Home > व्यापार > Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट

Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट

Gold Price Today 10 February 2026: सोने-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता भी बढ़ा दी है. एक्सपर्ट भी अब कंफ्यूजन में हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: February 10, 2026 3:46:30 PM IST

सोने-चांदी के दामों ने बाजार के एक्सपर्ट के साथ ही निवेशकों को भी चौंका दिया है. पिछले एक पखवाड़े से भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
सोने-चांदी के दामों ने बाजार के एक्सपर्ट के साथ ही निवेशकों को भी चौंका दिया है. पिछले एक पखवाड़े से भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.


Gold Price Today 10 February 2026: सोने-चांदी के दामों ने बाजार के एक्सपर्ट के साथ ही निवेशकों को भी चौंका दिया है. पिछले एक पखवाड़े से भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के 24 घंटे के भीतर मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को सुबह बाजार खुलते ही दोनों धातुओं के दामों में गिरावट देखी गई. मंगलवार सुबह सोना करीब 1,500 रुपये की गिरावट के साथ खुला. मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 86810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सोने की कीमत में गिरावट देखी गई. मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 86660 रुपये है.

You Might Be Interested In

मुंबई-चेन्नई में क्या है सोने की कीमत 

मुंबई की बात करें तो मंगलवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 79440 रुपये प्रति 10 ग्राम है,  जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 86660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. इसी तरह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 79440 रुपये प्रति 10 ग्राम है, वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 86660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. 

अहमदाबाद-जयपुर क्या हैं सोने के दाम

जयपुर में  24 कैरेट सोने की कीमत 86810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 79590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 79490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 24 कैरेट सोने के दाम 86710 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं.

You Might Be Interested In

भोपाल और हैदराबाद में भी गिरे दाम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 79490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 86710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. हैदराबाद में भी सोने की कीमत गिरी है. यहां पर 22 कैरेट सोने की कीमत 79450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 86660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. 

चंडीगढ़ और लखनऊ में क्या रही सोने की कीमत

चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 86810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 79590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत 86810 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का भाव 79590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

You Might Be Interested In
Tags: Gold PriceGold Price TodayGold Price Today 10 Februray 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट
Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट
Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट
Gold Price Today 10 February 2026: 24 घंटे में फिर फीकी पड़ी सोने की चमक, बड़े शहरों में कितने गिरे दाम; कर लें नोट