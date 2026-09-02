Home > व्यापार > Gold Price Today 02 September 2026: दिल्ली-चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K कैरेट गोल्ड के दाम

Gold Price Today 02 September 2026: दिल्ली-चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K कैरेट गोल्ड के दाम

Gold Price Today 02 September 2026: अमेरिका-ईरान के बीच टेंशन बढ़ने का असर सोने के दामों पर भी नजर आने लगा है. लगातार इसके दामों में गिरावट देखने को मिल रही है.

By: JP Yadav | Published: September 2, 2026 5:39:54 AM IST

Gold Price Today 02 September 2026: दिल्ली-चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K कैरेट गोल्ड के दाम
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Gold Price Today 02 September 2026: अमेरिका-ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. कई सप्ताह तक शांत रहने के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि अगर हालत यही रहे तो एक बार फिर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर  शेयर बाजार अन्य चीजों पर साफ-साफ नजर आने वाला है. इस बीच सप्ताह की शुरुआत से ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है.सोने की कीमतों में मंगलवार (01 सितंबर, 226) को भी लगातार 5वें दिन कमी दर्ज की गई.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो फिलहाल सोना 4,393.90 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम तक 1.79 प्रतिशत गिरकर यानी 2760 रुपये गिरावट के साथ 1,51,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

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शहर                                24 कैरेट  दाम                 22 कैरेट  दाम                 18 कैरेट दाम  

दिल्ली  157080 रुपये  144000 रुपये 117880 रुपये
मुंबई  156930 रुपये 143850   रुपये 117700 रुपये
कोलकाता 156930 रुपये 143850 रुपये 117730 रुपये
चेन्नई 156760 रुपये 143690 रुपये 121390 रुपये
पटना 156980 रुपये 143900 रुपये 117780 रुपये
लखनऊ 157080 रुपये 44000 रुपये 117880 रुपये 
अयोध्या 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये
मेरठ 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये 
कानपुर 157080 रुपये 44000 रुपये 117880 रुपये
गाजियाबाद 157080 रुपये 144000 रुपये 17880 रुपये
नोएडा 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये
गुरुग्राम 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये
चंडीगढ़ 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये
जयपुर 157080 रुपये  44000 रुपये 117880 रुपये
लुधियाना 157080 रुपये 144000 रुपये 117880 रुपये
गुवाहाटी 156930 रुपये 143850 रुपये 117700 रुपये
इंदौर 156980 रुपये 143900 रुपये 117780 रुपये
अहमदाबाद 156980 रुपये 143900 रुपये 117780 रुपये 
वडोदरा 156980 रुपये 143900 रुपये 117780 रुपये
सूरत 156980 रुपये 143900 रुपये 117780 रुपये
पुणे ₹156930 रुपये 143850 रुपये 117700 रुपये
नागपुर 156930 रुपये 143850 रुपये  17700 रुपये
नासिक 156960 रुपये  143880  रुपये 17730 रुपये
बैंगलोर 156930 रुपये 143850 रुपये 7730 रुपये 
भुवनेश्वर 156930 रुपये  ₹143850 रुपये 17730 रुपये
रायपुर 156930 रुपये 143850 रुपये 17700 रुपये
हैदराबाद 156930 रुपये 143850 रुपये 17730 रुपये

वहीं,  दिल्ली में सोना की कीतें 2,700 रुपये टूटकर 1,58200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सटैक्स समेत) है जबकि यह पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026)  1,54,460 रुपये प्रति10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. अगर आप भी बुधवार (02 सितंबर, 2026) को सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहां पर 18, 22 और 24 कैरेट का रेट्स जान सकते हैं.

Tags: Gold Price Todayhome-hero-pos-3
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