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Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 08 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 08 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 8, 2026 5:19:56 AM IST

Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 08 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: देश में ही बल्कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. एक बार फिर सोने की कीमतों में गिरावट जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,137.10 डॉलर प्रति औंस है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.55 प्रतिशत गिरकर यानी 820 रुपये गिरावट के साथ 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,50,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 149700 137250 112330
पटना 149600 137150 112230
मुंबई 149570 137100 112180
कोलकाता 149570 137100 112180
चेन्नई 149570 137100 112650
लखनऊ 149700 137250 112330
मेरठ 149700 137250 112330
अयोध्या 149700 137250 112330
कानपुर 149700 137250 112330
अलीगढ़ 149700 137250 112330
मुरादाबाद 149700 137250 112330
मिर्जापुर 149700 137250 112330
झांसी 149700 137250 112330
मथुरा 149700 137250 112330
गोरखपुर 149700 137250 112330
बरेली 149700 137250 112330
प्रयागराज 149700 137250 112330
वाराणसी 149700 137250 112330
आगरा 149700 137250 112330
गाजियाबाद 149700 137250 112330
नोएडा 149700 137250 112330
गुरुग्राम 149700 137250 112330
चंडीगढ़ 149700 137250 112330
जयपुर 149700 137250 112330
लुधियाना 149700 137250 112330
गुवाहाटी 149570 137100 112180
जलगांव 149570  137100 112180
भोपाल 149600 137150 112230
इंदौर 149600 137150 112230
अहमदाबाद 149600 137150 112230
वडोदरा 149600 137150 112230
सूरत 149600 137150 112230
पुणे 149570 137100 112180
नागपुर 149570 137100 112180
नासिक 149600 137130 112210
बैंगलोर 149570 137100 112180
भुवनेश्वर 149570 137100 112180
अमरावती 149570 137100 112180
विशाखापत्तनम 149570 137100 112180
मैसूर 149570 137100 112180
विजयवाड़ा 149570 137100 112180
कोयंबटूर 149570 137100 112650
मंगलौर 149570 137100 112180
मदुरै 149570 137100 112650
रायपुर 149570 137100 112180
बेलगाम 149570 137100 112180
राजमुंदरी 149570 137100 112180
हैदराबाद 149570 137100 112180
कटक 149570 137100 112180
दावनगेरे 149570 137100 112180
बेल्लारी 149570 137100 112180
सलेम 149570 137100 112650
वेल्लोर 149570 137100 112650
अमरावती 149570 137100 112180
गुंटूर 149570 137100 112180
नेल्लोर 149570 137100 112180
काकीनाडा 149570 137100 112180
तिरुपति 149570 137100 112180
कडपा 149570 137100 112180
अनंतपुर 149570 137100 112180
वारंगल 149570 137100 112180
निजामाबाद 149570 137100 112180
खम्मम 149570 137100 112180
बेरहामपुर 149570 137100 112180
राउरकेला 149570 137100 112180
राजकोट 149600 137150 112230
वसई-विरार 149600 137130 112210
औरंगाबाद 149570 137100 112180
सोलापुर 149570 137100 112180
भिवंडी 149600 137130 112210
कोल्हापुर 149570 137100 112180
लातूर 149600 137130 112210
तिरुपुर 149570 137100 112650
तिरुनेलवेली 149570 137100 112650
त्रिची 149570 137100 112650
संबलपुर 149570 137100 112180
इरोड 149570 137100 112650
कोच्चि 149570 137100 112180
थाइन 149570 137100 112180
अमृतसर 149700 137250 112330
नागरकोइल 149570 137100 112650
तिरुवनंतपुरम 149570 137100 112180
तंजावुर 149570 137100 112650
गोवा 149570 137100 112180
करूर 149570 137100 112650
कुंभकोणम 149570 137100 112650
नमक्कल 149570 137100 112650
धर्मपुरी 149570 137100 112650
डिंडीगुल 149570 137100 112650
तूतीकोरिन 149570 137100 112650
कुड्डालोर 149570 137100 112650
कांचीपुरम 149570 137100 112650
कृष्णागिरी 149570 137100 112650
विल्लुपुरम 149570 137100 112650
कोविलपट्टी 149570 137100 112650
तिरुवन्नामलाई 149570 137100 112650
होसुर 149570 137100 112650
कराइकुडी 149570 137100 112650
पुदुक्कोट्टई 149570 137100 112650
रामनाथपुरम 149570 137100 112650
अम्बुर 149570 137100 112650
कन्याकुमारी 149570 137100 112650
नागपट्टिनम 149570 137100 112650
विरुधुनगर 149570 137100 112650
कल्लाकुरिची 149570 137100 112650
पोलाची 149570 137100 112650
अर्काट 149570 137100 112650
पलानी 149570 137100 112650
अरियालूर 149570 137100 112650
मोहाली 149700 137250 112330
परमाकुदी 149570 137100 112650
पेरम्बलूर 149570 137100 112650
जयनकोंडम 149570 137100 112650
कोडईकनाल 149570 137100 112650
ऊटी 149570 137100 112650
रामेश्वरम 149570 137100 112650
शिवगंगा 149570 137100 112650
तिरुवरुर 149570 137100 112650
त्रिशूर 149570 137100 112180
पांडिचेरी 149570 137100 112650
चित्रदुर्ग 149570 137100 112180
गडग 149570 137100 112180
बागलकोट 149570 137100 112180
मंड्या 149570 137100 112180
भद्रावती 149570 137100 112180
कोलार 149570 137100 112180
तुमकुर 149570 137100 112180
कोल्लम 149570 137100 112180
अलाप्पुझा 149570 137100 112180
कोट्टायम 149570 137100 112180
पलक्कड़ 149570 137100 112180
मलप्पुरम 149570 137100 112180

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 08 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में गुरुवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स