलार 144600 132550 108450
तुमकुर 144600 132550 108450
कोल्लम 144600 132550 108450
अलाप्पुझा 144600 132550 108450
कोट्टायम 144600 132550 108450
पलक्कड़ 144600 132550 108450
मलप्पुरम 144600 132550 108450
कोझिकोड 144600 132550 108450
कन्नूर 144600 132550 108450

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 10 November 2026: मंगलवार को क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत