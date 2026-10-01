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Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 01 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 01 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 5:57:40 AM IST

Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 01 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav:  वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,210.40 डॉलर प्रति औंस है जबकि  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.77 प्रतिशत बढ़कर यानी 1150 रुपये बढ़त के साथ 1,49,973 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,823 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,940 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,50,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

यहां जानें देश के विभिन्न शहरों में सोने की कीमत

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम /रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 148940 137250 112330
मुंबई 149570 137100 112180
कोलकाता 149570 137100 112180
चेन्नई 149570 137100 114700
पटना 149620 137150 112230
लखनऊ 149720 137250 112330
मेरठ 149720 137250 112330
अयोध्या 149720 137250 112330
कानपुर 149720 137250 112330
अलीगढ़ 149720 137250 112330
मुरादाबाद 149720 137250 112330
मिर्जापुर 149720 137250 112330
झांसी 149720 137250 112330
मथुरा 149720 137250 112330
आगरा 149720 137250 112330
गोरखपुर 149720 137250 112330
बरेली 149720 137250 112330
प्रयागराज 149720 137250 112330
वाराणसी 149720 137250 112330
गाजियाबाद 148940 137250 112330
नोएडा 148940 137250 112330
गुरुग्राम 148940 137250 112330
चंडीगढ़ 149720 137250 12330
जयपुर 149720 137250 112330
लुधियाना 149720 137250 112330
गुवाहाटी 149570 137100 112180
जलगांव 149570 137100 112180
भोपाल 149620 137150 112230
इंदौर 149620 137150 112230
अहमदाबाद 149620 137150 112230
वडोदरा 149620 137150 112230
सूरत 149620 137150 112230
नागपुर 149570 137100 112180
पुणे 149570 137100 112180
नासिक 149600 137130 112210
बैंगलोर 149570 137100 112180
भुवनेश्वर 149570 137100 112180
कटक 149570 137100 112180
अमरावती 149570 137100 112180
विशाखापत्तनम 149570 137100 112180
मैसूर 149570 137100 112180
विजयवाड़ा 149570 137100 112180
कोयंबटूर 149570 137100 114700
मंगलौर 149570 137100 ₹112180
मदुरै 149570 137100 114700
रायपुर 149570 137100 112180
बेलगाम 149570 137100 112180
राजमुंदरी 149570 137100 112180
हैदराबाद 149570 137100 112180
दावनगेरे 149570 137100 12180
बेल्लारी 149570 137100  112180
सलेम 149570  137100 114700
वेल्लोर 149570 137100 114700
अमरावती 149570 137100 112180
गुंटूर 149570 137100 112180
नेल्लोर 149570 137100 112180
काकीनाडा 149570 137100 112180
तिरुपति 149570 137100 112180
कडपा 149570  137100 112180
अनंतपुर 149570 137100 112180
वारंगल 149570 137100 112180
निजामाबाद 149570 137100  112180
खम्मम 149570 137100 112180
बेरहामपुर 149570 137100 112180
राउरकेला 149570 137100 112180
राजकोट  149620  137150 112230
वसई-विरार 149600 137130 112210
औरंगाबाद 149570 137100 112180
सोलापुर 149570 137100 112180
भिवंडी 149600 137130 112210
कोल्हापुर 149570 137100 112180
लातूर 149600 137130 112210
तिरुपुर 149570 137100  114700
तिरुनेलवेली 149570  137100 114700
त्रिची  149570 137100 114700
संबलपुर 149570 137100 112180
इरोड 149570 137100 114700
कोच्चि 149570 137100 112180
थाइन 149570 137100 112180
अमृतसर 149720 137250 112330
नागरकोइल 149570 137100 114700
तिरुवनंतपुरम  149570  137100  112180
तंजावुर 149570 137100 114700
गोवा 149570 137100 112180
करूर 149570 137100 114700
कुंभकोणम 149570 137100 114700
नमक्कल 149570 137100 114700
धर्मपुरी 149570 137100 114700
डिंडीगुल 149570 137100 114700
तूतीकोरिन 149570 137100 114700
कुड्डालोर  149570  137100 114700
कांचीपुरम 149570 137100 114700
कृष्णागिरी 149570 137100  114700
विल्लुपुरम 149570 137100 114700
कोविलपट्टी 149570 137100 114700
तिरुवन्नामलाई  149570 137100 114700
होसुर 149570 137100 114700
कराइकुडी 149570  137100 114700
पुदुक्कोट्टई ₹149570 137100 114700
रामनाथपुरम  149570 137100  114700
अम्बुर 149570 137100 114700
कन्याकुमारी 149570 137100 114700
नागपट्टिनम 149570 137100 114700
विरुधुनगर 149570 137100 114700
कल्लाकुरिची  149570 137100 114700
पोलाची 149570  137100 114700
अर्काट 149570 137100 114700
पलानी 149570 137100 114700
अरियालूर 149570 137100  114700
मोहाली 149720 137250 112330
परमाकुदी  149570 137100 114700
पेरम्बलूर 149570 137100 114700
जयनकोंडम 149570  137100 114700
कोडईकनाल 149570 137100 114700
ऊटी 149570 137100 114700
रामेश्वरम  149570 137100 114700
शिवगंगा 149570 137100 114700
तिरुवरुर 149570  137100 114700
त्रिशूर 149570 137100  112180
पांडिचेरी 149570 137100 114700
चित्रदुर्ग 149570 137100 112180
गडग 149570 137100 112180
बागलकोट 149570 137100 112180
मंड्या 149570 137100 112180
भद्रावती 149570 137100  112180
कोलार  149570 137100 112180
तुमकुर 149570  137100 112180
कोल्लम 149570 137100 112180
अलाप्पुझा 149570  137100 112180
कोट्टायम 149570  137100 112180
पलक्कड़ 149570  137100  112180

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Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स