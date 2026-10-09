Gold Price Today 09 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में शुक्रवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 09 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर संकट के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,139.90 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 3,600 रुपये बढ़कर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) हो गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.07% बढ़कर यानी 98 रुपये तेजी के साथ 1,49,201 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|149700
|137250
|112330
|पटना
|149600
|137150
|112230
|मुंबई
|149570
|137100
|112180
|कोलकाता
|149570
|137100
|112180
|चेन्नई
|149570
|137100
|112650
|लखनऊ
|149700
|137250
|112330
|मेरठ
|149700
|137250
|112330
|अयोध्या
|149700
|137250
|112330
|कानपुर
|149700
|137250
|112330
|अलीगढ़
|149700
|137250
|112330
|मुरादाबाद
|149700
|137250
|112330
|मिर्जापुर
|149700
|137250
|112330
|झांसी
|149700
|137250
|112330
|मथुरा
|149700
|137250
|112330
|गोरखपुर
|149700
|137250
|112330
|बरेली
|149700
|137250
|112330
|प्रयागराज
|149700
|137250
|112330
|वाराणसी
|149700
|137250
|112330
|आगरा
|149700
|137250
|112330
|गाजियाबाद
|149700
|137250
|112330
|नोएडा
|149700
|137250
|112330
|गुरुग्राम
|149700
|137250
|112330
|चंडीगढ़
|149700
|137250
|112330
|जयपुर
|149700
|137250
|112330
|लुधियाना
|149700
|137250
|112330
|गुवाहाटी
|149570
|137100
|112180
|जलगांव
|149570
|137100
|112180
|भोपाल
|149600
|137150
|112230
|इंदौर
|149600
|137150
|112230
|अहमदाबाद
|149600
|137150
|112230
|वडोदरा
|149600
|137150
|112230
|सूरत
|149600
|137150
|112230
|पुणे
|149570
|137100
|112180
|नागपुर
|149570
|137100
|112180
|नासिक
|149600
|137130
|112210
|बैंगलोर
|149570
|137100
|112180
|भुवनेश्वर
|149570
|137100
|112180
|अमरावती
|149570
|137100
|112180
|विशाखापत्तनम
|149570
|137100
|112180
|मैसूर
|149570
|137100
|112180
|विजयवाड़ा
|149570
|137100
|112180
|कोयंबटूर
|149570
|137100
|112650
|मंगलौर
|149570
|137100
|112180
|मदुरै
|149570
|137100
|112650
|रायपुर
|149570
|137100
|112180
|बेलगाम
|149570
|137100
|112180
|राजमुंदरी
|149570
|137100
|112180
|हैदराबाद
|149570
|137100
|112180
|कटक
|149570
|137100
|112180
|दावनगेरे
|149570
|137100
|112180
|बेल्लारी
|149570
|137100
|112180
|सलेम
|149570
|137100
|112650
|वेल्लोर
|149570
|137100
|112650
|अमरावती
|149570
|137100
|112180
|गुंटूर
|149570
|137100
|112180
|नेल्लोर
|149570
|137100
|112180
|काकीनाडा
|149570
|137100
|112180
|तिरुपति
|149570
|137100
|112180
|कडपा
|149570
|137100
|112180
|अनंतपुर
|149570
|137100
|112180
|वारंगल
|149570
|137100
|112180
|निजामाबाद
|149570
|137100
|112180
|खम्मम
|149570
|137100
|112180
|बेरहामपुर
|149570
|137100
|112180
|राउरकेला
|149570
|137100
|112180
|राजकोट
|149600
|137150
|112230
|वसई-विरार
|149600
|137130
|112210
|औरंगाबाद
|149570
|137100
|112180
|सोलापुर
|149570
|137100
|112180
|भिवंडी
|149600
|137130
|112210
|कोल्हापुर
|149570
|137100
|112180
|लातूर
|149600
|137130
|112210
|तिरुपुर
|149570
|137100
|112650
|तिरुनेलवेली
|149570
|137100
|112650
|त्रिची
|149570
|137100
|112650
|संबलपुर
|149570
|137100
|112180
|इरोड
|149570
|137100
|112650
|कोच्चि
|149570
|137100
|112180
|थाइन
|149570
|137100
|112180
|अमृतसर
|149700
|137250
|112330
|नागरकोइल
|149570
|137100
|112650
|तिरुवनंतपुरम
|149570
|137100
|112180
|तंजावुर
|149570
|137100
|112650
|गोवा
|149570
|137100
|112180
|करूर
|149570
|137100
|112650
|कुंभकोणम
|149570
|137100
|112650
|नमक्कल
|149570
|137100
|112650
|धर्मपुरी
|149570
|137100
|112650
|डिंडीगुल
|149570
|137100
|112650
|तूतीकोरिन
|149570
|137100
|112650
|कुड्डालोर
|149570
|137100
|112650
|कांचीपुरम
|149570
|137100
|112650
|कृष्णागिरी
|149570
|137100
|112650
|विल्लुपुरम
|149570
|137100
|112650
|कोविलपट्टी
|149570
|137100
|112650
|तिरुवन्नामलाई
|149570
|137100
|112650
|होसुर
|149570
|137100
|112650
|कराइकुडी
|149570
|137100
|112650
|पुदुक्कोट्टई
|149570
|137100
|112650
|रामनाथपुरम
|149570
|137100
|112650
|अम्बुर
|149570
|137100
|112650
|कन्याकुमारी
|149570
|137100
|112650
|नागपट्टिनम
|149570
|137100
|112650
|विरुधुनगर
|149570
|137100
|112650
|कल्लाकुरिची
|149570
|137100
|112650
|पोलाची
|149570
|137100
|112650
|अर्काट
|149570
|137100
|112650
|पलानी
|149570
|137100
|112650
|अरियालूर
|149570
|137100
|112650
|मोहाली
|149700
|137250
|112330
|परमाकुदी
|149570
|137100
|112650
|पेरम्बलूर
|149570
|137100
|112650
|जयनकोंडम
|149570
|137100
|112650
|कोडईकनाल
|149570
|137100
|112650
|ऊटी
|149570
|137100
|112650
|रामेश्वरम
|149570
|137100
|112650
|शिवगंगा
|149570
|137100
|112650
|तिरुवरुर
|149570
|137100
|112650
|त्रिशूर
|149570
|137100
|112180
|पांडिचेरी
|149570
|137100
|112650
|चित्रदुर्ग
|149570
|137100
|112180
|गडग
|149570
|137100
|112180
|बागलकोट
|149570
|137100
|112180
|मंड्या
|149570
|137100
|112180
|भद्रावती
|149570
|137100
|112180
|कोलार
|149570
|137100
|112180
|तुमकुर
|149570
|137100
|112180