गोल्ड लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, मुश्किल वक्त के लिए कौन है ज्यादा किफायती? यहां जानिए

how to apply loan: जब आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत हो, तो गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोन दोनों ही मददगार साबित हो सकते हैं. हालाँकि, ये अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं और अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 10:22:18 PM IST

Gold loan vs credit card: कभी-कभी आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहाँ आपकी आय या बचत कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती. यह कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, परिवार में शादी हो सकती है, या आपके बच्चे की शिक्षा के लिए धन जुटाना हो सकता है. ऐसे मामलों में, आपको बैंक या किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से ऋण लेने पर विचार करना पड़ सकता है.

 ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए कई क्रेडिट विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोन शामिल हैं. ये क्रेडिट विकल्प आपको पैसों की कमी होने पर अल्पकालिक और मध्यम अवधि के खर्चों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं.

कई प्रमुख ऋणदाता अब ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन प्रक्रियाएँ प्रदान करते हैं जो कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती हैं. हालाँकि, दोनों ऋण विकल्पों की स्पष्ट समझ होना ज़रूरी है। निर्णय लेने से पहले आपको ये बातें जाननी चाहिए.

250 ग्राम से ऊपर है आपके घर में सोना, तो जोड़ लें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना जब्त हो जाएगा आपके सपनों का हार

1. पहुंच और तत्काल धन

जब आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत हो, तो  गोल्ड लोन  एक त्वरित और आसान समाधान प्रदान करते हैं. क्रेडिट कार्ड के विपरीत, जिनमें अक्सर लंबी आवेदन प्रक्रिया और क्रेडिट सीमा होती है, गोल्ड लोन आपको अपनी सोने की संपत्ति के मूल्य का लाभ उठाने और आसानी से धन प्राप्त करने की सुविधा देते हैं. बस अपना सोना गिरवी रखकर, आप क्रेडिट जाँच या लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं की परेशानी के बिना अपनी ज़रूरत की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं.

2. कम ब्याज दरें और लागत-प्रभावशीलता

गोल्ड लोन की ब्याज दर क्रेडिट कार्ड लोन की तुलना में बेहद ही कम होती है. क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें ज़्यादा हो सकती हैं। यही कारण है कि गोल्ड लोन एक किफ़ायती विकल्प है. आपके सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर, ऋणदाता कम  ब्याज दरें देने को तैयार होते हैं, जिससे कुल उधारी लागत कम होती है और लंबी अवधि में ज़्यादा बचत होती है.

3. उच्च उधार सीमा

क्रेडिट कार्ड के विपरीत, जिन पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट सीमा लागू होती है, गोल्ड लोन में उधार लेने की संभावना अधिक होती है. ऋण राशि आपके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसलिए, आपकी स्वर्ण संपत्ति का मूल्य जितना अधिक होगा, आपको उतनी ही अधिक ऋण राशि मिल सकती है.

आप हर महीने देय राशि निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन बजाज फिनसर्व  गोल्ड लोन कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं.इससे पुनर्भुगतान प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है क्योंकि आप अपनी वित्तीय ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर अवधि चुन सकते हैं.

4. क्रेडिट स्कोर पर न्यूनतम प्रभाव

क्रेडिट कार्ड का उपयोग और पुनर्भुगतान व्यवहार आपके क्रेडिट स्कोर को सीधे प्रभावित करते हैं. हालाँकि, गोल्ड लोन का आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. गोल्ड लोन चुनकर, आप संभावित क्रेडिट स्कोर में उतार-चढ़ाव की चिंता किए बिना अपनी ज़रूरत के पैसे प्राप्त कर सकते हैं. यह लाभ विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब आप एक स्वस्थ क्रेडिट प्रोफ़ाइल बनाए रखना चाहते हैं या आपका क्रेडिट इतिहास सीमित है.

जब आपके लिए सही वित्तीय विकल्प चुनने की बात आती है, तो क्रेडिट कार्ड की तुलना में गोल्ड लोन के फ़ायदों पर विचार करना ज़रूरी है. हालाँकि क्रेडिट कार्ड के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन आपको गोल्ड लोन ज़्यादा बेहतर विकल्प लग सकता है. अपनी सुलभता, कम ब्याज दरों, ज़्यादा उधार सीमा, क्रेडिट स्कोर पर न्यूनतम प्रभाव और अतिरिक्त सुरक्षा के साथ, गोल्ड लोन आपकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय और किफ़ायती समाधान प्रदान करते हैं.

भारत में गोल्ड लोन बनाम क्रेडिट कार्ड लोन

जब आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत हो, तो गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोन दोनों ही मददगार साबित हो सकते हैं. हालाँकि, ये अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं और अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं. अगर आप कम ब्याज दर और सुविधाजनक पुनर्भुगतान की तलाश में हैं, तो बजाज फाइनेंस का गोल्ड लोन एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए यहां एक सरल तुलना दी गई है:

ब्याज दरें : गोल्ड लोन आमतौर पर क्रेडिट कार्ड लोन की तुलना में कम ब्याज दरों पर उपलब्ध होते हैं. बजाज फिनसर्व गोल्ड लोन प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करता है, जिससे यह किफ़ायती हो जाता है.

ऋण राशि : स्वर्ण ऋण में, राशि आपके सोने के मूल्य पर निर्भर करती है. क्रेडिट कार्ड ऋण में, यह आपकी क्रेडिट सीमा पर निर्भर करती है.

स्वीकृति और प्रक्रिया : बजाज फाइनेंस गोल्ड लोन के लिए त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है. क्रेडिट कार्ड लोन के विपरीत, इसमें किसी लंबी कागजी कार्रवाई या क्रेडिट जाँच की आवश्यकता नहीं होती है.

पुनर्भुगतान विकल्प : बजाज फिनसर्व गोल्ड लोन आपको अधिक विकल्प देता है, जैसे मासिक ब्याज का भुगतान करना या अंत में सब कुछ चुकाना.

पात्रता : गोल्ड लोन की पात्रता आसान है। आपको बस अपना सोना गिरवी रखना होगा. क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अच्छे क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता हो सकती है. 

यदि आपके पास सोने के आभूषण हैं और आपको तुरंत धन की आवश्यकता है, तो स्वर्ण ऋण अक्सर क्रेडिट कार्ड ऋण की तुलना में अधिक सरल और किफायती होता है.

क्या होता है GPF Interest Rate? इन दरों पर होता है लागू, सरकार इस बार 7.1% का देगी इंटरेस्ट

