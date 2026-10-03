Home > व्यापार > Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 03 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 3, 2026 5:36:49 AM IST

Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 03 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. गांधी जयंती (02 अक्टूबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद रहा जबकि शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हाल है. ऐसे में शनिवार (03 अक्टूबर,2026) को भी बाजार बंद होने से गुरुवार का दाम ही दाम प्रभावी रहेगा. इस तरह फिलहाल बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 150,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,210.80 डॉलर प्रति औंस है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.1% घटकर यानी 142 रुपये गिरावट के साथ 1,47,724 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,47,866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 150450 137900 112860
मुंबई 150280 137750 112710
कोलकाता 150280 137750 112710
चेन्नई 150280 137750 113170
पटना 150350 137800 112760
लखनऊ 150450 137900 112860
मेरठ 150450 137900 112860
अयोध्या 150450 137900 112860
कानपुर 150450 137900 112860
अलीगढ़ 150450 137900 112860
मुरादाबाद 150450 137900 112860
मिर्जापुर 150450 137900 112860
झांसी 150450 137900 112860
मथुरा 150450 137900 112860
गोरखपुर 150450 137900 112860
आगरा 150450 137900 112860
बरेली 150450 137900 112860
प्रयागराज 150450 137900 112860
गाजियाबाद 150450 137900 112860
नोएडा 150450 137900 112860
गुरुग्राम 150450 137900 112860
चंडीगढ़ 150450 137900 112860
जयपुर 150450 137900 112860
लुधियाना 150450 137900 112860
गुवाहाटी 150280 137750 112710
जलगांव 150280 137750 112710
इंदौर 150350 137800 112760
अहमदाबाद 150350 137800 112760
वडोदरा 150350 137800 112760
सूरत 150350 137800 112760
पुणे 150280 137750 112710
नागपुर 150280 137750 112710
नासिक 150310 137780 112740
बैंगलोर 150280 137750 112710
भुवनेश्वर 150280 137750 112710
कटक 150280 137750 112710
केरल 150280 137750 112710
अमरावती 150280 137750 112710
विशाखापत्तनम 150280 137750 112710
मैसूर 150280 137750 112710
विजयवाड़ा 150280 137750 112710
कोयंबटूर 150280 137750 113170
मंगलौर 150280 137750 112710
मदुरै 150280 137750 113170
रायपुर 150280 137750 112710
बेलगाम 150280 137750 112710
राजमुंदरी 150280 137750 112710
हैदराबाद 150280 137750 112710
दावनगेरे 150280 137750 112710
बेल्लारी 150280 137750 112710
सलेम 150280 137750 113170
वेल्लोर 150280 137750 113170
अमरावती 150280 137750 112710
गुंटूर 150280 137750 112710
नेल्लोर 150280 137750 112710
काकीनाडा 150280 137750 112710
तिरुपति 150280 137750 112710
कडपा 150280 137750 112710
अनंतपुर 150280 137750 112710
वारंगल 150280 137750 112710
निजामाबाद 150280 137750 112710
खम्मम 150280 137750 112710
बेरहामपुर 150280 137750 112710
राउरकेला 150280 137750 112710
राजकोट 150350 137800 112760
वसई-विरार 150310 137780 112740
औरंगाबाद 150280 137750 112710
सोलापुर 150280 137750 112710
भिवंडी 150310 137780 112740
कोल्हापुर 150280 137750 112710
लातूर 150310 137780 112740
तिरुपुर 150280 137750 113170
तिरुनेलवेली 150280 137750 113170
त्रिची 150280 137750 113170
संबलपुर 150280 137750 112710
इरोड 150280 137750 113170
कोच्चि 150280 137750 112710
थाइन 150280 137750 112710
अमृतसर 150450 137900 112860
नागरकोइल 150280 137750 113170
तिरुवनंतपुरम 150280 137750 112710
तंजावुर 150280 137750 113170
भोपाल 150350 137800 112760
वाराणसी 150450 137900 112860
गोवा 150280 137750 112710
करूर 150280 137750 113170
कुंभकोणम 150280 137750 113170
नमक्कल 150280 137750 113170
धर्मपुरी 150280 137750 113170
डिंडीगुल 150280 137750 113170
तूतीकोरिन 150280 137750 113170
कुड्डालोर 150280 137750 113170
कांचीपुरम 150280 137750 113170
कृष्णागिरी 150280 137750 113170
विल्लुपुरम 150280 137750 113170
कोविलपट्टी 150280 137750 113170
तिरुवन्नामलाई 150280 137750 113170
होसुर 150280 137750 113170
कराइकुडी 150280 137750 113170
पुदुक्कोट्टई 150280 137750 113170
रामनाथपुरम 150280 137750 113170
अम्बुर 150280 137750 113170
कन्याकुमारी 150280 137750 113170
नागपट्टिनम 150280 137750 113170
विरुधुनगर 150280 137750 113170
कल्लाकुरिची 150280 137750 113170
पोलाची 150280 137750 113170
अर्काट 150280 137750 113170
पलानी 150280 137750 113170
अरियालूर 150280 137750 113170
मोहाली 150450 137900 112860
परमाकुदी 150280 137750 113170
पेरम्बलूर 150280 137750 113170
जयनकोंडम 150280 137750 113170
कोडईकनाल 150280 137750 113170
ऊटी 150280 137750 113170
रामेश्वरम 150280 137750 113170
शिवगंगा 150280 137750 113170
तिरुवरुर 150280 137750 113170
त्रिशूर 150280 137750 112710
पांडिचेरी 150280 137750 113170
चित्रदुर्ग 150280 137750 112710
गडग 150280 137750 112710
बागलकोट 150280 137750 112710
मंड्या 150280 137750 112710
भद्रावती 150280 137750 112710
कोलार 150280 137750 112710
तुमकुर 150280 137750 112710
कोल्लम 150280 137750 112710
अलाप्पुझा 150280 137750 112710
कोट्टायम 150280 137750 112710
पलक्कड़ 150280 137750 112710
मलप्पुरम 150280 137750 112710
कोझिकोड 150280 137750 112710
कन्नूर 150280 137750 112710

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स