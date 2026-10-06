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Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 06 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 06 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 6, 2026 5:44:01 AM IST

Gold Price Today 05 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में सोमवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 05 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में सोमवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 06 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव जारी है. आर्थिक विशेषज्ञ आने वाले समय में महंगाई बढ़ने का संकेत देने लगे हैं.  इस बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में पिछले काफी समय से लगातार गिरावट हो रही है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,165.80 डॉलर प्रति औंस है, जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने की कीमत सभी टैक्स मिलाकर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.66% घटकर यानी 971 रुपये गिरावट के साथ 1,46,895 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,49,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि  हो गई, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 149330 136900 112040
मुंबई 149180 136750 111890
कोलकाता 149180 136750 111890
चेन्नई 149180 136750 112350
पटना 149230 136800 111940
लखनऊ 149330 136900 112040
मेरठ 149330 136900 112040
अयोध्या 149330 136900 112040
कानपुर 149330 136900 112040
अलीगढ़ 149330 136900 112040
मुरादाबाद 149330 136900 112040
मिर्जापुर 149330 136900 112040
झांसी 149330 136900 112040
मथुरा 149330 136900 112040
आगरा 149330 136900 112040
गोरखपुर 149330 136900 112040
बरेली 149330 136900 112040
प्रयागराज 149330 136900 112040
वाराणसी 149330 136900 112040
गाजियाबाद 149330 136900 112040
नोएडा 149330 136900 112040
गुरुग्राम 149330 136900 112040
चंडीगढ़ 149330 136900 112040
जयपुर 149330 136900 112040
लुधियाना 149330 136900 112040
गुवाहाटी 149180 136750 111890
जलगांव 149180 136750 111890
इंदौर 149230 136800 111940
भोपाल 149230 136800 111940
अहमदाबाद 149230 136800 111940
वडोदरा 149230 136800 111940
सूरत 149230 136800 111940
नागपुर 149180 136750 111890
पुणे 149180 136750 111890
नासिक 149210 136780 111920
बैंगलोर 149180 136750 111890
भुवनेश्वर 149180 136750 111890
कटक 149180 136750 111890
अमरावती 149180 136750 111890
विशाखापत्तनम 149180 136750 111890
मैसूर 149180 136750 111890
विजयवाड़ा 149180 136750 111890
कोयंबटूर 149180 136750 112350
मंगलौर 149180 136750 111890
मदुरै 149180 136750 112350
रायपुर 149180 136750 111890
बेलगाम 149180 136750 111890
राजमुंदरी 149180 136750 111890
हैदराबाद 149180 136750 111890
दावनगेरे 149180 136750 111890
बेल्लारी 149180 136750 111890
सलेम 149180 136750 112350
वेल्लोर 149180 136750 112350
अमरावती 149180 136750 111890
गुंटूर 149180 136750 111890
नेल्लोर 149180 136750 111890
काकीनाडा 149180 136750 111890
तिरुपति 149180 136750 111890
कडपा 149180 136750 111890
अनंतपुर 149180 136750 111890
वारंगल 149180 136750 111890
निजामाबाद 149180 136750 111890
खम्मम 149180 136750 111890
बेरहामपुर 149180 136750 111890
राउरकेला 149180 136750 111890
राजकोट 149230 136800 111940
वसई-विरार 149210 136780 111920
औरंगाबाद 149180 136750 111890
सोलापुर 149180 136750 111890
भिवंडी 149210 136780 111920
कोल्हापुर 149180 136750 111890
लातूर 149210 136780 111920
तिरुपुर 149180 136750 112350
तिरुनेलवेली 149180 136750 112350
त्रिची 149180 136750 112350
संबलपुर 149180 136750 111890
इरोड 149180 136750 112350
कोच्चि 149180 136750 111890
थाइन 149180 136750 111890
अमृतसर 149330 136900 112040
नागरकोइल 149180 136750 112350
तिरुवनंतपुरम 149180 136750 111890
तंजावुर 149180 136750 112350
गोवा 149180 136750 111890
करूर 149180 136750 112350
कुंभकोणम 149180 136750 112350
नमक्कल 149180 136750 112350
धर्मपुरी 149180 136750 112350
डिंडीगुल 149180 136750 112350
तूतीकोरिन 149180 136750 112350
कुड्डालोर 149180 136750 112350
कांचीपुरम 149180 136750 112350
कृष्णागिरी 149180 136750 112350
विल्लुपुरम 149180 136750 112350
कोविलपट्टी 149180 136750 112350
तिरुवन्नामलाई 149180 136750 112350
होसुर 149180 136750 112350
कराइकुडी 149180 136750 112350
पुदुक्कोट्टई 149180 136750 112350
रामनाथपुरम 149180 136750 112350
अम्बुर 149180 136750 112350
कन्याकुमारी 149180 136750 112350
नागपट्टिनम 149180 136750 112350
विरुधुनगर 149180 136750 112350
कल्लाकुरिची 149180 136750 112350
पोलाची 149180 136750 112350
अर्काट 149180 136750 112350
पलानी 149180 136750 112350
अरियालूर 149180 136750 112350
मोहाली 149330 136900 112040
परमाकुदी 149180 136750 112350
पेरम्बलूर 149180 136750 112350
जयनकोंडम 149180 136750 112350
कोडईकनाल 149180 136750 112350
ऊटी 149180 136750 112350
रामेश्वरम 149180 136750 112350
शिवगंगा 149180 136750 112350
तिरुवरुर 149180 136750 112350
त्रिशूर 149180 136750 111890
पांडिचेरी 149180 136750 112350
चित्रदुर्ग 149180 136750 111890
गडग 149180 136750 111890
बागलकोट 149180 136750 111890
मंड्या 149180 136750 111890
भद्रावती 149180 136750 111890
कोलार 149180 136750 111890
तुमकुर 149180 136750 111890
कोल्लम 149180 136750 111890
अलाप्पुझा 149180 136750 111890
कोट्टायम 149180 136750 111890
पलक्कड़ 149180 136750 111890
मलप्पुरम 149180 136750 111890

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 06 October 2026: दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स