Gold Price: US-ईरान तनाव के बीच धड़ाम हुआ सोना, जानें कितना सस्ता हुआ गोल्ड

Gold Price: मंगलवार को, देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें ₹2,800 गिरकर ₹1.62 लाख प्रति 10 ग्राम हो गईं. वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मिलिट्री तनाव ने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट US डॉलर की तरफ कर दिया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9% प्योर पीली धातु की कीमत ₹2,800 गिरकर ₹1,62,400 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई. सोमवार को सोना ₹1,65,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी की कीमतें ₹2,000 बढ़कर ₹2,73,000 प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गईं. पिछले सेशन में यह ₹2,71,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

सोने की कीमतें क्यों गिरीं?

HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि मंगलवार को सोने की कीमतें गिरीं और एक छोटी रेंज में रहीं, क्योंकि US-ईरान बातचीत को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क थे. उन्होंने आगे कहा कि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर कोई बड़ी सफलता न मिलने के कारण, ज़्यादातर मार्केट प्लेयर्स किनारे रहे, कोई भी बड़ा दांव लगाने से बचते रहे और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर और क्लैरिटी का इंतज़ार करते रहे. गांधी ने कहा कि स्थिति में क्लैरिटी की कमी के कारण, कीमती मेटल्स एक रेंज में फंसे रहे. इसके अलावा, मार्केट अपनी दिशा तय करने के लिए कच्चे तेल, US डॉलर और ट्रेजरी यील्ड (सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न) के मूवमेंट पर करीब से नज़र रख रहा है.

विदेशी मार्केट में भी सोना गिरा

इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट गोल्ड लगभग 1 परसेंट गिरकर US$4,534.69 प्रति औंस पर आ गया, जबकि सिल्वर 2 परसेंट से थोड़ा ज़्यादा गिरकर US$76.49 प्रति औंस पर आ गया. एनालिस्ट्स ने बताया कि कतर में सात हफ़्ते पुराने सीज़फ़ायर को बनाए रखने के मकसद से चल रही बातचीत के बावजूद, दक्षिणी ईरान पर US मिलिट्री के नए हमलों की खबरों के बाद मार्केट सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ. US सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन डिफेंसिव थे और इससे सीज़फ़ायर खत्म होने का कोई इशारा नहीं मिला.

US और ईरान के बीच तनाव

इस बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने एक US ड्रोन को मार गिराया है जो ईरानी एयरस्पेस में घुस आया था. इस घटना ने पहले से ही नाजुक बातचीत में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी. इस नए तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया, जिससे यह डर फिर से बढ़ गया कि एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतें ग्लोबल महंगाई के दबाव को बनाए रख सकती हैं और सेंट्रल बैंकों को लंबे समय तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकती हैं.