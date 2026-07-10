Gold Price Today 10 July 2026 : आज कितना बदला सोने का भाव? खरीदने से पहले जान लें 22k, 24k और 18k गोल्ड के नए रेट

Gold Price Today 10 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है. हर नए हमले और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के साथ सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे माहौल में निवेशकों की नजरें गोल्ड मार्केट पर टिकी हैं, क्योंकि हर बड़ा घटनाक्रम कीमतों को प्रभावित कर रहा है.

महंगा या सस्ता हुआ सोना

अब तक के सेशन में, MCX गोल्ड ने 642 रुपये या 0.44 परसेंट की गिरावट के साथ 1,44,750 रुपये का इंट्राडे लो और 1,45,356 रुपये का हाई लेवल छुआ. इस बीच, सिल्वर फ्यूचर्स (4 सितंबर) में भी शुरुआती ट्रेड में बिकवाली का दबाव देखा गया, जो 0.83 परसेंट या 1,932 रुपये तक गिरकर 2,28,925 रुपये प्रति kg के इंट्राडे लो लेवल पर आ गया. सफेद मेटल 2,30,015 रुपये पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग 2,30,857 रुपये से 842 रुपये कम है. आखिरी गिनती के समय, यह 1,456 रुपये या 0.63 परसेंट की गिरावट के साथ 2,29,401 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 8 July 2026)

शहर 24K/gm 22K/gm 18K/gm चेन्नई 14,532 13,321 11,081 मुंबई 14,445 13,241 10,834 दिल्ली 14,460 13,256 10,849 कोलकाता 14,445 13,241 10,834 बैंगलोर 14,445 13,241 10,834 हैदराबाद 14,445 13,241 10,834 केरल 14,445 13,241 10,834 पुणे 14,445 13,241 10,834 वडोदरा 14,450 13,246 10,839

ये भी बढ़ें: Petrol Diesel Price Today: क्या गिरने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम! राजधानी से उठी मांग; जान लें आज क्या है आपके शहर में तेल का…

Kalyan Jewellers Share Price: कल्याण ज्वेलर्स में क्यों मची है लूट? 15% की भारी तेजी के पीछे क्या है वो 5 बड़ी वजह, यहां समझें