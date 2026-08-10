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Gold  Price Today 10 August 2026: क्या सोना खरीदने का सही वक्त आ गया? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Gold  Price Today 10 August 2026: खरीदारी से पहले जान लें क्या हैं सोमवार को आपके शहर में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने का भाव.

By: JP Yadav | Published: August 10, 2026 10:49:05 AM IST

Gold  Price Today 10 August 2026: क्या सोना खरीदने का सही वक्त आ गया? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा रेट्स
Gold  Price Today 10 August 2026: क्या सोना खरीदने का सही वक्त आ गया? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा रेट्स


Gold  Price Today 10 August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का असर कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाता है तो वह परणाणु समझौते के लिए दबाव नहीं डालेंगे. अमेरिका राष्ट्रपति के इस बयान का असर भी नजर आने लगा है. शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों में सोमवार (10 जुलाई, 2026) को तेजी देखी गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली. MCX पर सोना 128 रुपये चढ़कर ट्रेड कर रहा है. अगर बात की जाए तो सोना 7 हफ्तों के हाई लेवल पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली के कारण थोड़ा फिसला था, लेकिन अब तेजी नजर आ रही है.  इंटरनेशल मार्केट में सोने का भाव 0.30 फीसदी चढ़कर 4386 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि सोना 128 रुपये उछलकर 151948 पर कारोबार कर रहा है. जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में सोने के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस लिहाज से सोना खरीदने का यह अच्छा मौका है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹152550 ₹139850 ₹114460
मुंबई ₹152350 ₹139650 ₹114260
कोलकाता ₹152350 ₹139650 ₹114260
चेन्नई ₹151640 ₹139000 ₹117150
पटना ₹152450 ₹139750 ₹114360
लखनऊ ₹152550 ₹139850 ₹114460
मेरठ ₹152550 ₹139850 ₹114460
अयोध्या ₹152550 ₹139850 ₹114460
कानपुर ₹152550 ₹139850 ₹114460
गाजियाबाद ₹152550 ₹139850 ₹114460
नोएडा ₹152550 ₹139850 ₹114460
गुरुग्राम ₹152550 ₹139850 ₹114460
चंडीगढ़ ₹152550 ₹139850 ₹114460
जयपुर ₹152550 ₹139850 ₹114460
लुधियाना ₹152550 ₹139850 ₹114460
गुवाहाटी ₹152380 ₹139650 ₹114260
इंदौर ₹152450 ₹139750 ₹114360
अहमदाबाद ₹152450 ₹139750 ₹114360
वडोदरा ₹152450 ₹139750 ₹114360
सूरत ₹152450 ₹139750 ₹114360
पुणे ₹152350 ₹139650 ₹114260
नागपुर ₹152350 ₹139650 ₹114260
नासिक ₹152380 ₹139680 ₹114290
बैंगलोर ₹152350 ₹139650 ₹114260
भुवनेश्वर ₹152350 ₹139650 ₹114260
रायपुर ₹152380 ₹139650 ₹114260
हैदराबाद ₹152350 ₹139650 ₹114260

यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Prices Today August 10: क्या आपके शहर में भी कम हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स

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Tags: Gold Price Today
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