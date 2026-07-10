Home > व्यापार > Gold Price Today 10 July 2026 : आज कितना बदला सोने का भाव? खरीदने से पहले जान लें 22k, 24k और 18k गोल्ड के नए रेट

Gold Price Today 10 July 2026 : आज कितना बदला सोने का भाव? खरीदने से पहले जान लें 22k, 24k और 18k गोल्ड के नए रेट

Gold Price Today 10 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई. MCX पर गोल्ड 1,45,000 रुपये और सिल्वर 2,29,401 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 9:17:51 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today 10 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है. हर नए हमले और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के साथ सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे माहौल में निवेशकों की नजरें गोल्ड मार्केट पर टिकी हैं, क्योंकि हर बड़ा घटनाक्रम कीमतों को प्रभावित कर रहा है.

महंगा या सस्ता हुआ सोना 

अब तक के सेशन में, MCX गोल्ड ने 642 रुपये या 0.44 परसेंट की गिरावट के साथ 1,44,750 रुपये का इंट्राडे लो और 1,45,356 रुपये का हाई लेवल छुआ. इस बीच, सिल्वर फ्यूचर्स (4 सितंबर) में भी शुरुआती ट्रेड में बिकवाली का दबाव देखा गया, जो 0.83 परसेंट या 1,932 रुपये तक गिरकर 2,28,925 रुपये प्रति kg के इंट्राडे लो लेवल पर आ गया. सफेद मेटल 2,30,015 रुपये पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग 2,30,857 रुपये से 842 रुपये कम है. आखिरी गिनती के समय, यह 1,456 रुपये या 0.63 परसेंट की गिरावट के साथ 2,29,401 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 8 July 2026)

शहर  24K/gm 22K/gm 18K/gm
चेन्नई 14,532 13,321 11,081
मुंबई 14,445 13,241 10,834
दिल्ली  14,460 13,256 10,849
कोलकाता  14,445 13,241 10,834
बैंगलोर  14,445 13,241 10,834
हैदराबाद 14,445 13,241 10,834
केरल  14,445 13,241 10,834
पुणे 14,445 13,241 10,834
वडोदरा  14,450 13,246 10,839

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Tags: Aaj Sone Chandi Ka DaamAaj Sone Ka Daam 10 july 2026Gold Price Today 10 July 2026
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