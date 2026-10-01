Gold Price Today 01 October 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 01 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,210.40 डॉलर प्रति औंस है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.77 प्रतिशत बढ़कर यानी 1150 रुपये बढ़त के साथ 1,49,973 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,48,823 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,940 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,50,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
यहां जानें देश के विभिन्न शहरों में सोने की कीमत
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम /रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|148940
|137250
|112330
|मुंबई
|149570
|137100
|112180
|कोलकाता
|149570
|137100
|112180
|चेन्नई
|149570
|137100
|114700
|पटना
|149620
|137150
|112230
|लखनऊ
|149720
|137250
|112330
|मेरठ
|149720
|137250
|112330
|अयोध्या
|149720
|137250
|112330
|कानपुर
|149720
|137250
|112330
|अलीगढ़
|149720
|137250
|112330
|मुरादाबाद
|149720
|137250
|112330
|मिर्जापुर
|149720
|137250
|112330
|झांसी
|149720
|137250
|112330
|मथुरा
|149720
|137250
|112330
|आगरा
|149720
|137250
|112330
|गोरखपुर
|149720
|137250
|112330
|बरेली
|149720
|137250
|112330
|प्रयागराज
|149720
|137250
|112330
|वाराणसी
|149720
|137250
|112330
|गाजियाबाद
|148940
|137250
|112330
|नोएडा
|148940
|137250
|112330
|गुरुग्राम
|148940
|137250
|112330
|चंडीगढ़
|149720
|137250
|12330
|जयपुर
|149720
|137250
|112330
|लुधियाना
|149720
|137250
|112330
|गुवाहाटी
|149570
|137100
|112180
|जलगांव
|149570
|137100
|112180
|भोपाल
|149620
|137150
|112230
|इंदौर
|149620
|137150
|112230
|अहमदाबाद
|149620
|137150
|112230
|वडोदरा
|149620
|137150
|112230
|सूरत
|149620
|137150
|112230
|नागपुर
|149570
|137100
|112180
|पुणे
|149570
|137100
|112180
|नासिक
|149600
|137130
|112210
|बैंगलोर
|149570
|137100
|112180
|भुवनेश्वर
|149570
|137100
|112180
|कटक
|149570
|137100
|112180
|अमरावती
|149570
|137100
|112180
|विशाखापत्तनम
|149570
|137100
|112180
|मैसूर
|149570
|137100
|112180
|विजयवाड़ा
|149570
|137100
|112180
|कोयंबटूर
|149570
|137100
|114700
|मंगलौर
|149570
|137100
|₹112180
|मदुरै
|149570
|137100
|114700
|रायपुर
|149570
|137100
|112180
|बेलगाम
|149570
|137100
|112180
|राजमुंदरी
|149570
|137100
|112180
|हैदराबाद
|149570
|137100
|112180
|दावनगेरे
|149570
|137100
|12180
|बेल्लारी
|149570
|137100
|112180
|सलेम
|149570
|137100
|114700
|वेल्लोर
|149570
|137100
|114700
|अमरावती
|149570
|137100
|112180
|गुंटूर
|149570
|137100
|112180
|नेल्लोर
|149570
|137100
|112180
|काकीनाडा
|149570
|137100
|112180
|तिरुपति
|149570
|137100
|112180
|कडपा
|149570
|137100
|112180
|अनंतपुर
|149570
|137100
|112180
|वारंगल
|149570
|137100
|112180
|निजामाबाद
|149570
|137100
|112180
|खम्मम
|149570
|137100
|112180
|बेरहामपुर
|149570
|137100
|112180
|राउरकेला
|149570
|137100
|112180
|राजकोट
|149620
|137150
|112230
|वसई-विरार
|149600
|137130
|112210
|औरंगाबाद
|149570
|137100
|112180
|सोलापुर
|149570
|137100
|112180
|भिवंडी
|149600
|137130
|112210
|कोल्हापुर
|149570
|137100
|112180
|लातूर
|149600
|137130
|112210
|तिरुपुर
|149570
|137100
|114700
|तिरुनेलवेली
|149570
|137100
|114700
|त्रिची
|149570
|137100
|114700
|संबलपुर
|149570
|137100
|112180
|इरोड
|149570
|137100
|114700
|कोच्चि
|149570
|137100
|112180
|थाइन
|149570
|137100
|112180
|अमृतसर
|149720
|137250
|112330
|नागरकोइल
|149570
|137100
|114700
|तिरुवनंतपुरम
|149570
|137100
|112180
|तंजावुर
|149570
|137100
|114700
|गोवा
|149570
|137100
|112180
|करूर
|149570
|137100
|114700
|कुंभकोणम
|149570
|137100
|114700
|नमक्कल
|149570
|137100
|114700
|धर्मपुरी
|149570
|137100
|114700
|डिंडीगुल
|149570
|137100
|114700
|तूतीकोरिन
|149570
|137100
|114700
|कुड्डालोर
|149570
|137100
|114700
|कांचीपुरम
|149570
|137100
|114700
|कृष्णागिरी
|149570
|137100
|114700
|विल्लुपुरम
|149570
|137100
|114700
|कोविलपट्टी
|149570
|137100
|114700
|तिरुवन्नामलाई
|149570
|137100
|114700
|होसुर
|149570
|137100
|114700
|कराइकुडी
|149570
|137100
|114700
|पुदुक्कोट्टई
|₹149570
|137100
|114700
|रामनाथपुरम
|149570
|137100
|114700
|अम्बुर
|149570
|137100
|114700
|कन्याकुमारी
|149570
|137100
|114700
|नागपट्टिनम
|149570
|137100
|114700
|विरुधुनगर
|149570
|137100
|114700
|कल्लाकुरिची
|149570
|137100
|114700
|पोलाची
|149570
|137100
|114700
|अर्काट
|149570
|137100
|114700
|पलानी
|149570
|137100
|114700
|अरियालूर
|149570
|137100
|114700
|मोहाली
|149720
|137250
|112330
|परमाकुदी
|149570
|137100
|114700
|पेरम्बलूर
|149570
|137100
|114700
|जयनकोंडम
|149570
|137100
|114700
|कोडईकनाल
|149570
|137100
|114700
|ऊटी
|149570
|137100
|114700
|रामेश्वरम
|149570
|137100
|114700
|शिवगंगा
|149570
|137100
|114700
|तिरुवरुर
|149570
|137100
|114700
|त्रिशूर
|149570
|137100
|112180
|पांडिचेरी
|149570
|137100
|114700
|चित्रदुर्ग
|149570
|137100
|112180
|गडग
|149570
|137100
|112180
|बागलकोट
|149570
|137100
|112180
|मंड्या
|149570
|137100
|112180
|भद्रावती
|149570
|137100
|112180
|कोलार
|149570
|137100
|112180
|तुमकुर
|149570
|137100
|112180
|कोल्लम
|149570
|137100
|112180
|अलाप्पुझा
|149570
|137100
|112180
|कोट्टायम
|149570
|137100
|112180
|पलक्कड़
|149570
|137100
|112180