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Gold Price Today 1 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में बढ़े या घटे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 1 September 2026: 2 युद्ध, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 01 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई.

By: JP Yadav | Published: September 1, 2026 5:13:05 AM IST

Gold Price Today 1 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में बढ़े या घटे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
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Gold Price Today 1 September 2026: पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के साथ-साथ अमेरिका और ईरान के बीच भी तनातनी बढ़ गई है. एक ओर जहां रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं तो वहीं अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध जैसे हालात बना चुका है.  अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले करके एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. इसका असर जल्द ही कच्चे तेल समेत अन्य चीजों पर दिखाई दे सकता है. इस बीच अमेरिका-ईरान में चल रहे तनाव के असर से सोने की कीमतों (Gold Rate Today 01 September 2026) को भी जारी है. सितंबर महीने के पहले दिन यानी 01 सितंबर को भी सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकती है. 

वहीं, इससे पहले दो दिन बंद रहने के बाद सोमवार (31 अगस्त, 2026) को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में गिरावट हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 1.43 प्रतिशत लुढ़क कर यानी 2238 रुपये गिरावट के साथ 1,54,043 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.  यह पिछले कारोबारी दिन यानी 28 अगस्त (शुक्रवार) को 1,56,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, सोमवार को  दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई.  सोने की कीमतें 1,500 रुपये टूटकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं. वहीं गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,920 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,690 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.  अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 4,489.20 डॉलर प्रति औंस पर है. 

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 156920 143850 118000
मुंबई 156770 143700 117850
कोलकाता 156770 143700 117850
चेन्नई 156770 143700 121400
पटना 156820 143750 117900
लखनऊ 156920 143850 118000
मेरठ 156920 143850 118000
अयोध्या 156920 143850 118000
कानपुर 156920 143850 118000
गाजियाबाद 156920 143850 118000
नोएडा 156920 143850 118000
गुरुग्राम 156920 143850 118000
चंडीगढ़ 156920 143850 118000
जयपुर 156920 143850 118000
लुधियाना 156920 143850 118000
गुवाहाटी 156770 143700 117850
इंदौर 156820 143750 117900
अहमदाबाद 156820 143750 117900
वडोदरा 156820 143750 117900
सूरत 156820 143750 17900
नागपुर 156770 143700 117850
पुणे 156770 143700 117850
नासिक 156800 143730 117880
बेंगलुरु 156770 143700 17850
भुवनेश्वर ₹156770 143700 117850
रायपुर 156770 143700 117850
हैदराबाद 156770 143700 117850

Tags: Gold Price Today
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