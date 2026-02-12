Gold Price 12th February, 2026: जान लें आज कितने का है सोना, रेट में बढ़ोतरी हुई या आई गिरावट?

Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Bhav | Gold Price 12th February 2026: दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की गई है. बुधवार को भी दाम ऊपर रहे और बाजार में मजबूती का रुख बना रहा. निवेशकों की रुचि बढ़ने और सेफ इंवेस्टमेंट के रूप में सोने की मांग मजबूत रहने से कीमतों को सहारा मिल रहा है. सोना अब फरवरी की शुरुआत के लेवल के करीब पहुंच गया है.

आज के ताजा भाव

12 फरवरी 2026 को सोने के दाम इस प्रकार रहे:

24 कैरेट सोना: ₹15,975 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹14,645 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹11,985 प्रति ग्राम

आज के मुकाबले कल से कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है.

24 कैरेट में ₹82 प्रति ग्राम की बढ़ोतरी

22 कैरेट में ₹75 प्रति ग्राम की बढ़ोतरी

18 कैरेट में ₹61 प्रति ग्राम की बढ़ोतरी

ये लगातार बढ़त बाजार में सकारात्मक माहौल को दिखाती है.

पिछले दिन के मुकाबले बदलाव

एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को भाव इस प्रकार थे:

24 कैरेट: ₹15,893 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹14,570 प्रति ग्राम

आज के दाम इनसे ज्यादा हैं. इससे साफ है कि सोने की कीमतों में धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि हो रही है. फरवरी की शुरुआत में आई गिरावट के बाद अब सोना लगभग अपने पुराने लेवल पर लौट आया है.

एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के दाम मजबूत रहे.

एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स: ₹1,59,750 प्रति 10 किलो

एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स: लगभग ₹3,10,000 प्रति किलो के आसपास कारोबार

सोने और चांदी दोनों में सुधार देखा गया, लेकिन बढ़त के मामले में सोना आगे रहा. सोने का वायदा भाव अब ₹1.60 लाख के स्तर के करीब पहुंच गया है.

मुंबई में सोने के दाम

मुंबई में भी सोने के भाव दिल्ली के समान रहे:

24 कैरेट: ₹15,975 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹14,645 प्रति ग्राम

18 कैरेट: ₹11,985 प्रति ग्राम

यहां भी कीमतों में वही बढ़ोतरी दर्ज की गई – 24 कैरेट में ₹82, 22 कैरेट में ₹75 और 18 कैरेट में ₹61 प्रति ग्राम.

बाजार की स्थिति

लगातार चार दिनों की तेजी से ये संकेत मिलता है कि बाजार में भरोसा बना हुआ है. हाल की गिरावट के बाद सोना फिर से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी तेज उछाल की तरह नहीं, बल्कि स्थिर तरीके से हो रही है, जो बाजार में संतुलित खरीदारी को दर्शाती है.

कुल मिलाकर, 12 फरवरी 2026 को सोने के दामों में मजबूती बनी रही और आने वाले दिनों में बाजार की दिशा निवेशकों की मांग और ग्लोबल हालात पर निर्भर करेगी.