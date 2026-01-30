Home > व्यापार > Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?

Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?

Gold price crash today: पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी का रेट आसमान छूं रहा है. ऐसे में इनके रेट कम होने की खबरे आई हैं. आइए जानते हैं कि इनमें कितना अंतर आया है और इसकी वजह क्या है?

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 30, 2026 4:34:12 PM IST

गोल्ड-सिल्वर के दाम में आई गिरावट..(PC- Freepik)
गोल्ड-सिल्वर के दाम में आई गिरावट..(PC- Freepik)


Gold price crash today: पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे थे. कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही थीं. लेकिन शुक्रवार को बाजार खुलते ही दोनों धातुओं के दाम तेजी से नीचे आ गए. खास तौर पर चांदी की कीमत में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली. सोना भी पीछे नहीं रहा और इसके दाम भी एक झटके में काफी कम हो गए.

You Might Be Interested In

 चांदी की कीमत में सबसे ज्यादा असर

गुरुवार को चांदी ने इतिहास में पहली बार बहुत ऊंचा लेवल छुआ था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत चार लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी. कारोबार के अंत में ये थोड़ा नीचे बंद हुई, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड लेवल पर थी. शुक्रवार को जैसे ही बाजार खुला, चांदी की कीमत अचानक गिर गई. कुछ ही समय में इसमें करीब 24 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई. अगर गुरुवार के सबसे ऊंचे स्तर से तुलना करें, तो एक ही दिन में चांदी करीब 44 हजार रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई. ये गिरावट निवेशकों के लिए चौंकाने वाली रही.

 सोना भी नहीं बच पाया

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमत में भी तेज गिरावट आई. गुरुवार को सोना भी बहुत तेजी से ऊपर गया था और नया रिकॉर्ड बना चुका था. लेकिन शुक्रवार की शुरुआत में ही इसके दाम नीचे आ गए.

You Might Be Interested In

सोना करीब 8 से 9 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया. अगर इसके सबसे ऊंचे लेवल की बात करें, तो वहां से गिरावट और भी ज्यादा रही. यानी एक ही दिन में सोने की कीमत में बड़ी कटौती देखने को मिली.

 गिरावट की मेन वजह क्या है

जानकारों के मुताबिक, सोना और चांदी जिस तेजी से ऊपर गए थे, उसके बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया. जब बहुत से लोग एक साथ बेचने लगते हैं, तो कीमतें तेजी से गिर जाती हैं. इसी वजह से बाजार में अचानक दबाव बना.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी कुछ घटनाओं का असर पड़ा है. दुनिया में तनाव बना हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाओं की खबरों से बाजार का माहौल थोड़ा बदला. इससे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना-चांदी की मांग पर भी असर पड़ा.

9KT Gold for Wedding: अब शादी में गोल्ड खरीदना होगा आसान, मार्केट में आया 9 कैरेट का सोना, जानें हॉलमार्क और इसकी असली पहचान

 आगे क्या हो सकता है

फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतें आगे फिर स्थिर हो सकती हैं, लेकिन निवेश से पहले सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी है. सोना और चांदी में तेजी और गिरावट दोनों ही जल्दी देखने को मिल सकती हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Gold price crash todayGold-Silver priceSilver Price Crash Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026
Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?
Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?
Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?
Gold- Silver price crash today: शुक्रवार को औंधे मुंह गिरा चांदी का दाम, सोना का भी बुरा हाल, जानें क्या है इसकी वजह?