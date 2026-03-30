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Gold Price Today: आज सुबह क्या है सोने का दाम, दिल्ली में क्या चल रहा भाव, चेक करें सभी शहरों का हाल

Gold Price Today 30 March 2026: आज हफ्ते की नई शुरूआत के दिन अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए आज के ताजा भाव लेकर आए हैं. घर से निकलने से पहले एक बार जरूर देखें-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 30, 2026 8:39:28 AM IST

Gold Price Today: आज सुबह क्या है सोने का दाम, दिल्ली में क्या चल रहा भाव, चेक करें सभी शहरों का हाल


Gold Price Today 30 March 2026: पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे सोना लगातार ऊपर-नीचे हो रहा है. निवेशक सेफ इंवेस्टमेंट के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इसकी मांग में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

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आज बाजार खुलने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. हालांकि, इससे पहले 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था.
वहीं, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत (सभी टैक्स सहित) 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक यs भाव 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. दूसरी ओर, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,942 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

 अलग-अलग कैरेट के सोने के दाम

IBJA के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट के अलावा 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के दामों में भी बदलाव देखा गया है. आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 और 18 कैरेट सोना गहनों के लिए ज्यादा उपयोग में आता है.

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 प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट (प्रति 10 ग्राम)

 शहर             24 कैरेट सोना (10 ग्राम)     
दिल्ली                   ₹148220     
मुंबई                     ₹148090     
कोलकाता               ₹148090     
चेन्नई                      ₹149020     
पटना                     ₹148120     
लखनऊ                 ₹148220     
अयोध्या                 ₹148220     
मेरठ                      ₹148220     
कानपुर                  ₹148220     
गाजियाबाद             ₹148220     
नोएडा                    ₹148220     
गुरुग्राम                   ₹148220     
चंडीगढ़                  ₹148220     
जयपुर                   ₹148220     
लुधियाना                ₹148220     
गुवाहाटी                ₹148090     
इंदौर                    ₹148120     
अहमदाबाद           ₹148120     
वडोदरा                 ₹148120     
सूरत                     ₹148120     
पुणे                      ₹148090    

 
गहने खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें

अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक करें. साथ ही हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और टैक्स जैसी अतिरिक्त लागत को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं.

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Tags: Gold Price TodayGold Price Today 30 March 2026
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