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Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 02 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 02 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 2, 2026 6:01:09 AM IST

Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 02 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. फिलहाल 500 रुपये बढ़कर सोने की कीमत 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) हो गई है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,390 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि  अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,183.80 डॉलर प्रति औंस है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,50,520 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.63% बढ़कर यानी 945 रुपये बढ़त के साथ 1,49,981 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली  149390 136950 112080
मुंबई  149240 136800 111930
कोलकाता  149240 136800 111930
चेन्नई  149240 136800 112400
पटना  149290 136850 111980
लखनऊ 149390 136950 112080
मेरठ 149390 136950 112080
अयोध्या 149390 136950 112080
कानपुर 149390 136950 112080
वाराणसी 149390 136950 112080
अलीगढ़ 149390 136950 112080
मुरादाबाद 149390 136950 112080
मिर्जापुर 149390 136950 112080
झांसी 149390 136950 112080
मथुरा 149390 136950 112080
गोरखपुर 149390 136950 112080
बरेली 149390 136950 112080
प्रयागराज 149390 136950 112080
गाजियाबाद 149390 136950 112080
नोएडा 149390 136950 112080
गुरुग्राम 149390 136950 112080
चंडीगढ़ 149390 136950 112080
जयपुर 149390 136950 112080
लुधियाना 149390 136950 112080
गुवाहाटी 149240 136800 111930
जलगांव 149240 136800 111930
इंदौर 149290 136850 111980
अहमदाबाद 149290 136850 111980
वडोदरा 149290 136850 111980
सूरत 149290 136850 111980
पुणे 149240 136800 111930
नागपुर 149240 136800 111930
नासिक 149270 136830 111960
बैंगलोर 149240 136800 111930
भुवनेश्वर 149240 136800 111930
कटक 149240 136800 111930
अमरावती 149240 136800 111930
विशाखापत्तनम 149240 136800 111930
मैसूर 149240 136800 111930
विजयवाड़ा 149240 136800 111930
कोयंबटूर 149240 136800 112400
मंगलौर 149240 136800 111930
मदुरै 149240 136800 112400
रायपुर 149240 136800 111930
बेलगाम 149240 136800 111930
राजमुंदरी 149240 136800 111930
हैदराबाद 149240 136800 111930
दावनगेरे 149240 136800 111930
बेल्लारी ₹149240 136800 111930
सलेम 149240 136800 112400
वेल्लोर 149240 136800 112400
अमरावती 149240 136800 111930
गुंटूर 149240 136800 111930
नेल्लोर 149240 136800 111930
काकीनाडा 149240 136800 111930
तिरुपति 149240 136800 111930
कडपा 149240 136800 111930
अनंतपुर  149240 136800 111930
वारंगल 149240 136800 111930
निजामाबाद 149240 136800 111930
खम्मम 149240 136800 111930
बेरहामपुर 149240 136800 111930
राउरकेला 149240 136800 111930
राजकोट 149290 136850 111980
वसई-विरार  149270 136830 111960
औरंगाबाद 149240 136800 111930
सोलापुर 149240 136800 111930
भिवंडी 149270 136830 111960
कोल्हापुर 149240 136800 111930
लातूर 149270 136830 111960
तिरुपुर 149240 136800 112400
तिरुनेलवेली 149240 136800 112400
त्रिची 149240 136800 112400
संबलपुर 149240 136800 111930
इरोड  149240 136800 112400
कोच्चि 149240 136800 111930
थाइन 149240 136800 111930
अमृतसर 149390 136950 112080
नागरकोइल 149240 136800 112400
तिरुवनंतपुरम 149240 136800 111930
तंजावुर 149240 136800 112400
गोवा  149240 136800 111930
करूर 149240 136800 112400
कुंभकोणम 149240 136800 112400
नमक्कल 149240 136800 112400
आगरा 149390 136950 112080
धर्मपुरी  149240 136800 112400
डिंडीगुल 149240 136800 112400
तूतीकोरिन 149240 136800 112400
कुड्डालोर 149240 136800 112400
कांचीपुरम 149240 136800 112400
कृष्णागिरी 149240 136800 112400
विल्लुपुरम  149240 136800 112400
कोविलपट्टी 149240 136800 112400
तिरुवन्नामलाई 149240 136800 112400
होसुर 149240 136800 112400
कराइकुडी 149240 136800 112400
पुदुक्कोट्टई 149240 136800 112400
रामनाथपुरम 149240 136800 112400
अम्बुर 149240 136800 112400
कन्याकुमारी 149240 136800 112400
नागपट्टिनम 149240 136800 112400
विरुधुनगर  149240 136800 112400
कल्लाकुरिची 149240 136800 112400
पोलाची 149240 136800 112400
अर्काट 149240 136800 112400
पलानी 149240 136800 112400
अरियालूर  149240 136800 112400
मोहाली 149390 136950 112080
परमाकुदी 149240 136800 112400
पेरम्बलूर 149240 136800 112400
जयनकोंडम 149240 136800 112400
कोडईकनाल 149240 136800 112400
ऊटी 149240 136800 112400
रामेश्वरम  149240 136800 112400
शिवगंगा 149240 136800 112400
तिरुवरुर 149240 136800 112400
त्रिशूर 149240 136800 111930
पांडिचेरी 149240 136800 112400
चित्रदुर्ग 149240 136800 111930
गडग 149240 136800 111930
बागलकोट  149240 136800 111930
मंड्या 149240 136800 111930
भद्रावती 149240 136800 111930
कोलार 149240 136800 111930
तुमकुर 149240 136800 111930
कोल्लम 149240 136800 111930
अलाप्पुझा 149240 136800 111930
कोट्टायम 149240 136800 111930
पलक्कड़  149240 136800 111930
मलप्पुरम 149240 136800 111930
कोझिकोड 149240 136800 111930
कन्नूर 149240 136800 111930

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 02 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स