Gold Price Today 1 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में बढ़े या घटे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 1 September 2026: पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के साथ-साथ अमेरिका और ईरान के बीच भी तनातनी बढ़ गई है. एक ओर जहां रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं तो वहीं अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध जैसे हालात बना चुका है. अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले करके एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. इसका असर जल्द ही कच्चे तेल समेत अन्य चीजों पर दिखाई दे सकता है. इस बीच अमेरिका-ईरान में चल रहे तनाव के असर से सोने की कीमतों (Gold Rate Today 01 September 2026) को भी जारी है. सितंबर महीने के पहले दिन यानी 01 सितंबर को भी सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकती है.

वहीं, इससे पहले दो दिन बंद रहने के बाद सोमवार (31 अगस्त, 2026) को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में गिरावट हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 1.43 प्रतिशत लुढ़क कर यानी 2238 रुपये गिरावट के साथ 1,54,043 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. यह पिछले कारोबारी दिन यानी 28 अगस्त (शुक्रवार) को 1,56,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई. सोने की कीमतें 1,500 रुपये टूटकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं. वहीं गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,920 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,690 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 4,489.20 डॉलर प्रति औंस पर है.