Gold  Price Today 10 August 2026: क्या सोना खरीदने का सही वक्त आ गया? घर से निकलने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Gold Price Today 10 August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का असर कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाता है तो वह परणाणु समझौते के लिए दबाव नहीं डालेंगे. अमेरिका राष्ट्रपति के इस बयान का असर भी नजर आने लगा है. शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों में सोमवार (10 जुलाई, 2026) को तेजी देखी गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार (10 अगस्त, 2026) को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली. MCX पर सोना 128 रुपये चढ़कर ट्रेड कर रहा है. अगर बात की जाए तो सोना 7 हफ्तों के हाई लेवल पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली के कारण थोड़ा फिसला था, लेकिन अब तेजी नजर आ रही है. इंटरनेशल मार्केट में सोने का भाव 0.30 फीसदी चढ़कर 4386 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि सोना 128 रुपये उछलकर 151948 पर कारोबार कर रहा है. जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में सोने के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस लिहाज से सोना खरीदने का यह अच्छा मौका है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹152550 ₹139850 ₹114460 मुंबई ₹152350 ₹139650 ₹114260 कोलकाता ₹152350 ₹139650 ₹114260 चेन्नई ₹151640 ₹139000 ₹117150 पटना ₹152450 ₹139750 ₹114360 लखनऊ ₹152550 ₹139850 ₹114460 मेरठ ₹152550 ₹139850 ₹114460 अयोध्या ₹152550 ₹139850 ₹114460 कानपुर ₹152550 ₹139850 ₹114460 गाजियाबाद ₹152550 ₹139850 ₹114460 नोएडा ₹152550 ₹139850 ₹114460 गुरुग्राम ₹152550 ₹139850 ₹114460 चंडीगढ़ ₹152550 ₹139850 ₹114460 जयपुर ₹152550 ₹139850 ₹114460 लुधियाना ₹152550 ₹139850 ₹114460 गुवाहाटी ₹152380 ₹139650 ₹114260 इंदौर ₹152450 ₹139750 ₹114360 अहमदाबाद ₹152450 ₹139750 ₹114360 वडोदरा ₹152450 ₹139750 ₹114360 सूरत ₹152450 ₹139750 ₹114360 पुणे ₹152350 ₹139650 ₹114260 नागपुर ₹152350 ₹139650 ₹114260 नासिक ₹152380 ₹139680 ₹114290 बैंगलोर ₹152350 ₹139650 ₹114260 भुवनेश्वर ₹152350 ₹139650 ₹114260 रायपुर ₹152380 ₹139650 ₹114260 हैदराबाद ₹152350 ₹139650 ₹114260

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