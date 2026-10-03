Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. गांधी जयंती (02 अक्टूबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद रहा जबकि शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हाल है. ऐसे में शनिवार (03 अक्टूबर,2026) को भी बाजार बंद होने से गुरुवार का दाम ही दाम प्रभावी रहेगा. इस तरह फिलहाल बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 150,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,210.80 डॉलर प्रति औंस है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.1% घटकर यानी 142 रुपये गिरावट के साथ 1,47,724 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|150450
|137900
|112860
|मुंबई
|150280
|137750
|112710
|कोलकाता
|150280
|137750
|112710
|चेन्नई
|150280
|137750
|113170
|पटना
|150350
|137800
|112760
|लखनऊ
|150450
|137900
|112860
|मेरठ
|150450
|137900
|112860
|अयोध्या
|150450
|137900
|112860
|कानपुर
|150450
|137900
|112860
|अलीगढ़
|150450
|137900
|112860
|मुरादाबाद
|150450
|137900
|112860
|मिर्जापुर
|150450
|137900
|112860
|झांसी
|150450
|137900
|112860
|मथुरा
|150450
|137900
|112860
|गोरखपुर
|150450
|137900
|112860
|आगरा
|150450
|137900
|112860
|बरेली
|150450
|137900
|112860
|प्रयागराज
|150450
|137900
|112860
|गाजियाबाद
|150450
|137900
|112860
|नोएडा
|150450
|137900
|112860
|गुरुग्राम
|150450
|137900
|112860
|चंडीगढ़
|150450
|137900
|112860
|जयपुर
|150450
|137900
|112860
|लुधियाना
|150450
|137900
|112860
|गुवाहाटी
|150280
|137750
|112710
|जलगांव
|150280
|137750
|112710
|इंदौर
|150350
|137800
|112760
|अहमदाबाद
|150350
|137800
|112760
|वडोदरा
|150350
|137800
|112760
|सूरत
|150350
|137800
|112760
|पुणे
|150280
|137750
|112710
|नागपुर
|150280
|137750
|112710
|नासिक
|150310
|137780
|112740
|बैंगलोर
|150280
|137750
|112710
|भुवनेश्वर
|150280
|137750
|112710
|कटक
|150280
|137750
|112710
|केरल
|150280
|137750
|112710
|अमरावती
|150280
|137750
|112710
|विशाखापत्तनम
|150280
|137750
|112710
|मैसूर
|150280
|137750
|112710
|विजयवाड़ा
|150280
|137750
|112710
|कोयंबटूर
|150280
|137750
|113170
|मंगलौर
|150280
|137750
|112710
|मदुरै
|150280
|137750
|113170
|रायपुर
|150280
|137750
|112710
|बेलगाम
|150280
|137750
|112710
|राजमुंदरी
|150280
|137750
|112710
|हैदराबाद
|150280
|137750
|112710
|दावनगेरे
|150280
|137750
|112710
|बेल्लारी
|150280
|137750
|112710
|सलेम
|150280
|137750
|113170
|वेल्लोर
|150280
|137750
|113170
|अमरावती
|150280
|137750
|112710
|गुंटूर
|150280
|137750
|112710
|नेल्लोर
|150280
|137750
|112710
|काकीनाडा
|150280
|137750
|112710
|तिरुपति
|150280
|137750
|112710
|कडपा
|150280
|137750
|112710
|अनंतपुर
|150280
|137750
|112710
|वारंगल
|150280
|137750
|112710
|निजामाबाद
|150280
|137750
|112710
|खम्मम
|150280
|137750
|112710
|बेरहामपुर
|150280
|137750
|112710
|राउरकेला
|150280
|137750
|112710
|राजकोट
|150350
|137800
|112760
|वसई-विरार
|150310
|137780
|112740
|औरंगाबाद
|150280
|137750
|112710
|सोलापुर
|150280
|137750
|112710
|भिवंडी
|150310
|137780
|112740
|कोल्हापुर
|150280
|137750
|112710
|लातूर
|150310
|137780
|112740
|तिरुपुर
|150280
|137750
|113170
|तिरुनेलवेली
|150280
|137750
|113170
|त्रिची
|150280
|137750
|113170
|संबलपुर
|150280
|137750
|112710
|इरोड
|150280
|137750
|113170
|कोच्चि
|150280
|137750
|112710
|थाइन
|150280
|137750
|112710
|अमृतसर
|150450
|137900
|112860
|नागरकोइल
|150280
|137750
|113170
|तिरुवनंतपुरम
|150280
|137750
|112710
|तंजावुर
|150280
|137750
|113170
|भोपाल
|150350
|137800
|112760
|वाराणसी
|150450
|137900
|112860
|गोवा
|150280
|137750
|112710
|करूर
|150280
|137750
|113170
|कुंभकोणम
|150280
|137750
|113170
|नमक्कल
|150280
|137750
|113170
|धर्मपुरी
|150280
|137750
|113170
|डिंडीगुल
|150280
|137750
|113170
|तूतीकोरिन
|150280
|137750
|113170
|कुड्डालोर
|150280
|137750
|113170
|कांचीपुरम
|150280
|137750
|113170
|कृष्णागिरी
|150280
|137750
|113170
|विल्लुपुरम
|150280
|137750
|113170
|कोविलपट्टी
|150280
|137750
|113170
|तिरुवन्नामलाई
|150280
|137750
|113170
|होसुर
|150280
|137750
|113170
|कराइकुडी
|150280
|137750
|113170
|पुदुक्कोट्टई
|150280
|137750
|113170
|रामनाथपुरम
|150280
|137750
|113170
|अम्बुर
|150280
|137750
|113170
|कन्याकुमारी
|150280
|137750
|113170
|नागपट्टिनम
|150280
|137750
|113170
|विरुधुनगर
|150280
|137750
|113170
|कल्लाकुरिची
|150280
|137750
|113170
|पोलाची
|150280
|137750
|113170
|अर्काट
|150280
|137750
|113170
|पलानी
|150280
|137750
|113170
|अरियालूर
|150280
|137750
|113170
|मोहाली
|150450
|137900
|112860
|परमाकुदी
|150280
|137750
|113170
|पेरम्बलूर
|150280
|137750
|113170
|जयनकोंडम
|150280
|137750
|113170
|कोडईकनाल
|150280
|137750
|113170
|ऊटी
|150280
|137750
|113170
|रामेश्वरम
|150280
|137750
|113170
|शिवगंगा
|150280
|137750
|113170
|तिरुवरुर
|150280
|137750
|113170
|त्रिशूर
|150280
|137750
|112710
|पांडिचेरी
|150280
|137750
|113170
|चित्रदुर्ग
|150280
|137750
|112710
|गडग
|150280
|137750
|112710
|बागलकोट
|150280
|137750
|112710
|मंड्या
|150280
|137750
|112710
|भद्रावती
|150280
|137750
|112710
|कोलार
|150280
|137750
|112710
|तुमकुर
|150280
|137750
|112710
|कोल्लम
|150280
|137750
|112710
|अलाप्पुझा
|150280
|137750
|112710
|कोट्टायम
|150280
|137750
|112710
|पलक्कड़
|150280
|137750
|112710
|मलप्पुरम
|150280
|137750
|112710
|कोझिकोड
|150280
|137750
|112710
|कन्नूर
|150280
|137750
|112710