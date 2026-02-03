Home > व्यापार > Gold Price Crash Today: सोना फिर धड़ाम, मुंबई-दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में मंगलवार को कितने गिरे रेट्स

By: JP Yadav | Last Updated: February 3, 2026 12:25:50 PM IST

सोने की चमक फीकी पड़ती नजर  आ रही है. सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को भी सोने की कीमतों में कमी आई है. बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ डील के चलते भी गिरे हैं.
Gold Rate Crash Today | Gold Price Crash Today 03 February 2026: कुछ महीने तक सुरक्षित निवेश के चलते लोग सोना-चांदी खरीद कर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन पिछले करीब एक सप्ताह के दौरान सोने की चमक फीकी पड़ी है तो चांदी की कीमतें भी धड़ाम हुई हैं. सोने की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है. मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को भी सोने के दाम में कमी आई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना टूटकर 1,52,700 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. जहां दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत  29 जनवरी, 2026 को 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर थी. इसमें करीब 30,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ गई है.  इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुतापबिक, मंगलवार सुबह सोना 1,48,746 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट वाला सोना मंगलवार को  1,41,900 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इससे पहले 29 जनवरी, 2026 को सोना अपने उच्चतम स्तर 180,779 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. 

 148746 रुपये प्रति 10 ग्राम  -सोना 24 कैरेट        
148150 रुपये प्रति 10 ग्राम   -सोना 23 कैरेट    
136251 रुपये प्रति 10 ग्राम   – सोना 22 कैरेट        
 111560 रुपये प्रति 10 ग्राम  – सोना 18 कैरेट     
87016 रुपये प्रति 10 ग्राम     – सोना 14 कैरेट    
 
शहर             24 कैरेट सोना (10 ग्राम)    22 कैरेट सोना (10 ग्राम)     18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली           153320  रुपये                   140550 रुपये                   115030 रुपये
अहमदाबाद   153220 रुपये                    140450 रुपये                    114930 रुपये
मुंबई             153170 रुपये                    140400  रुपये                  114880 रुपये
कोलकाता      153170 रुपये                    140400 रुपये                   114880 रुपये
चेन्नई             152180 रुपये                    139500  रुपये                   120000 रुपये
पटना            153220  रुपये                   140450 रुपये                   114930 रुपये
लखनऊ        153320 रुपये                     140550 रुपये                    115030 रुपये
वाराणसी        153320 रुपये                    140550 रुपये                    115030 रुपये
चंडीगढ़         153320 रुपये                     140550 रुपये                    115030 रुपये
अयोध्या         153320 रुपये                    140550 रुपये                    115030 रुपये
कानपुर          153320 रुपये                    140550 रुपये                    115030 रुपये
हैदराबाद        153170 रुपये                    140400 रुपये                    114880 रुपये
मेरठ              153320 रुपये                    140550 रुपये                    115030 रुपये
गाजियाबाद     153320 रुपये                    140550 रुपये                     115030 रुपये

मंगलवार को स्पॉट गोल्ड 4 प्रतिशत बढ़कर 4,830 प्रति डॉलर औंस पर आ गया. बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है.यही वजह है कि  अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना टूटकर 4,781.60 डॉलर प्रति औंस रह गया. गुडरिटर्न्स के मुताबिक, मंगलवार को सोने की कीमत 1,53,320 रुपये पर आ गई. बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी दोनों में गिरावट जारी है. चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से करीब 2 लाख रुपये तक गिर चुकी है, वहीं सोने के दाम में 56 हजार रुपये की गिरावट आई है. एक्सपर्ट के मुतापिक, सोने-चांदी के दाम में गिरावट लगातार शॉर्ट सेलिंग और बिकवाली के कारण आई है. 

