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Gold Loan: बैंक में गिरवी रखा सोना हो जाए चोरी तो कौन देगा पैसा? कितना मिलेगा हर्जाना, गोल्ड लोन लेने से पहले जरूर जानें क्या हैं नियम

अगर बैंक के पास सुरक्षित रखा गया आपका सोना चोरी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि, आमतौर पर बैंक के लॉकर में सोना या कोई भी जरूरी सामान रखना सुरक्षित होता है, लेकिन अगर वह चोरी हो जाए तो क्या ग्राहक को इसका हर्जाना मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना.

By: Kunal Mishra | Published: September 13, 2026 12:41:26 PM IST

Gold Loan: बैंक में गिरवी रखा सोना हो जाए चोरी तो कौन देगा पैसा? कितना मिलेगा हर्जाना, गोल्ड लोन लेने से पहले जरूर जानें क्या हैं नियम


Gold Loan: आज के समय में अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर बहुत से लोग पर्सनल लोन या दूसरे ऑप्शन्स की जगह गोल्ड लोन लेना पसंद करते हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि गोल्ड लोन में ग्राहक अपने सोने के जेवर और ज्वेलरी बैंक या फाइनेंशियल संस्था के पास गिरवी रखकर उसके बदले उधार ले सकता है. आमतौर पर लोन की प्रक्रिया भी दूसरे कई कर्जों की तुलना में आसान मानी जाती है. लेकिन, यहां एक सवाल ऐसा है, जिसके बारे में गोल्ड लोन लेते समय बहुत कम लोग सोचते हैं.
अगर बैंक के पास सुरक्षित रखा गया आपका सोना चोरी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि, आमतौर पर बैंक के लॉकर में सोना या कोई भी जरूरी सामान रखना सुरक्षित होता है, लेकिन अगर वह चोरी हो जाए तो क्या ग्राहक को इसका हर्जाना मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना. 

गिरवी रखा सोना चोरी होने पर क्या करें?

अगर आपने बैंक से गोल्ड लोन लिया है और अगर किसी कारणवश वह चोरी हो जाए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी. लेकिन, यह कहना सही नहीं होगा कि हर स्थिति में बैंक को चोरी हुए सोने की पूरी कीमत चुकाएगा.
सबसे जरूरी दस्तावेजों में गोल्ड लोन की रसीद, गिरवी रखे सोने की डिटेल के साथ ही वजन और शुद्धता तय की गई वैल्यू शामिल हो सकते हैं. अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज हैं तो आप बैंक से अपना सोना वापस पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद बैंक इन सभी दस्तावेजों का मूल्यांकन करके सोने का मुआवजा दे सकता है. 

गिरवी रखा सोना चोरी होने पर क्या करें?

अगर आपका सोना बैंक में गिरवी रखा है और आपने गोल्ड लोन लिया है तो ऐसे में और आपको पता लगता है कि सोना बैंक से चोरी हो गया है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक को इसके बारे में जानकारी दें. बैंक से घटना की लिखित जानकारी और पुलिस में दर्ज शिकायत या FIR की कॉपी मांगे ताकि आपके पास एक मजबूत सुबूत हो जाए. बैंक के साथ हुई बातचीत और सभी डॉक्युमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रखना होगा. सभी दस्तावेजों को एकसाथ लेकर बैंक को दिखाएं.

Tags: gold loan
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