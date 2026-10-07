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Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 07 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 07 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 7, 2026 5:43:42 AM IST

Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 07 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सोने के दामों में काफी दिनों के बाद बढ़ोतरी हुई है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,173.70 डॉलर प्रति औंस, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.36% बढ़कर यानी 545 रुपये बढ़त के साथ 1,49,861 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,49,316 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 200 रुपये टूटकर 1,49,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 149170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 149170 136750 111920
मुंबई 149020 136600 111770
कोलकाता 149020 136600 111770
चेन्नई 149020 136600 112200
पटना 149070 136650 111820
लखनऊ 149170 136750 111920
मेरठ 149170 136750 111920
अयोध्या 149170 136750 111920
कानपुर 149170 136750 111920
अलीगढ़ 149170 136750 111920
मुरादाबाद 149170 136750 111920
मिर्जापुर 149170 136750 111920
झांसी 149170 136750 111920
मथुरा 149170 136750 111920
आगरा 149170 136750 111920
गोरखपुर 149170 136750 111920
बरेली 149170 136750 111920
प्रयागराज 149170 136750 111920
वाराणसी 149170 136750 111920
गाजियाबाद 149170 136750 111920
नोएडा 149170 136750 111920
गुरुग्राम 149170 136750 111920
चंडीगढ़ 149170 136750 111920
जयपुर 149170 136750 111920
लुधियाना 149170 136750 111920
गुवाहाटी 149020 136600 111770
जलगांव 149020 136600 111770
भोपाल 149070 136650 111820
इंदौर 149070 136650 111820
अहमदाबाद 149070 136650 111820
वडोदरा 149070 136650 111820
सूरत 149070 136650 111820
पुणे 149020 136600 111770
नागपुर 149020 136600 111770
नासिक 149050 136630 111910
बैंगलोर 149020 136600 111770
भुवनेश्वर 149020 136600 111770
कटक 149020 136600 111770
अमरावती 149020 136600 111770
विशाखापत्तनम 149020 136600 111770
मैसूर 149020 136600 111770
विजयवाड़ा 149020 136600 111770
कोयंबटूर 149020 136600 112200
मंगलौर 149020 136600 111770
मदुरै 149020 136600 112200
रायपुर 149020 136600 111770
बेलगाम 149020 136600 111770
राजमुंदरी 149020 136600 111770
हैदराबाद 149020 136600 111770
दावनगेरे 149020 136600 111770
बेल्लारी 149020 136600 111770
सलेम 149020 136600 112200
वेल्लोर 149020 136600 112200
अमरावती 149020 136600 111770
गुंटूर 149020 136600 111770
नेल्लोर 149020 136600 111770
काकीनाडा 149020 136600 111770
तिरुपति 149020 136600 111770
कडपा 149020 136600 111770
अनंतपुर 149020 136600 111770
वारंगल 149020 136600 111770
निजामाबाद 149020 136600 111770
खम्मम 149020 136600 111770
बेरहामपुर 149020 136600 111770
राउरकेला 149020 136600 111770
राजकोट 149070 136650 111820
वसई-विरार 149050 136630 111800
औरंगाबाद 149020 136600 111770
सोलापुर 149020 136600 111770
भिवंडी 149050 136630 111800
कोल्हापुर 149020 136600 111770
लातूर 149050 136630 111800
तिरुपुर 149020 136600 112200
तिरुनेलवेली 149020 136600 112200
त्रिची 149020 136600 112200
संबलपुर 149020 136600 111770
इरोड 149020 136600 112200
कोच्चि 149020 136600 111770
थाइन 149020 136600 111770
अमृतसर 149170 136750 111920
नागरकोइल 149020 136600 112200
तिरुवनंतपुरम 149020 136600 111770
तंजावुर 149020 136600 112200
गोवा 149020 136600 111770
करूर 149020 136600 112200
कुंभकोणम 149020 136600 112200
नमक्कल 149020 136600 112200
धर्मपुरी 149020 136600 112200
डिंडीगुल 149020 136600 112200
तूतीकोरिन 149020 136600 112200
कुड्डालोर 149020 136600 112200
कांचीपुरम 149020 136600 112200
कृष्णागिरी 149020 136600 112200
विल्लुपुरम 149020 136600 112200
कोविलपट्टी 149020 136600 112200
तिरुवन्नामलाई 149020 136600 112200
होसुर 149020 136600 112200
कराइकुडी 149020 136600 112200
पुदुक्कोट्टई 149020 136600 112200
रामनाथपुरम 149020 136600 112200
अम्बुर 149020 136600 112200
कन्याकुमारी 149020 136600 112200
नागपट्टिनम 149020 136600 112200
विरुधुनगर 149020 136600 112200
कल्लाकुरिची 149020 136600 112200
पोलाची 149020 136600 112200
अर्काट 149020 136600 112200
पलानी 149020 136600 112200
अरियालूर 149020 136600 112200
मोहाली 149170 136750 111920
परमाकुदी 149020 136600 112200
पेरम्बलूर 149020 136600 112200
जयनकोंडम 149020 136600 112200
कोडईकनाल 149020 136600 112200
ऊटी 149020 136600 112200
रामेश्वरम 149020 136600 112200
शिवगंगा 149020 136600 112200
तिरुवरुर 149020 136600 112200
त्रिशूर 149020 136600 111770
पांडिचेरी 149020 136600 112200
चित्रदुर्ग 149020 136600 111770
गडग 149020 136600 111770
बागलकोट 149020 136600 111770
मंड्या 149020 136600 111770
भद्रावती 149020 136600 111770
कोलार 149020 136600 111770
तुमकुर 149020 136600 111770
कोल्लम 149020 136600 111770
अलाप्पुझा 149020 136600 111770
कोट्टायम 149020 136600 111770
पलक्कड़ 149020 136600 111770
मलप्पुरम 149020 136600 111770
कोझिकोड 149020 136600 111770
कन्नूर 149020 136600 111770

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 07 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में बुधवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स